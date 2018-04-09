Проведение ЧМ-2018 в России будет организовано на высшем уровне

Россия готова встретить более 1,7 миллиона зрителей на двенадцати стадионах одиннадцати городов страны. На подготовку к проведению чемпионата было потрачено свыше $13 миллиардов. Ожидается, что мировое первенство 2018 года станет самым дорогим в истории ФИФА.

В преддверии Мундиаля национальная сборная России усиленно готовится к выступлениям. Команда Черчесова показывает невероятную стойкость и старание, однако пока им удалось успешно показать себя лишь в товарищеских матчах против Испании и Южной Кореи. Ноябрьская встреча с Испанией окончилась голевой ничьей 3:3, а матч с Кореей — победой 4:2. Российская сборная уступила Мексике (1:2) и Аргентине (0:1). Тем не менее команда показала достаточно высокий уровень, и шанс выйти в 1⁄8 финала ЧМ-2018 у нашей сборной есть.

Отметим, что главы городов, в которых разместились арены предстоящего чемпионата, сообщают, что все двенадцать площадок готовы на сто процентов. В данный момент на объектах ведутся финальные приготовления. Например, активно ведется обучение и проводятся тренинги волонтеров и стюардов. Помогать болельщикам на стадионах одновременно будут до тысячи работников.

Среди двенадцати спортивных сооружений ЧМ-2018 самым дорогим оказался стадион, построенный в северной столице. Арена “Санкт-Петербург” обошлась городским властям в $1.5 миллиарда. Проект Крестовского стадиона был разработан японцем Кисё Курокава, который более известен, как автор генерального плана и аэропорта Астаны. Во время первого матча чемпионата Марокко — Иран арена сможет принять до 68.000 болельщиков.

В свою очередь Величественный столичный стадион “Лужники” претерпел всеобъемлющую модернизацию, которая обошлась в $400 миллионов. На его газоне было проведено более трех тысяч матчей, включая легендарный финал Лиги Чемпионов в 2008 году. Теперь обновленная арена готова принять чемпионат мира по футболу.

Помимо готовности арен радует и то, что предстоящий чемпионат пользуется огромным спросом среди иностранных болельщиков. Только в первый день продажи на сайте ФИФА было реализовано более трехсот тысяч билетов. Лидерство же по количеству купленных авиабилетов на данный момент у США. Эксперты отмечают, что спрос американцев в этом году в четыре раза больше, чем в 2017, даже несмотря на то, что их сборная не смогла квалифицироваться на Мундиаль.

Также недавно стало известно, что ФИФА назначила трех российских судей на матчи международного турнира. Впервые с 2006 года возможность судейства появилась у Сергея Карасева и двух ассистентов — Антона Аверьянова и Тихона Калугина. Это в очередной раз доказывает, что в России существует отличная школа футбольного арбитража.

Отметим, что иностранные футболисты также похвалили уровень подготовки к ЧМ-2018. В частности Вильям Галлас, бывший защитник французской национальный сборной и английской Премьер-лиги, отметил, что Россия провела Кубок конфедераций 2017 года на высшем уровне. Галлас уверен, что полученный опыт поможет организаторам и в этом году при проведении мирового первенства.

Напомним, что до начала чемпионата остается чуть более двух месяцев. Тридцать две команды со всего мира сразятся за звание лучших уже в июне.

Открытие турнира состоится в Москве на стадионе «Лужники» 14 июня. В нем сыграют сборные России и Саудовской Аравии. Финальный матч будет проведен там же 15 июля.

Читайте в рубрике «Спорт»