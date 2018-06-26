Лучшие аэропорты мира 2018
Лучшие аэропорты мира 2018

Ежегодно международные аэропорты всего мира вступают в борьбу за престижную премию Skytrax World Airport Awards

Воздушные гавани оцениваются с помощью независимого глобального опроса по трём ключевым категориям: качество обслуживания, удовлетворённость пассажиров и  пунктуальность.

Также учитываются и не менее важные показатели эффективности аэропорта: от стоек регистрации до мер безопасности, общей инфраструктуры и комфортабельности залов ожидания.

В целом, опрос экспертов Skytrax 2018 охватил 13 миллионов анкет клиентов авиакомпаний по 550 аэропортов по всему миру.   

В итоге, в 5 лучших международных аэропортов 2018 года вошли:

1 — Аэропорт Чанги (Сингапур); 

2 — Аэропорт Инчхон (Сеул);

3 — Аэропорт Ханэда (Токио);

4 — Аэропорт Чхеклапкок (Гонконг);

5 — Аэропорт Хамад (Катар).

Надо отметить, что лидер рейтинга Сингапурский аэропорт Чанги вот уже в шестой раз становится лучшим в мире и это беспрецедентное достижение.

Свой главный международный приз аэропорт отрабатывает на все 100%  — сегодня этот аэроузел — настоящее сочетание бизнеса и удовольствия.

В ожидание рейса пассажиры аэропорта Чанги могут отдохнуть в одном из пяти прекрасных ботанических садов, насладиться последними блокбастерами 2018 года в одном из двух круглосуточных кинотеатров,   размяться в тренажёрном зале, воспользоваться услугами массажа и даже искупаться в бассейне, расположенном тут же, на крыше здания аэропорта.

В будущем году здесь планируется значительное обновление, — открытие нового многофункционального комплекса Jewel Changi Airport. Под новой крышей появится новый инновационный и самый большой в стране ботанический сад, а также более 300 ресторанов и торговых помещений.

В 2017 году Чанги посетили более  62,2 миллиона пассажиров, совершивших около 373 000 посадок и взлётов. То есть каждые 85 секунд, 24 часа в сутки в аэропорту происходила посадка или взлёт воздушного судна.

Другие достойные соперники тоже могут похвастаться красотой, чистотой и многофункциональностью. Так, на втором месте расположился Аэропорт Сеула — Инчхон.   

Комфорт для пассажиров этого крупнейшего южнокорейского аэропорта и одной из самых загруженных воздушных гаваней в мире продуман буквально до мелочей — начиная с бесплатного Wi-Fi на всей территории, до фонтанчиков с питьевой водой  и удобных комнат для переодевания.

В зоне вылета расположены многочисленные бутики, магазины, кафе и рестораны, а на верхнем этаже можно принять душ и отдуохнуть в лежаке в ожидании рейса. 

Токийский международный аэропорт Ханэда подкупает чистотой и экологичностью.  Обладая внутренними  и международными терминалами,   Ханэда уже не первый год  признаётся самым чистым аэропортом мира.

Международный аэропорт Гонконга Чхеклапкок, построенный в  1998 году, постоянный «гость рейтинга» и многократный обладатель титула «Аэропорт года» по версии World Airport Awards.

На сегодняшний день он обслуживает более 100 авиакомпаний, выполняющих рейсы примерно в 180 пунктов по всему миру. Представитель  Гонконгского аэропорта (HKIA) комментирует, что  благодаря своим огромным масштабам, здесь никогда не случается «заторов»: пассажиропоток движется быстро, а регистрация происходит оперативно. Простое расположение, понятные указатели и шаттлы делают перемещение по зданию простым и быстрым.

«На сегодняшний день наш аэропорт является одним из крупнейших и наиболее удобных аэропортов для пассажиров в мире», —  говорит  он.

«Для строительства нового аэропорта остров Чхеклапкок объединили с островом Ламчхау и в итоге получилась территория площадью 12,48 км². Несмотря на относительно короткую историю, наш аэропорт неоднократно завоёвывал международные награды и стал  важным региональным грузовым транспортным центром, пассажирским хабом и воздушными воротами в материковый Китай, Восточную Азию и Юго-восточную Азию»

Пятёрку лидеров закрывает Международный аэропорт Хамад. Расположенный в столице Катара, городе Доха, он является самым роскошным терминальным комплексом в мире и лучшим аэропортом на Ближнем Востоке в 2018 году по версии Skytrax.

Здесь есть всё: от огромного количества магазинов дьюти-фри, ресторанов, игровых зон,   рабочих зон с 27-дюймовыми iMac до плавательного бассейна и огромных бизнес-лаунжей. 

На сегодняшний день Москва представляет собой крупнейший авиационный узел в мире, обслуживающий более 64 млн. пассажиров в год.

Ключевые аэропорты, которые входят в его состав: «Шереметьево», «Внуково» и «Домодедово» обеспечивают порядка 30% всех авиаперевозок,  ежегодно совершаемых по всей Российской Федерации.

Лучшим аэропортом в категории «Международный аэропорт с пассажиропотоком свыше 10 млн пассажиров в год» и обладателем национальной премии «Воздушные ворота России»  этом году был признан аэропорт Внуково.

Генеральный директор аэропорта, Василий Александров комментирует, что на сегодняшний день Внуково, включённый в список 20 наиболее значимых аэропортов на планете, является третьим в Европе по степени загруженности.

Также он признан наиболее крупным аэропортом в российской столице и самым инновационным. В 2017 году Внуково получил награду в категории «Лучший инновационный проект».

«В течение семи лет мы №1 в Европе. Второе и третье места — это аэропорты Ниццы и Ле-Бурже. Но они больше конкурируют между собой, чем с нами», — говорит господин Александров.

Сегодня Внуково, рассчитанный на 35-40 млн пассажиров, имеет полётную программу во всех направлениях и по праву гордится самым удобным транзитом среди московских аэропортов.

А вот аэропорт Домодедово занял лишь 130-е место в международном рейтинге аэропортов, получив  6,46 баллов из десяти возможных.

Худшими же были признаны французский аэропорт имени Сент-Экзюпери в Лионе, лондонский Станстед, а также аэропорт Кувейта, который получил наименьшие 5,4 балла. 

Теги:
События: туризм
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