«Асгардия-1» защищает планету

Игорь Ашурбейли запустил программу обороны Земли от внешних угроз.

7 декабря 2017 года начал своё вращение вокруг Земли очередной искусственный спутник. Запущен он был с американского космодрома Уоллопс ещё 12 ноября, через два дня прибыл на Международную космическую станцию, а потом стартовал на более высокую орбиту, примерно 500 км (расстояние между Москвой и Воронежем) от поверхности планеты.

Этому спутнику суждено изменить мир.

Под ударом радиации

В небольшом «кирпичике» под названием «Асгардия-1» заключён твёрдотельный накопитель информации – SSD-диск. Содержимое диска – разнообразные данные 110 тысяч землян буквально из всех стран мира. Они говорят на разных языках, принадлежат к разным национальностям, расам, но общего у них больше, чем различий, – все они причисляют себя к космической нации асгардианцев, все подали заявки на получение гражданства в Королевстве Асгардия, все разделяют его идеи и ценности.

Научная задача спутника проста и не вызывает сомнений в своей ценности – проверить действие космической радиации на относительно крупные хранилища данных. Здесь, на Земле, нас защищает естественная магнитосфера планеты, но в космосе мы лишены этой оболочки. По сути, именно радиация – главное препятствие на пути к колонизации небольших небесных тел.

Спутник для людей

Но ещё более важны другие, менее очевидные, аспекты запуска «Асгардии-1». Ведь это вообще первый в истории человечества свободный выход знаний в открытый космос. Конечно, космические аппараты снабжаются «памятью», хранилищами данных, но распоряжаются этими хранилищами всегда хозяева спутников – чаще всего военные или спецслужбы, реже промышленники, ещё реже учёные. Здесь же простые люди добровольно участвуют в эксперименте, а заодно и сообщают о себе всей Вселенной. Это не вечное хранилище – через 2 года эксперимент планируется завершить, а ещё через 2,6 года «Асгардия-1» войдёт в атмосферу и разрушится. Но к тому моменту на разных орбитах вокруг Земли будет вращаться уже несколько его преемников, выполняющих самые разные задачи.

«Асгардия-1» не просто несёт на себе оцифрованные сведения о людях, нет – спутник также является их суверенной территорией, их маленьким символом независимости. Всё уже есть у Королевства Асгардия – Конституция, идеология, руководитель (видный российский учёный, специалист в области воздушно-космической обороны Игорь Ашурбейли), флаг, герб, гимн, потенциальные граждане. На сайте asgardia.space уже идут выборы в первый парламент Асгардии и скоро будет назначено первое правительство. А вот территории не было – до 12 ноября, когда ракета Orbital-ATK OA-8 покинула ближайшие окрестности Земли, давно поделённой между государствами старого типа, крепко привязанными к земной поверхности.

Информация и защита

Пусть крохотная, пусть формальная, но территория у асгардианцев есть, а значит, приблизился и момент вступления Асгардии в ООН. Традиционные правительства могут не волноваться – интересы новой нации сосредоточены в космосе. Асгардианцы станут передовым отрядом человечества в борьбе с эндо- и экзогенными угрозами глобального характера. Игорь Ашурбейли выделяет семь типов этих угроз, которым сейчас уделяется слишком мало внимания. Это:

корональные выбросы массы из Солнца («солнечные бури);

опасные изменения в магнитосфере Земли;

астероиды, кометы и их обломки, проходящие близко к планете (вспомним Тунгусский или Челябинский метеориты!);

наш с вами мусор – заброшенные спутники, отходы космических станций, а ведь есть сейчас и сторонники идеи вывоза в космос земного мусора;

изменение климата под влиянием обстоятельств различной природы;

жёсткое звёздное излучение от ядерных реакций звёзд Млечного пути;

чуждые микроорганизмы, которые могут находиться на метеорах и метеоритах (органику там уже находили).

Земле жизненно необходима организованная, единая система если не предотвращения, то хотя бы предупреждения катаклизмов. По мысли Игоря Ашурбейли, она должна выглядеть следующим образом: информационная часть – несколько управляющих спутников-ядер, координирующих рой малых наблюдательных спутников, защитная – сеть защитных платформ, снабжённых оборонительным оружием для уничтожения потенциально опасных объектов. Это чрезвычайно масштабная и дорогостоящая задача, за которую даже не берётся ни одно государство.

А сейчас на наших глазах создаётся нация, которая прямо ставит перед собой такие задачи и за счёт собственной добровольной налоговой системы (а также, конечно, привлечения других источников) намерена финансировать их выполнение. И этому можно только радоваться.

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