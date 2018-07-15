Чунцин: укрепление связей между Китаем и Россией
Чунцин: укрепление связей между Китаем и Россией

В Москве состоялась презентация китайского города Чунцин: туристическая делегация провела церемонию открытия прямого авиасообщения «Чунцин – Москва»

По словам  Мэра г. Чуцина господина Тян Лянчжи данное мероприятие, проведенное в России, является только малой частью их широкой программы продвижения туризма Чунцина за рубежом. В будущем они планируют открыть ещё больше международных авиалиний и туристам, в том числе и из России, будет ещё удобнее приезжать в их родной город и знакомиться с достопримечательностями.   

«Теперь, благодаря наличию прямого авиасообщения, Чунцин станет ближе для россиян. 8 часов лету и наши гости смогут наяву прочувствовать уникальную специфику этого магического места», — отметил он.

В целом, отношения дружбы между г. Чунцином и Россией имеют длинную историю.  Еще 25 лет назад Чунцин стал городом-побратимом Воронежа. А за прошедшие годы активно развивал дружеские отношения с Москвой, Санкт-Петербургом, Владимиром и другими городами нашей страны.

Исполнительный директор туристической ассоциации «Мир без границ» Александр Агамов добавляет, что связи между нашими странами и городами становятся всё теснее, а контакты и встречи между сотрудниками правительственных и общественных организаций  —  всё чаще: 

«В последние годы между нашими странами  были достигнуты видимые успехи в торгово-экономическом сотрудничестве, культурных обменах и т.д. И сегодня мы на деле видим эту интеграцию»

Представив свои основные «визитные» туристические маршруты, такие как: круиз по участку «Три ущелья на реке Янцзы», путешествие на гору Золотого Будды  и посещение термальных источников в районе Тунцзин, представители китайской стороны добавили, что хотели бы создать туристический имидж Чунцина как «живописного города в горах и у рек», а также максимально красочно рассказать о своей «столице термальных источников мира».

Руководитель Комитета по развитию туризма г. Чунцина Лю Ци комментирует, что Чунцин, как и Москва, является известным культурно-историческим городом мирового значения с глубоким культурным содержанием, многочисленными памятниками и достопримечательностями, которые стоит посмотреть. Люди начали обживать эту территорию еще в эпоху палеолита, а затем здесь существовала древняя столица царства Ба.

«В Китае Чунцин называют также Шаньчэн, что означает «город в горах». С севера к нему подходит горная цепь Дабашань, с востока — Ушань, с юга — Далушань.   Иногда наш город  называют «городом трёх тысяч мостов», которых здесь действительно несметное количество. Дословно же название города переводится с китайского языка как «вдвойне счастливое событие».

«Каждое путешествие несёт в себе знакомство с культурой новой страны. И немаловажную роль   в этом знакомстве играет доступный и комфортный перелёт»,  — уверен президент авиакомпании Tianjin Airlines Лю Чанцин.

По его мнению, уже открытые в настоящее время прямые авиалинии: Чунцин – Иркутск и прямой железнодорожный маршрут Китай – Европа, превратили Чунцин в важный транспортный узел между Китаем и Россией.  

И новое авиасообщение, несомненно, очень важно для обеих сторон.  Так, прямой рейс Москва-Чунцин-Москва будет осуществляться еженедельно, по понедельникам и средам.

Представители туристических ведомств Чунцина также подписали со своими российскими коллегами ряд соглашений о программах сотрудничества по взаимному продвижению и маркетингу турпродуктов и по перевозке туристов.   Это значит, что туры в Чунцин для российских туристов станут более доступными, а турпродукты будут более разнообразными.

Начальник отдела координации туристской деятельности Управления туризма Департамента спорта и туризма Правительства города Москвы, Инесса Григ добавляет, что по статистической информации, проводимый  в России чемпионат мира по футболу 2018 уже привлек большое количество жителей Чунцина в Россию. Что, по её мнению, во многом укрепило двустороннее общение в туризме и культуре.

Теги:
События: туризм
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