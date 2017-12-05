Взрыв Храма Христа Спасителя – черная страница российской истории

Уничтожение Храма Христа Спасителя было не просто одним из эпизодов антирелигиозной кампании большевиков, его взрыв стал плевком в родную историю и собственный народ. Новая власть собиралась стереть историческую память русского народа и уничтожить его культурный код.

Храм Христа Спасителя был построен в благодарность Богу за спасение от нашествия Наполеона и его Великой армии. Храм являлся самым настоящим памятником воинам-героям, положившим свои жизни для спасения Отечества. Над его созданием вдохновенно трудились лучшие архитекторы, скульпторы, художники и строители России.

Помимо икон и храмовой росписи на стенах были изображены военные баталии и увековечена память героев. В 1883 году с необыкновенной торжественностью Храм Христа Спасителя был освящен. Специально, к этому знаменательному событию, композитор Петр Чайковский написал вдохновенную увертюру «1812 год». Храм стал настоящим украшением Москвы и России.

Однако, ни его место в архитектурном ансамбле столицы, ни историческое значение храма, ни огромные затраты на его сооружение, где значительную часть средств составляли народные пожертвования, новой властью во внимание приняты не были. Власть, называвшая себя народной, на самом деле была далека от народа. Веру, составлявшую его стрежень, она пыталась измельчить в пыль. Ленин неоднократно заявлял: «Наша главная задача – борьба с религией».

Антицерковная кампания включала физическое устранение духовенства («мы должны… дать самое решительное и беспощадное сражение черносотенному духовенству»), антирелигиозную пропаганду, конфискацию церковного имущества, закрытие монастырей и храмов.

В июне 1928 года совещание в агитационно-пропагандистском отделе ЦК ВКП(б) по вопросам антирелигиозной пропаганды положило начало кампании по закрытию храмов. Динамика наступления на религию была впечатляющей: в 1928 году было закрыто 534 храма, в 1929 году их число достигло 1119. В 1931 году подошла очередь Храма Христа Спасителя, его постановили разобрать и на его месте возвести Дворец Советов. Решение о сносе Храма принял первый человек в государстве – Сталин.

Малую часть церковной утвари, небольшие фрагменты настенных росписей и несколько горельефов передали в музей, остальное (площадь росписи собора занимала 22 тысячи квадратных метров, а иконостас имел высоту высотой 27 метров) было решено уничтожить вместе с Храмом. Чтобы заручиться поддержкой общественности и получить обоснование ликвидации, власти привлекли «авторитетных» искусствоведов, которые кинулись писать статьи о том, что храм не представляет культурной и художественной ценности. Единственным художником, выступившим против «демонтажа» Храма, стал Аполлинарий Васнецов.

18 августа 1931 года начались работы по разборке Храма Христа Спасителя, листы обшивки крыши и куполов сбрасывались вниз, разбивая облицовку и скульптуры. Сброшенный с Храма крест не упал вниз, а застрял в арматуре купола и был виден всей Москве как символ нового времени, времени поругания всего святого.

К началу зимы выяснилось, что монументальное сооружение высотой 103 метра со стенами толщиной 3,2 метра, строившееся на века, разобрать невозможно. Тогда Храм решили взорвать.

5 декабря 1931 года в 12 часов дня прогремел сильнейший взрыв. Но Храм-памятник воинской славы, главный храм России устоял. Взрывчатку пришлось закладывать по новой. Через несколько часов национальная святыня России была разрушена.

Планы по строительству Дворца Советов, который должен был стать самым высоким зданием в мире, пришлось изменить, т.к. только на разборку обломков ушло почти полтора года. Строительство началось только в 1937 году, а с началом Великой Отечественной войны, от нее пришлось отказаться.

В первую военную осень стальные конструкции недостроенного Дворца Советов пошли на противотанковые ежи для обороны Москвы и для сооружения железнодорожных мостов.

После войны на месте величественного Храма устроили открытый бассейн. Одним из первых людей в Советском Союзе, кто публично высказался за восстановления храма, как памятника воинской славы, стал Юрий Гагарин. В 1990-е годы Храм был воссоздан в виде, близком к первоначальному.

Несмотря на уроки прошлого, и сегодня находятся люди, которые мечтали бы увидеть, как Храм Христа Спасителя вновь взлетает на воздух.

«… Он ценности не представляет, а когда служили, было не проехать… Я очень хотел бы посмотреть, как этот бетонный фальшак взлетит на воздух. Если бы можно было Кремль, я бы не возражал…», - такие слова вложил писатель Дмитрий Быков в уста одного из героев романа «Американец». Борьба между светом тьмой не окончена.

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