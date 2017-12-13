«Асгардия-1» защищает планету
«Асгардия-1» защищает планету

Запущен проект по защите Земли - «Асгардия-1»

Игорь Ашурбейли запустил программу обороны Земли от внешних угроз.

7 декабря 2017 года начал своё вращение вокруг Земли очередной искусственный спутник. Запущен он был с американского космодрома Уоллопс ещё 12 ноября, через два дня прибыл на Международную космическую станцию, а потом стартовал на более высокую орбиту, примерно 500 км (расстояние между Москвой и Воронежем) от поверхности планеты.

Этому спутнику суждено изменить мир.

Спутник Asgardia-1 покинул МКС

Под ударом радиации

В небольшом «кирпичике» под названием «Асгардия-1» заключён твёрдотельный накопитель информации – SSD-диск. Содержимое диска – разнообразные данные 110 тысяч землян буквально из всех стран мира. Они говорят на разных языках, принадлежат к разным национальностям, расам, но общего у них больше, чем различий, – все они причисляют себя к космической нации асгардианцев, все подали заявки на получение гражданства в Королевстве Асгардия, все разделяют его идеи и ценности.

Научная задача спутника проста и не вызывает сомнений в своей ценности – проверить действие космической радиации на относительно крупные хранилища данных. Здесь, на Земле, нас защищает естественная магнитосфера планеты, но в космосе мы лишены этой оболочки. По сути, именно радиация – главное препятствие на пути к колонизации небольших небесных тел.

Визуализация Асгардии

Спутник для людей

Но ещё более важны другие, менее очевидные, аспекты запуска «Асгардии-1». Ведь это вообще первый в истории человечества свободный выход знаний в открытый космос. Конечно, космические аппараты снабжаются «памятью», хранилищами данных, но распоряжаются этими хранилищами всегда хозяева спутников – чаще всего военные или спецслужбы, реже промышленники, ещё реже учёные. Здесь же простые люди добровольно участвуют в эксперименте, а заодно и сообщают о себе всей Вселенной. Это не вечное хранилище – через 2 года эксперимент планируется завершить, а ещё через 2,6 года «Асгардия-1» войдёт в атмосферу и разрушится. Но к тому моменту на разных орбитах вокруг Земли будет вращаться уже несколько его преемников, выполняющих самые разные задачи.

«Асгардия-1» не просто несёт на себе оцифрованные сведения о людях, нет – спутник также является их суверенной территорией, их маленьким символом независимости. Всё уже есть у Королевства Асгардия – Конституция, идеология, руководитель (видный российский учёный, специалист в области воздушно-космической обороны Игорь Ашурбейли), флаг, герб, гимн, потенциальные граждане. На сайте asgardia.space уже идут выборы в первый парламент Асгардии и скоро будет назначено первое правительство. А вот территории не было – до 12 ноября, когда ракета Orbital-ATK OA-8 покинула ближайшие окрестности Земли, давно поделённой между государствами старого типа, крепко привязанными к земной поверхности.

Визуализация Асгардии

Информация и защита

Пусть крохотная, пусть формальная, но территория у асгардианцев есть, а значит, приблизился и момент вступления Асгардии в ООН. Традиционные правительства могут не волноваться – интересы новой нации сосредоточены в космосе. Асгардианцы станут передовым отрядом человечества в борьбе с эндо- и экзогенными угрозами глобального характера. Игорь Ашурбейли выделяет семь типов этих угроз, которым сейчас уделяется слишком мало внимания. Это:

  • корональные выбросы массы из Солнца («солнечные бури);
  • опасные изменения в магнитосфере Земли;
  • астероиды, кометы и их обломки, проходящие близко к планете (вспомним Тунгусский или Челябинский метеориты!);
  • наш с вами мусор – заброшенные спутники, отходы космических станций, а ведь есть сейчас и сторонники идеи вывоза в космос земного мусора;
  • изменение климата под влиянием обстоятельств различной природы;
  • жёсткое звёздное излучение от ядерных реакций звёзд Млечного пути;
  • чуждые микроорганизмы, которые могут находиться на метеорах и метеоритах (органику там уже находили).

Земле жизненно необходима организованная, единая система если не предотвращения, то хотя бы предупреждения катаклизмов. По мысли Игоря Ашурбейли, она должна выглядеть следующим образом: информационная часть – несколько управляющих спутников-ядер, координирующих рой малых наблюдательных спутников, защитная – сеть защитных платформ, снабжённых оборонительным оружием для уничтожения потенциально опасных объектов. Это чрезвычайно масштабная и дорогостоящая задача, за которую даже не берётся ни одно государство.

А сейчас на наших глазах создаётся нация, которая прямо ставит перед собой такие задачи и за счёт собственной добровольной налоговой системы (а также, конечно, привлечения других источников) намерена финансировать их выполнение. И этому можно только радоваться.

IT-рынок: выход из кризиса найден! Далее в рубрике IT-рынок: выход из кризиса найден!Российский it-рынок уверенно выходит из продолжительного кризиса с минимальными для себя потерями.

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО