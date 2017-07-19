Забыть все плохое
Забыть все плохое

Способы, с помощью которых можно было бы стирать негативные воспоминания в наших головах, ученые ищут постоянно.

Нейробиологи из Колумбийского университета в США и Университета Макгилл в Канаде уверены, - ими найден универсальный способ лечения посттравматического стрессового расстройства.

Плохие воспоминания формируются с помощью специфических нейронных процессов и если повлиять на эти процессы, можно избавить человека от постоянных тревог. Считается, что причиной постоянных переживаний являются слабые стимулы, порожденные окружающей обстановкой и захватываемые долгосрочной памятью, где они сочетаются с более мощными сигналами, входящими через другую нейронную цепь.

В качестве объекта исследования ученые использовали животную модель - морского моллюска аплизию. Стимулировав два различных его сенсорных нейрона, связанных с двигательным нейроном, они добились того, что первый участвовал в формировании ассоциативной памяти, а второй — неассоциативной.

Оказалось, что в одном случае силу синапса определяли белки классической формы киназы, а в другом — атипичной киназы. Выборочная блокировка классической киназы препятствовала формированию неассоциативной памяти.

По мнению ученых, у позвоночных, в том числе человека, существуют схожие механизмы, что позволит разработать препараты, которые будут блокировать действие «переживаний».

Результаты предыдущих научных работ показывали, что оба типа стимулов вызывают неотличимые друг от друга изменения в нервных клетках. Именно поэтому считалось, что невозможно повлиять на случайную неассоциативную память с помощью лекарственных препаратов, не повредив ассоциативную память.

Это не первый эксперимент по уничтожению плохих воспоминаний. Например, ученые из Дартмутского колледжа и Принстонского университета уверены, что люди вполне способны стирать плохие воспоминания самостоятельно.

В Японии ученые предлагают способ стирания плохих воспоминаний с помощью лазера. Первые испытания проводились на мышах. Одним из этапов эксперимента стало рассоединение воспоминаний. Для этого ученые использовали оптогенетику – технику, при которой свет используется для того, чтобы активировать и деактивировать определенные области мозга. Ученые отметили, что полученные результаты продемонстрировали возможность разорвать связь между травмирующим переживанием и триггером – событием, которое вновь и вновь заставляет это переживание всплывать в памяти.

Исследователи из Университета Торонто доказали, что плохие либо нежелательные воспоминания можно находить и удалять из памяти человека, словно с жесткого диска компьютера. В ходе проведения опыта исследователи химическим путем выжигали «ненужные» нейроны и добились внушительных результатов. Теперь ученые надеются провести свой эксперимент на добровольцах.

Ученые из Монреальского университета нашли способ стирать плохие воспоминания, подавляя уровень гормона кортизола с помощью таблеток. Считается, что этот стрессовый гормон связан с плохими воспоминаниями, и, по замыслу исследователей, управляя его уровнем, можно было бы ослаблять неприятные впечатления, которые хранятся в мозге. В эксперименте принимали участие 33 человека, часть которых получала дозу метирапона, другой группе давали удвоенную дозу этого лекарства, а третий – плацебо.

Результаты удивили и заставили ученых по-новому взглянуть на гипотезу о том, что воспоминания в мозге не могут быть модифицированы вмешательством извне. Наоборот, оказалось, что даже одноразовое биохимическое действие привело к стиранию некоторых «нежелательных» событий с нейронного хранилища мозга.

Российские физиологи считаются признанными мировыми авторитетами в области изучения памяти. По словам профессора, директора Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН, Павла Балабанова, стирание памяти - интересное направление исследований, где постоянно происходят какие-то открытия.

Но самое важное, знаковое событие произошло в 2009 г., когда было объявлено об открытии молекулы белка, которую на сленге назвали «Молекулой памяти».

Она контролирует количество других молекул в нейросети, «открывая и закрывая» для них двери в данный участок мозга. Оказалось, что при ее блокировке, воспоминание, которое хранилось в этом участке, в сети нейронов, исчезнет.

«У нейрофизиологов пока нет достаточных технологий, чтобы избирательно попадать в нужные места мозга и что-то там изменять. Задача среди 120 млрд. нейронов выделить 10 конкретных клеток и что-то с ними проделать очень сложная. Возможно, нанотехнологии помогут ее решить, но, когда это произойдет, неизвестно», - отметил ученый.

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