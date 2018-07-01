1 Июля 2018 — День работников морского и речного флота
1 Июля 2018 — День работников морского и речного флота

С тем, что летом лучший отдых — на воде, согласятся многие. Что может быть привлекательнее, чем поездка на комфортабельном теплоходе по реке. Это удивительное и незабываемое приключение, которое захочется повторить снова и снова.

Официальный указ о ежегодном праздновании Дня работников морского и речного флотов был подписан в далёком, 1980 году в СССР. Не секрет, что важнейшая составная часть водных ресурсов России, её богатство — это реки.

Испокон веков центр государственной территории России определялся верховьями рек, а площадь территории  — по их устьям. Всего в России 120 тыс. рек длиной свыше 10 км.  На многих реках созданы водохранилища, некоторые из которых по площади даже превосходят крупные озера.

«Морской и речной транспорт — огромное сложное хозяйство и одна из ключевых отраслей экономики»,  — в этом уверен генеральный директор МРП (Московского речного пароходства)  Константин Анисимов.

«Основа нашей работы —  это организация речных круизов по внутренним водным путям Европейской России. В целом, предприятие занимается разными видами деятельности, но пассажирские перевозки и пассажирские теплоходы стали фундаментом, на котором изначально все строилось.   

На сегодняшний день оператором полного цикла является компания «Мостурфлот». А это означает, что компания  занимается практически всем: от встречи туристов в аэропорту, до полного обслуживания во время круизов»

Константин Анисимов рассказывает, что история этой крупнейшей речной судоходной компаний насчитывает 20-летнюю современную историю и 160-ти летний опыт речной отрасли. Недаром, что она была признана лучшей в 2014 и 2016 годах и входит в ТОП-3 на московском рынке речных круизов.  

На сегодняшний день они обладают 18-ю единицами собственного флота и перевозят более 30000 пассажиров за навигацию. Имеют собственную инфраструктуру и регулярно проводят работы по реконструкции и обновлению нашего флота для повышения комфорта и безопасности.

«Сегодня круизы класса Люкс позволяют путешествовать по России на мировом уровне комфорта», - комментирует заместитель генерального директора «Мостурфлот» Светлана Гончарова. «На борту есть фитнес-залы, СПА-салоны,  удобные лифты, современные системы климат-контроля.

Более того, в ближайшем будущем наша компания выходит «на море»,  —  первые круизы новейшего теплохода «Мостурфлота» класса «река — море» PV 300 VD запланированы на начало навигации 2019 года. Надо отметить, что в настоящее время ни одна круизная компания мира по Каспию не ходит, так что мы будем первыми»    

Светлана констатирует, что в этом году наблюдается значительное оживление спроса на речные круизы по России.  И это происходит, в первую очередь за счет постоянных клиентов.

«Как правило, те, кто хоть раз попробовали путешествие на комфортабельном корабле, уже не могут остановиться», - улыбается Светлана.  «Такой вид отдыха вновь становится популярным. И мы наблюдаем это по продажам: например, уже сейчас на некоторых круизах нет ни одного свободного места»

Чем же так примечательны речные круизы? Эксперты уверены, —  в их неспешности и особой философии. Это, пожалуй, самый лучший вариант познакомиться с российскими достопримечательностями, старинными русскими городами, по-настоящему увидеть и почувствовать всю красоту нашей земли. Ведь раньше все основные объекты и достопримечательности исторически располагались и строились на берегах рек.

Так, выбирая волжские речные круизы по маршруту Москва-Астрахань, турист получает  отличное сочетание активного и познавательного отдыха. Это и осмотр достопримечательностей уникальных старинных русских городов, и экскурсии, и культурные мероприятия, ну и, конечно же, знакомство с красотами природы.

В круизе из Москвы в Санкт-Петербург, можно любоваться островами Кижи и Валаам, посетить Ферапонтов монастырь с красивейшими фресками иконописца Дионисия, занесенными в Список ЮНЕСКО, а попав, например, на родину Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, —  в Нижний Новгород подробно узнать о периоде Смутного времени…

В промежутках между посещениями городов на борту теплохода скучать тоже не придется. Ежедневно, с утра до вечера туристов развлекают и даже образовывают.

Гончарова отмечает, что в этом сезоне они запустили уникальный Арт – проект: «Русские сезоны», в котором участвуют теплоходы класса премиум: «Василий Суриков», «Леонид Красин» и «Княжна Анастасия». На их борту гостей  ждет встреча с самыми разными видами искусства от классического театра и кино, музыки и живописи до модных open-air — вечеринок.

Еще одно нововведение компании, которое уже успели оценить первые туристы: Эно-круизы «Секреты виноделия». Кроме дегустаций, гости здесь смогут познакомиться и с некоторыми винодельнями страны, узнать о правилах гастрономических сочетаний, а также приоткрыть секреты при выборе и подаче вина из первых уст специалистов-сомелье. Для особо азартных гостей на борту состоятся «Винные поединки». Ближайший такой круиз состоится  с 23 июля на «Сергее Образцове»

Тем же, кто хочет попробовать отправиться в речной круиз впервые, Светлана рекомендует начать с «конструктора круизов». В этом формате сейчас работают два теплохода компании: «Николай Карамзин» и «Иван Крылов». Суть в том, что можно изначально выбрать только те услуги, которые нужны. Например, выбрать удобную индивидуальную схему питания или экскурсий. Что весьма удобно:  

«Речные круизы —  это новый взгляд на отдых и целый мир, который открывается неспешно, под пение птиц и запахи трав. Мы же, работники речного флота, в свою очередь делаем все возможное, чтобы воспоминания были исключительно приятными. Мы стремимся сделать каждый круиз незабываемым и уникальным»   

Теги:
События: туризм
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