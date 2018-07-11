Катар: перспективы развития
Катар: перспективы развития

В 2018 году впервые в странах Персидского залива проходит перекрестный год культуры Катара и России

Подчёркивая особые дружественные и партнерские отношения между двумя государствами, королевству Катар присвоен статус «Страны-гостя» на  VII Санкт-Петербургском международном культурном форуме, который пройдёт с 15 по 17 ноября 2018 года.

Предложение занять такое почётное положение предложил Министру культуры и спорта Катара Салаху бен Ганем аль-Али   глава российского Минкульта Владимир Мединский. Также второй страной с подобным статусом стала в этом году Италия, где проходит международный проект «Русские сезоны».

Статус «почётного гостя»,  введенный в работу в 2016 году, содействует развитию дальнейших партнерских культурных проектов и программ,  поиску активного диалога, новых возможностей сотрудничества и культурного обмена.   

Специально к Форуму страна-гость формирует собственную программу, включающую дискуссионные мероприятия с участием деятелей и экспертов мирового уровня в области культуры и искусства. А также готовит культурные творческие встречи с коллективами и исполнителями. Одна из задач программы этого года – реализация принципа «культура для людей». Где главная идея –  обеспечение знакомства широкой аудитории с культурой страны-гостя. В прошлом, 2017 году, статус «Страна-гость» получили две страны – Япония и Казахстан, вызвавшие оживленный интерес как профессионалов в области культуры, так и широкой публики.

В управлении по туризму Катара твердо уверены, что об их королевстве должен знать каждый российский путешественник. Здесь расположено много интересного: от природных чудес, таких, как  изумрудные лагуны до старинных арабских торговых кварталов, вобравших атмосферу восточной сказки. Более того,  Катар готовится принять эстафету у Чемпионата мира по футболу в России в 2022 году и это нас в данный момент, сильно сближает.

На сегодняшний день, в аэропорту Хамад, на стадионе Khalifa, на спортивной арене Ali Bin Hamad Al Attiyah, в культурном центре Катара, а также во многих торговых центрах и отелях столицы Катара - Дохе  открыты специальные  Фан-зоны Чемпионата мира 2018.

Гостей ждут не только прямые трансляции матчей Чемпионата, но и выступления творческих коллективов. Так, в перерывах между трансляциями матчей, гостей- болельщиков ждут песни,  пляски, а также праздник живота: опытные повара порадуют их блюдами традиционной арабской кухни.

Главный специалист по маркетингу и продвижению QTA Рашид Аль-Куресе отмечает, что  Кубок мира по футболу дал им прекрасную возможность модернизировать туристическую инфраструктуру перед будущим Мундиалем 2022 года, который пройдет именно в Катаре.

«Мы рады сообщить, что многие организации в нашей стране разместили на своих территориях фан-зоны Чемпионата мира по футболу. Это показатель эффективного сотрудничества между различными секторами катарской экономики, которое необходимо для достижения самых высоких показателей в сфере событийного туризма»

Рашид добавил, что в фан-зонах пассажиры смогут погрузиться в атмосферу футбольной эйфории, а также познакомиться с арабским колоритом, который будет их ждать через 4 года.  

Также, в расположенной в аэропорту сети магазинов QDF пассажиры смогут сфотографироваться и приобрести футбольные сувениры на память с Забивакой – талисманом текущего Мундиаля.

Салах бен Ганем аль-Али добавляет, что согласно прогнозам, в дни проведения будущего Чемпионата мира-2022, их аэропорт будет обслуживать не менее 96,000 пассажиров в день. Так что пассажиропоток аэропорта планируется увеличить до 50 млн туристов в год.

Чтобы охват был наиболее полон, – многочисленные торговые центры столицы также организовали на своей территории специальные футбольные фан-зоны. Так, путешественники с детьми могут посетить семейный развлекательный центр Summer Entertainment City, в котором представлены многочисленные развлечения на околофутбольную тематику.

Новой туристической достопримечательностью для всей семьи можно назвать и первый в мире парк развлечений «Мир Angry Birds», который совсем недавно открылся в Катаре, но уже стал ключевым дополнением развивающейся инфраструктуры.

Вдохновившись историями о популярных пернатых героях, парк, который  занимает территорию в 17,000 кв. м., предлагает своим посетителям множество высококлассных аттракционов для детей всех возрастов.

В планах королевства – значительное расширение возможностей парка. Так, на очереди круглогодичный снежный парк «Snow Dunes», интерактивная зона виртуальной реальности «Virtuocity» и детский образовательно-развлекательный центр «Juniverse».

Теги:
События: футбол
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