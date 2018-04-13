Вице-адмирал Степан Макаров: погиб на боевом посту

«...В море я у себя дома, а на берегу – в гостях», – отметил в своем дневнике 17 августа 1867 года корабельный гардемарин Степан Макаров. Изречение, записанное в 18 лет, с годами не потускнело, но стало главным принципом жизни, которую Макаров без остатка посвятил военно-морской и научной деятельности. «Неугомонным русским гением» назвал его сослуживец вице-адмирал Александр Ливен.

Сферы «морских» интересов Макарова были самыми разнообразными, он стал пионером в области решения проблемы непотопляемости корабля, предложив при борьбе за живучесть корабля использовать специальный пластырь для заделки пробоин, получивший название «макаровского пластыря». Другое важное предложение – выравнивание корабля затоплением неповрежденных отделений, показалось Морскому техническому комитету дикостью, и потребовалось много лет, чтобы чиновники убедились в практической важности идеи 22-летнего мичмана.

Знаменитым детищем Макарова стал первый в мире ледокол «Ермак». Успешные испытания ледокола позволили ученому плотнее заняться арктическими исследованиями, за научных труды по океанографии Макаров неоднократно получал награды от Российской Академии наук.

Об опасности войны с Японией Макаров знал давно и предупреждал правительство: «Нужно... быть готовым к военным действиям во всякую минуту. Разрыв последует со стороны Японии, а не с нашей». Его записка о слабости обороны Порт-Артура, адресованная в морское министерства, была проигнорирована, а ее автора назвали алармистом.

Когда же война, как и следовало из прогнозов Макарова, наступила, он получил назначение главнокомандующим Тихоокеанского флота.

Сразу же после прибытия в Порт-Артур вице-адмирал активизировал действия эскадры и ремонт поврежденных японскими торпедами кораблей. Деятельность Макарова подняла дух моряков и создала реальные трудности для японского командования. Сложно сказать, как бы завершилась русско-японская война, если бы Степан Осипович Макаров не погиб 31 марта (13 апреля) 1904 года.

Евгений Столица «Вице-адмирал С.О. Макаров и художник-баталист В.В. Верещагин в каюте броненосца "Петропавловск", 1904 год»

Флагманский броненосец «Петропавловск», на котором он находился, подорвался под Порт-Артуром на мине, в носовом отсеке сдетонировал боезапас, и в результате нового мощного взрыва корабль затонул почти со всем экипажем. Вместе со Степаном Макаровым погиб художник Василий Верещагин, а также свыше 600 офицеров и матросов. Русский флот и Россия понесли невосполнимую потерю.

В историю развития морского флота Степан Осипович Макаров вошел, прежде всего «как выразитель прогрессивных традиций русского флота на рубеже XIX-XX веков».

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