Курорты Северного Кавказа готовы к летнему сезону

Сегодня, чтобы привлечь внимание туристов, одной истории и путёвки недостаточно, — с открытием международных границ курорты находятся в постоянной конкурентной борьбе. И дабы привлечь к себе наибольшее количество гостей им приходится соответствовать мировым стандартам: заново отстраивать современные коттеджи, развивать инфраструктуру и закупать новейшее оборудование.

Всё это, в сочетании с ресурсами, которыми природа щедро наделила этот край, позволит региону стать здравницей мирового значения. Нельзя забывать и тот факт, что на территории Северного Кавказа расположено более 200 минеральных источников, способных, если не подарить вечную молодость, то хотя бы значительно улучшить качество жизни.

Надо отметить, что на правительственном уровне развитие курортов Северного Кавказа выделено как проект федерального значения, крайне важный не только для самого региона, но и для всей страны в целом.

Одним из первых рапортовал о своей готовности к летнему сезону всесезонный туристско-рекреационный комплекс в Карачаево-Черкесской Республике, курорт «Архыз».

С 23 июня, в рамках старта летней программы отдыха, здесь открылся палаточный городок, верёвочные парки, бассейн, спортивная и детская игровая площадки. В самое ближайшее время здесь пройдёт первый фестиваль парапланеристов, на котором намечается уникальный массовый полёт спортсменов с дымовыми факелами. С июля для любителей экстрима на территории курорта заработают велотрассы для маунтинбайка трёх категорий сложности и станут доступны полёты на параплане.

По словам заместителя генерального директора АО «КСК», председателя совета резидентов ОЭЗ «Архыз» Андрея Толбатова в этом сезоне они поставили себе задачу качественно отработать летнюю программу, чтобы курорт стал по-настоящему всесезонным и круглогодичным.

«По сути, мы должны заложить фундамент роста туристического потока на «Архыз» и на последующие летние сезоны», — озвучивая планы, отметил он.

«В этом году мы запустили в работу два современных подъёмника: кресельный «Спутник» — в туристической деревне Романтик и гондольный «Млечный путь». На верхней станции будет организована зона активного отдыха, а на центральной площади туристической деревни Романтик откроется детская игровая площадка с батутами и горками для самых маленьких гостей»

Приэльбрусье не случайно называют российскими Альпами и одним из самых лучших курортов Северного Кавказа. Кристально чистый горный воздух, пропитанный ароматом высокогорных альпийских лугов, дыхание древних ледников и великолепные виды первозданной природы, — всё это может подарить курортная местность в Кабардино-Балкарии.

12 километров канатных дорог и 35 километров горнолыжных трасс с двумя основными склонами на горе Чегет и Эльбрус — на сегодня входят в тройку крупнейших горнолыжных районов России. И новая канатная дорога на Эльбрус, открытая в декабре 2015 года, дала региону новую перспективу развития. Внесённая в Книгу рекордов России как самая высокая в стране, она дает возможность туристам пользоваться высокогорными трассами вплоть до середины лета.

В дальнейшем, на Эльбрусе планируется создать комплексную инфраструктуру, рассчитанную на комфортный отдых более 12 тысяч человек катающихся одновременно. Общая протяженность трасс составит около 80 км, а максимальная пропускная способность всех канатных дорог — 56 тысяч человек в час.

Один из самых популярных горнолыжных центров Северного Кавказа Домбай хорош как для профи, так и для начинающих спортсменов-любителей. Курорт, расположенный на высоте в 1650 м, весьма компактен: все гостиницы в основном сосредоточены на Домбайской поляне, так что из одного конца поселка в другой можно дойти минут за 20.

Здешние места стали активно осваиваться туристами в первой половине 20 века. Первая турбаза появилась здесь, на месте небольшого поселения в 1921году. Мощный скачок популярности Домбай пережил после распада Союза. Именно в это время здесь появилось большое количество гостиниц и баз отдыха. Сегодня на курорте проводятся ежегодные международные соревнования, такие как Кубок мира по фристайлу, всероссийские соревнования по слалому, гигантскому слалому и сноуборду. Весьма популярен Домбай и у парапланеристов.

В плане экскурсий стоит отметить поселок Теберда, где находится знаменитый Тебердинский заповедник, а также расположенный в 10 километрах от него в сторону Ессентуков Сентинский храм первой половины X века.

Знаменитый кавказский горнолыжный курорт Чегет, расположенный в 5 км от самой высокой точки Эльбруса также ежегодно привлекает множество альпинистов и скалолазов. Стоит добавить, что Чегет очень велик и… практически дик. По словам знатоков, катание здесь — дело довольно экстремальное и малоподходящее для новичков. Тем, кто привык к размеренному комфорту, здесь мало понравится. Это место скорее для вольных экстремалов, для которых ветер в лицо и выброс адреналина дороже любого уюта. Однако, весомый плюс чегетских отелей — расположение по отношению к подъёмникам. До нижней станции от любого места не больше 5 минут.

Одним из самых интересных и пока не очень раскрученных курортов является горнолыжный курорт Северной Осетии «Цей».

Открытый еще в 1960-х годах, он располагается в Цейском ущелье, образованном Цейским и Кальперовским хребтами. Добраться до него можно, главным образом, из Владикавказа, а также из Нальчика, Пятигорска или Минеральных вод.

За селением Эльбрус расположено одно из красивейших мест Приэльбрусья — ущелье Адыл-Су, что в переводе со старотюркского обозначает «Красная вода».

Свое название курорт получил из-за нарзанных источников, оставляющих «ржавый» след на камнях из-за наличия большого количества железа. Красота ущелья, разнообразных горных маршрутов и в принципе, доступность создали ущелью славу настоящей «Мекки» альпинизма. Именно здесь расположено большинство альпинистских баз Кабардино-Балкарии, в том числе и альпбаза «Шхельда», когда-то принадлежавшая спортивному обществу «Спартак». Её можно назвать «колыбелью отечественного альпинизма», взрастившей не одно поколение выдающихся восходителей на сложнейшие горные вершины Кавказа, Памира и Гималаев.

Одним из самых интересных высокогорных курортов Кавказа является расположенный на высоте 2500 метров над уровнем моря, дагестанский курорт Чиндирчеро. В настоящее время он активно развивается и может принять одновременно более 1000 гостей. В летний период здесь можно заниматься горным туризмом и горным велосипедом, — на базе есть обширный прокат горных велосипедов, а также попробовать себя в умении стрельбы по тарелочкам и катанию на квадроциклах.

Гостеприимные хозяева курорта добавляют, что летом к ним стоит приезжать, чтобы со вкусом отдохнуть: послушать музыку в ресторане, пожарить барашка на мангале и неспешно наслаждаться видами великолепной природы.

Далее в рубрике

Читайте в рубрике «Вокруг планеты»