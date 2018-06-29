Где тут поесть?

Подводя первые итоги чемпионата, туристские волонтёры и туристско-информационный центр Казани отметили, что чаще всего интересовались достопримечательностями города футбольные фанаты из Колумбии и Ирана. Также, за экскурсионным обслуживанием обращались гости из Германии, Великобритании, Испании, Австралии, Франции, Израиля и др.

А самыми распространёнными вопросами, с которыми обращались болельщики в туристско-информационный центр стали: где обменять деньги и где можно вкусно поесть национальную кухню.

По словам руководителя пресс-службы Государственного комитета Республики Татарстан по туризму Оксаны Аганиной, чаще всего у волонтёров спрашивают, как совершить речные прогулки, где получить карту города, найти гида, купить сим-карты.

Всё эти и многие другие вопросы можно получить в специальных путеводителях, выпущенных специально к ЧМ на шести языках: русском, английском, французском, фарси, испанском и немецком. Оксана отмечает, что они содержат в себе максимальную информацию, специально дополненную исходя из потребностей болельщиков.

Но иногда волонтёрам приходится попадать и в нестандартные ситуации, из которых надо выходить достаточно оперативно. Так, для жены болельщика из Ирана пришлось в срочном порядке искать и покупать инвалидную коляску. Кстати, по окончанию Чемпионата житель Ирана выразил желание пожертвовать коляску на благотворительность.

А буквально на днях в информационный шатер за консультацией обратился член олимпийской сборной Колумбии по плаванию 1992 и 1996 годов Бустаменте Рамирес Хуан Мануэль. Волонтёры с радостью ответили на все его вопросы, а затем сфотографировались на память.

«Для болельщиков Ирана мы также, по их просьбе организовали поездку на базу отдыха «Охотничья традиция», где они смогли порыбачить, впервые искупаться в настоящей русской бане… Гости остались очень довольны.

Вообще, в эти дни очень востребованы экскурсии не только по Казани, как это было, например, в период проведения Кубка Конфедераций FIFA2017, но и по всей Республике Татарстан», — отмечает Оксана.

Так, по данным экскурсионного центра Казани с 16 по 28 июня самым большим спросом пользовались экскурсии на Остров — град Свияжск.

Гостеприимный Свияжск к ЧМ готовился на совесть. Популярный в любой сезон он был готов принять тысячи туристов из разных уголков страны и зарубежья. С целью оптимизации транспортной и дорожной развязки властями было принято решение о возведении этим летом совершенно новой парковки неподалеку от въезда в городскую черту. А до исторических объектов посетителей сейчас развозят специально оборудованные комфортабельные автобусы — шаттлы.

В целом, за время работы пресс-центра Казани в презентационной зоне было проведено более 10 интерактивных программ туристических центров республики, которые пользовались большой популярностью.

Мастера Татарстана представляли мастер-классы по изготовлению сувениров и народных промыслов, традиции таких городов и туристических мест, как Чистополь, Великий Болгар, Резиденция Кыш бабая и Кар кызы…

В период с 13.06.2018 по 25.06.2018 туристско-информационные шатры, которые ведут свою работу в пяти точках города, посетили более 17 000 человек.

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