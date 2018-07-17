Болельщики ЧМ-2018 которых мы запомним

Так, во время исторически-решающего матча Россия — Испания, на весь мир прославились «Трое из ларца» — яростно жующие хот-доги болельщики в кокошниках: дизайнер Ирина Каленская, её супруг Дмитрий Гнатюк, президент холдинга «ИМА-Пресс», и их племянник Юрий Гнатюк, владелец бара.

Видеооператор, который так удачно подметил сидевшую на трибунах троицу, сделал их в итоге самыми обсуждаемыми персонажами после самих футболистов.

Английский болельщик, после его прославляющего Казань поста в социальной сети, был удостоен аудиенции председателя Государственного комитета Республики Татарстан по туризму Сергея Иванова, который предложил ему стать амбассадором Visit Tatarstan.

После того, как Джастин Уоллеем всенародно признался в своей большой любви к Татарстану, он стал одной из самых известных и обсуждаемых фигур в местной прессе. Болельщик признался, что много путешествует и уже посетил более 100 стран и уже давно мечтал приехать в Казань.

Сам он работает в Зимбабве тренером местной команды, о которой телеканал ВВС даже снял документальный фильм. В ходе встречи с Сергеем Ивановым, Уоллей выразил своё желание найти в Татарстане работу в сфере туризма, чем растопил сердце чиновника. Напоследок гость из Англии получил в подарок два главных символа Татарстана — тюбетейку и чак-чак и сразу после такой дружественной встречи уехал в Москву, пообещав при этом обязательно вернуться и привести с собой многочисленных друзей.

Одной из самых красивых болельщиц, поддерживающих сборную России, была признана бразильская супермодель Алессандра Амбросио.

Наполовину полька, наполовину итальянка по крови и бразильянка по паспорту, она никогда не скрывала своей любви к футболу, порой весьма откровенно выкладывая свои чувства в инстаграм. Российским болельщикам Алессандра особенно полюбилась после горячей серии фотографий в форме российской сборной.

Самому юному болельщику чемпионата мира по футболу, для которого официально заказали паспорт болельщика (Fan ID) — всего один месяц. И это девочка. По словам заместителя директора департамента внешних коммуникаций Минкомсвязи Анны Ахмадиевой, в их ведомство поступало очень много заявок. Люди хотели посетить матчи ЧМ-2018 целыми семьями и оформляли паспорта даже на самых «мелких» членов семьи. Например, в 2017 году на Кубок конфедераций самому маленькому ребёнку, который получил Fan ID, было 3 месяца.

Пожалуй, самой знаменитой болельщицей стала президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович, которая прилетела на 1/8 финала в Нижний Новгород эконом классом.

Из-за того, что Колинда пренебрегла дресс-кодом и пришла на матч в футболке сборной, в VIP-зону её не пустили, так что она болела за команду вместе с простыми фанатами. Она рассказала, что мечтала стать стюардессой и посмотреть мир и всегда обожала футбол и охоту.

В 24 года она начала работать на должности советника департамента международного сотрудничества министерства науки и технологии Хорватии, спустя 10 лет стала министром иностранных дел, а в 2015-м победила на выборах президента Хорватии, став первой женщиной-президентом в истории страны. В России она прославилась ещё и тем, что в итоге Чемпионата, на встрече с президентом России Владимиром Путиным она подарила ему именную футболку хорватской сборной по футболу под номером 9.

Влюбил в себя россиян и прессу и капитан бразильской команды болельщиков Томер Савойя. Его видео со словами: «Россия — это [офигенно], братан!» стало настолько популярным, что пользователи соцсетей буквально умоляли Путина дать ему российское гражданство.

Самым трогательным болельщиком стал «картонный» мексиканец по имени Хавьер, которого, судя по подписи под фото, на мундиаль не пустила ревнивая женщина. Его верные друзья всюду возили копию парня, пока, наконец, он не приехал в Россию сам.

По результатам первых статистических данных, полученных как от самих болельщиков, так и владельцев отелей, самыми шумными болельщиками были признаны мексиканцы, перуанцы и англичане. В тройку лидеров также вошли Германия и Россия. Самыми аккуратными стали японцы и сенегальцы, которые поразили весь мир тем, что убирали за собой мусор с трибун. А вот самыми «пьющими» стали шведы, которые так славно погуляли перед матчем сборных Швеции и Южной Кореи, что буквально опустошили все бары Нижнего Новгорода.

По словам нашего президента, — во многом благодаря гостям Чемпионата мира по футболу рухнули многие стереотипы в отношении России. Владимир Путин отметил, эта атмосфера была во многом создана российскими любителями футбола.

«Мы хорошо знаем, что фанаты во многих странах ведут себя по-разному, я ничего не буду комментировать, но наши любители футбола воспринимают тех, кто к нам приехал поболеть за свои команды, как друзей, как людей общей расширенной футбольной семьи»

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