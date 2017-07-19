«Ожившие» картины

Возмущенный запретом на фото - и видеосъемку в галереях и музеях, цифровой художник из Торонто Алекс Мейхью, при участии компании Impossible Things, создал приложение под названием ReBlink.

Пилотной площадкой для его апробации по «оживлению» произведений искусства стала художественная галерея Онтарио. Благодаря ReBlink посетители выставки могут наслаждаться модернизированными версиями классических картин: персонажи позируют, слушают музыку в наушниках, делают селфи или просто сидят, погрузившись в мир гаджетов. На полотнах появляются предметы, характерные для нашего времени, а на фоне пейзажей вырастают новые «урбанистические подробности».

Алекс комментирует, - чтобы воспользоваться приложением, нужно просто встать перед одним из полотен и навести на него камеру смартфона. И приложение ReBlink сразу же «оживит» картину из коллекции галереи Онтарио в режиме реального времени.

Еще одно уникальное приложение, способное «оживить» любое изображение было создано творческим тандемом: фотографом Трой Плота и программистом Сашей Шнайдер. Их приложение Plotagraph Pro примечательно тем, что для оживления картинок ему не требуется фото с разных ракурсов или заранее отснятый видеоматериал. Стоит загрузить картинку в сервис, указать тип деформации и использовать фильтры. В результате получается анимированное изображение форматов GIF, MP4 или MOV.

В 2017 году белорусские разработчики обещают покорить сердца миллионов пользователей соцсетей не хуже Prisma и MSQRD, представив миру приложение под названием Fabby. При помощи нейросетей в приложении можно будет «оживлять» селфи, заменяя фон фотоснимка. На выбор пользователей предлагаются 28 фантастических композиций, 11 из них - анимация. В дальнейшем планируется сделать доступной эту функцию и для видео.

Интерактивные, «ожившие» произведения появятся осенью 2017 года и на сайте Acute Art. Здесь можно будет увидеть «ожившую» балерину Кунса, установленную у Рокфеллер-центра в Нью-Йорке, проект Радуга Элиассона и перформанс Абрамович, посвященный климатическому кризису.

Одна из самых популярных мастеров перфоманса Марина Абрамович, «мастер китча» Джефф Кунс и скульптор Олафур Элиассон представят свои работы в формате виртуальной реальности в VR-формате, который создается в поддержку онлайн-галереи современного искусства Acute Art.

«Интерактивные работы толкают практику каждого художника к новым неосвоенным территориям и дают возможность использования виртуальной реальности в целом», - прокомментировали свои творческие эксперименты инициаторы проекта.

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