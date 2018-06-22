Футбол и инки
Фото: mir24.tv

Фото: mir24.tv

В рамках ЧМ-2018 в московском Манеже открылся «Дом Перу». Уже в первый день работы экспозиции её посетили несколько тысяч зрителей

На торжественном мероприятии, которое отметили по-перуански ярко: с песнями, плясками и даже  национальными ритуалами, присутствовал чрезвычайный и полномочный посол Республики Перу в Российской Федерации Луис Бенхамин Чимой Артеага и директор офиса международной торговли Фернандо Альбареда.

По словам высоких представителей, открытие Casa Peru в Москве очень важный шаг. И хотя Перу является одной из наиболее посещаемых стран Латинской Америки, для россиян эта страна пока остается далёкой, загадочной и недосягаемой…   

Конечно, во многом из-за длительного  перелёта. Но в Департаменте продвижения Перу PROMPERÚ уверены, — их страна того стоит.

Фернандо Альбареда отметил, что главная цель и задача мероприятия, — продемонстрировать во время Чемпионата мира по футболу достижения и достопримечательности государства:

«Это уникальная возможность показать всё лучшее, что есть в стране, международному сообществу. Для нас это важнейший маркетинговый ход по продвижению своих туристических возможностей. Мы прекрасно понимаем, что для России наша страна ещё малознакома. Многие люди лишь в эти дни мундиалая смогли увидеть наших болельщиков, наш флаг — и тем более ценно, что все желающие совершенно свободно могут зайти на экспозицию Дома Перу, расположенную буквально в пяти минутах ходьбы от Кремля, и погрузиться в мистический мир инков, мир древнейшей цивилизации, полной экзотики и тайн» 

Луис Бенхамин Чимой Артеага также констатировал, что пока поток россиян в страну крайне мал. К примеру, из 4 млн. иностранных туристов, посетивших Перу в прошлом году, лишь 8 тысяч были гражданами России.

Как отметил посол, уже в ближайшие годы  Министерство по туризму планирует выделить средства для начала активной рекламной кампании и введения прямого регулярного авиасообщения между нашими странами.

«Демонстрируя разнообразие возможных направлений для путешествий через искусство, культуру, гастрономию, мы хотим познакомить не только москвичей, но и всех болельщиков, которые приехали на эти дни Чемпионата мира в Москву, с Перу, с основными направлениями развития нашей экономики, с нашей природой и древней культурой», — говорит директор по коммуникациям PROMPERÚ Изабелла Фалько.

«В Перу находятся памятники таких древних культур как затерянный в Андах город Мачу-Пикчу,  Наска, Чавин и Кечуа.… Многие из них до сих пор остаются величайшей загадкой человечества, и открытия ещё впереди. Перу — невероятно экзотическая страна с фантастическими по красоте ландшафтами амазонских джунглей, глубоких каньонов, раскалённой пустыни и бескрайнего океана. Даже самых искушённых путешественников такие виды приведут в восторг.

В Манеже мы показываем лишь каплю того, что можно увидеть воочию. На 4 тыс. кв. м. экспозиции разместилась выставка искусства региона Амазонки. Посетители увидят очень необычные Андские маски, уникальные фотографии перуанского побережья, смогут сделать себе аутентичные «татуировки», пообщаться с прямыми потомками инков. Посмотреть на выступление национального танцевального коллектива La Patronal».

Перуанцы рассказали, что в футбол в Перу начали играть ещё в середине XIX века. Привезли игру из Европы британцы, и игра так понравилась местным жителям, что уже в 1912 году была создана Перуанская футбольная лига. 

Помимо «Дома Перу» в Манеже, который будет функционировать до 28 июня, Marca Perú также организует Мобильный Дом Перу. Так, выставки культуры уже прошли в Парке Горького в Москве и в Саранске, в ближайшее время они откроются в Екатеринбурге и Сочи. Именно там в самое ближайшее время пройдут футбольные матчи с участием сборной Перу.

Теги:
События: спорт, общество
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