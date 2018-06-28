Гостиничный рынок в режиме ЧМ

По её словам, в данный момент российский гостиничный рынок проходит настоящую проверку на прочность.

Отельеры из 11 городов впервые принимают такое масштабное международное событие, как чемпионат мира по футболу и для них это большая ответственность.

«Прежде всего, абсолютно все средства размещения в городах, принимающих ЧМ, прошли обязательную классификацию в соответствии с требованиями Федерального Закона №1215», — комментирует Елена.

«Закон об ограничении ценообразования на отели разной категории на все типы номеров: от стандарта до апартаментов, вступил в силу уже давно. И стоит отметить, что на авиаперелёт или железную дорогу таких ограничений нет. Всем известно, что, например, билеты на самолет на самые интересные даты давно продаются онлайн по цене, превышающей регулярные, как минимум в 2-3 раза.

И если тарифы на проживание в отелях регулирует закон, то вот цены на квартиры ограничивают только амбиции владельца. Стоимость частного жилья в период чемпионата варьируется от 5–10 тыс. до 1,5 млн рублей за сутки!»

Огромный перечень правил по размещению, выдвинутый организаторами, наложил повышенные обязательства не только на отели и рестораны, но и все спортивные объекты, аэропорты, вокзалы, службы безопасности и т.д. Так, все объекты размещения должны оформить паспорт безопасности или антитеррористический паспорт.

Елена добавляет, что в длинном перечне условий его получения — наличие системы видеонаблюдения, металлообнаружителей на входе, тревожной кнопки и многого другого. Разработка соответствующих документов по организации охраны и пропускного режима на территории гостиницы является обязательной.

В целом, все отельеры, наученные горьким опытом предыдущих событий глобального масштаба, ждали падения доходов. Прежде всего, этому способствует отток традиционных клиентов в период ЧМ. Люди просто стремятся минимизировать поездки, не планировать командировки и мероприятия в указанные периоды в городах, принимающих чемпионат.

В эти же периоды уже завершают свои частые поездки в города по задачам девелопмента строители и проектировщики. Поэтому суммарно отели на 3-5 недель неизбежно почувствуют изменения спроса. Такой спад приведёт к потерям дохода на фоне ужесточения безопасности, большого количества проверок и роста расходов…»

Что касается встречи и приёма гостей, то Лысенкова отмечает, что большинство гостиниц готовились к ЧМ очень ответственно.

Было составлено специальное спортивное меню, на разных языках распечатаны расписания матчей, буклеты, рекламные проспекты.

В лобби и ресторанах при отелях были установлены большие экраны для трансляции матчей чемпионата, разработаны тематические меню, сеты для болельщиков и т.д. А вот сами номера чаще всего никак специально к ЧМ не трансформировали.