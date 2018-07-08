Любовь, Верность и не только...

Одним из самых значимых праздников, отмечаемых в России 8 июля, является «День семьи, любви и верности».

Официально этот день был утверждён Госдумой в 2008 году, а сама идея его создания родилась у жителей города Мурома. Именно в нём в XIII веке жили святые супруги — муромский князь Петр и его жена Феврония, — ныне православные покровители семьи и брака. По легенде, супружеская пара скончалась в один день — 25 июня (по новому стилю — 8 июля) 1228 года и их тела, изначально положенные в разных местах, чудесным образом оказались в одном гробу.

Сегодня у семейного праздника есть не только свои символы и традиции, но и даже памятная медаль «За любовь и верность», которую вручают многодетным, «золотым» и «бриллиантовым» семьям России.

В этом году в Керчи 8 июля проходит необычное праздничное шествие Парад тельняшек и фестиваль-конкурс «Своя тельняшка ближе к телу».

Организаторы этого ежегодного мероприятия напоминают, что для принятия участия в данном праздничном параде-шествии необходимо наличие тельняшки или костюма, выполненного в полоску, причём уточняется, что полоски имеют чисто символическое значение, — они вполне могут быть разноцветными или даже волнистыми. А вот обязательным условием участия в параде, является… гелиевый шарик синих цветов.

В Канаде в этот день будет проходить один из крупнейших и самых престижных фестивалей фейерверков в мире — Монреальский фестиваль фейерверков.

Ведя свою историю с 1985 года, он ежегодно собирает по 8-9 пиротехнических компаний из разных стран мира, которые, в своих 30-минутных презентационных шоу запускают около 6 тысяч фейерверков и соревнуются за одного из трех Юпитеров: золотого, серебряного и бронзового. В принципе, есть ещё и платиновый. Но его удалось получить лишь однажды, — во время юбилейного 20-го фестиваля, когда победу одержала немецкая пиротехническая компания WECO. О том, что зрелище стоит внимания говорит и тот факт, что посмотреть на эту красоту ежегодно съезжается более 3 миллионов человек.

В испанском городе Сабуседо 8 июля проводится необычный Фестиваль укрощения диких лошадей «Рапа-дас-бестас»

Данное действо часто называют довольно странным и даже жестоким по отношению к животным. Сама традиция отлавливать диких лошадей, которые мирно пасутся на пастбищах в горах Сабуседо, чтобы заклеймить их, — насчитывает не одну сотню лет и имеет под собой религиозные корни.

Вначале участники фестиваля, среди которых в последнее время всё больше, как ни странно, представительниц женского пола, молятся покровителю — святому Лаврентию — и просят его уберечь от травм и неудачи, а затем перегоняют табун диких лошадей на специальную арену. Именно здесь начинаются разворачиваться главные события: лошадей сначала выматывают до изнеможения, а потом валят, обрезают им ножницами гриву, хвост и клеймят…

В Новосибирске в этот день плетут одеяла. Здесь проходит один из самых известных российских фестивалей, посвященных квилтингу: Фестиваль лоскутных одеял «У моря Обского».

Искусство квилтинга имеет в России свои собственные традиции и русские обычаи, которые касаются лоскутного шитья. Фестиваль проходит в форме большой выставки, на которой мастерицы со всей страны не только представляют свои работы, но и делятся секретами использования необычных техник.

Изюминкой фестиваля стало создание общего одеяла из готовых работ, когда все участники представляют блоки размером 25х25 см, созданные по общей теме года, и шьют из них большое одеяло.

8 июля гурманов-смельчаков ждут в Малайзии, на Фестивале дуриана в Пенанге. В этот день фермеры привозят местный специалитет: фрукт дуриан, обладающий отвратительнейшим запахом и при этом божественным вкусом.

Настоящие ценители считают дуриан настоящим «королем фруктов», когда как обычные люди его безжалостно обзывают «вонючкой», за непередаваемый и весьма стойкий «аромат» смеси тухлой рыбы и канализации.

В Пенанге дуриан выращивают весьма активно, к тому же здесь созданы все условия для получения хорошего урожая. На Фестивале все посетители имеют возможность лично попробовать около десятка различных сортов, включая Кун Пох, Ред Прон или Хор Лор…

На Фестиваль устриц в Найсне (ЮАР) каждое лето приезжает более 70 тысяч местных и зарубежных гостей. В мире гурманов считается, что ни один уважающий себя ценитель устриц не может считаться таковым, если не отведал здешних устриц. Город, расположенный на живописном берегу Индийского океана всегда бурлит эмоциями. В нем постоянно проводятся многочисленные праздники и фестивали, но одним из самых любимых является праздник, где виновницей торжества выступает устрица.

Каждое 8 июля на Барбадосе отмечают Фестиваль сбора тростника «Кроп Овер».

Надо сказать, что его начали отмечать еще в 1680-х годах, когда остров Барбадос считался ведущим поставщиком сахара. Но со временем слава острова на мировом рынке угасла, — сахарный тростник стали выращивать и на других островах. Экономика, как и оптимизм местных жителей, постепенно угасала, и фестиваль ушёл в историю. Лишь в 1972 году правительством Барбадоса было решено возродить традиционный праздник, прибавив к нему уникальную культурную составляющую. Открывают фестиваль «передовики производства»: Король и Королева, — мужчина и женщина, которые за год смогли собрать наибольшее количество тростника.

Познакомиться с древней культурой и историей викингов можно ежегодно, 8 июля на Фестивале викингов во Фредериксунде (Дания).

Фестиваль довольно молод, его история берёт своё начало с 1950 года. С тех пор местечко с труднопроизносимым для русского человека названием, регулярно посещает множество туристов, готовых лично поучаствовать во многих интересных исторических мероприятиях.

Организаторы с большой скрупулезностью относятся к соблюдению аутентичности, вплоть до мельчайших деталей. Костюмы, декорации и разнообразный реквизит здесь воссозданы по старинным образцам с максимальной точностью, что позволяет гостям полностью, хотя и не навсегда, раствориться в эпохе брутальных викингов.











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