Крымские устрицы и барабулька: местный колорит черноморской кухни

Черноморская кухня может и должна стать таким же брендом, как средиземноморская. В этом уверены участники круглого стола, проведённого Федеральным агентством по туризму РФ при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства сельского хозяйства РФ, экспертной поддержке Федерации рестораторов и отельеров и др.

В целом эксперты отметили, что гастрономический туризм — это не самоцель, а большой двигатель рекламы, торговли и экономики страны. И что продвигая и развивая бренд «Черноморская кухня», объединяющий региональную кухню стран побережья Черного моря, Ростуризм делает большие шаги в этом отношении.

Сама идея проекта в качестве своеобразного ответа на так популярную во всём мире средиземноморскую кухню, родилась в Федерации рестораторов и отельеров России. Её президент, модератор круглого стола Игорь Бухаров отмечает, что своими кулинарными традициями русские земли славились издревле. И сегодня перед ними стоит задача возрождения интереса к национальным гастрономическим особенностям и такому понятию, как черноморская кухня.

«Надо сказать, что это весьма объёмное и многообразное понятие. Удачно сочетающий в себе русскую и татарскую, греческую и болгарскую, армянскую и даже итальянскую кулинарии, феномен черноморской кухни нашел множество поклонников по всему миру. И наша цель: в своих фирменных блюдах вкусно подчеркнуть прочную связь кулинарных традиций этих народов, живущих вдоль черноморского побережья»

Бухаров добавляет, что первоначально разрабатывая проект, они нашли более 170 блюд на побережье, практически идентично приготовленных и даже с почти одинаковыми именами. Именно это натолкнуло их на мысль о создании единого бренда «Черноморская кухня». В итоге было отобрано около 150 продуктов, среди которых и рыба, и мясо, сыры, овощи и фрукты:

«Работа над списком самих блюд, которых можно назвать «типичными черноморскими» ещё идёт и задача ресторанов-участников их выявлять и максимально популяризировать»

По словам начальника отдела развития активных видов туризма и управления экономики Краснодарского края Георгия Груша, — сегодня на побережье нет недостатка в свежих продуктах и аутентичных рецептах. Но пока Краснодарский край использует свой потенциал в области эногастрономического туризма не более, чем на 60%.

«Краснодарский край это не только море, но и центр гастрономического туризма. Черноморская кухня представляет собой уникальный симбиоз, где каждый регион имеет свою изюминку. У нас можно найти барабульку, кефаль, саргана, ставриду и некоторые виды рыб, которые не встречаются больше нигде, например — черноморская камбала.

Когда мы говорим о Краснодарском крае, то имеем ввиду и знаменитые кубанские вина. Именно виноделие сегодня имеет для нашего туристического рынка ключевое значение. Так, в прошлом году у нас появились винные маршруты — и это первая проба пера к созданию винных дорог.

Уверен, что объединение кухни регионов в одно понятие выгодно в первую очередь с точки зрения туризма. Для этого мы создаем все необходимые условия и надеемся, что в этом году Краснодарский край сохранит уровень турпотока и к концу года примет не менее 16 миллионов туристов»

В том, что гастрономия — одна из самых ярких составляющих путешествия, уверена и заместитель министра курортов и туризма Республики Крым Людмила Бабий.

«В последнее время гастрономический туризм пользуется особой популярностью. Отдыхающие тратят немалые деньги, до 30% средств, выделенных на отдых, чтобы познакомится с кулинарной культурой региона. В этом плане, на мой взгляд, происходит большой революционный сдвиг — люди хотят не только купаться в море, загорать и смотреть достопримечательности, но и познавать регион, его богатые традиции через «желудок», с кулинарной точки зрения.

Несмотря на то, что мы являемся самым молодым субъектом российской федерации, мы можем смело говорить о своей многовековой истории, — ведь недаром Крым всегда называли перекрестком миров и народов.

Сегодня мы начинаем формировать свой собственный гастрономический турпродукт, который уже успешно продаёт себя и с удовлетворением отмечаем, что популярность черноморской кухни выплескивается далеко за пределы региона. За последние несколько лет гастротуризм стал реальностью, появились новые маршруты, посвященные типичным продуктам: крымскому луку, персикам, местным сырам с использованием трав и, конечно, нашим винам.

Вкусовые ощущения — они остаются с нами после любого путешествия. И по приезду домой мы часто, закрыв глаза, вспоминаем, какие сочные были чебуреки в Феодосии, какое потрясающее вино мы пробовали в Массандре, какую поджаристую, до хрустящей корочки барабульку давали в Коктебеле…»

Людмила Бабий добавляет, что весьма популярным и ожидаемым событием стал для них фестиваль молодого вина и гастрономии «#Ноябрьфест», который проходит, исходя из названия, в начале ноября.

В эти дни на фестивальной площадке гостей будут ждать многочисленные дегустации, презентации винодельческих предприятий и ресторанов Крыма и Севастополя, участие в кулинарных мастер-классах и богатая развлекательная программа.

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