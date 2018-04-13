Вице-адмирал Степан Макаров: погиб на боевом посту
Вице-адмирал Степан Макаров: погиб на боевом посту

Гибель Макарова и 600 с лишним офицеров и матросов, потеря броненосца «Петропавловск», последовавшие 13 апреля 1904 года, стала большой трагедией для русского флота

«...В море я у себя дома, а на берегу – в гостях», – отметил в своем дневнике 17 августа 1867 года корабельный гардемарин Степан Макаров. Изречение, записанное в 18 лет, с годами не потускнело, но стало главным принципом жизни, которую Макаров без остатка посвятил военно-морской и научной деятельности. «Неугомонным русским гением» назвал его сослуживец вице-адмирал Александр Ливен.

Сферы «морских» интересов Макарова были самыми разнообразными, он стал пионером в области решения проблемы непотопляемости корабля, предложив при борьбе за живучесть корабля использовать специальный пластырь для заделки пробоин, получивший название «макаровского пластыря». Другое важное предложение выравнивание корабля затоплением неповрежденных отделений, показалось Морскому техническому комитету дикостью, и потребовалось много лет, чтобы чиновники убедились в практической важности идеи 22-летнего мичмана.

Знаменитым детищем Макарова стал первый в мире ледокол «Ермак». Успешные испытания ледокола позволили ученому плотнее заняться арктическими исследованиями, за научных труды по океанографии Макаров неоднократно получал награды от Российской Академии наук.

Об опасности войны с Японией Макаров знал давно и предупреждал правительство: «Нужно... быть готовым к военным действиям во всякую минуту. Разрыв последует со стороны Японии, а не с нашей». Его записка о слабости обороны Порт-Артура, адресованная в морское министерства, была проигнорирована, а ее автора назвали алармистом.

Когда же война, как и следовало из прогнозов Макарова, наступила, он получил назначение главнокомандующим Тихоокеанского флота.

Сразу же после прибытия в Порт-Артур вице-адмирал активизировал действия эскадры и ремонт поврежденных японскими торпедами кораблей. Деятельность Макарова подняла дух моряков и создала реальные трудности для японского командования. Сложно сказать, как бы завершилась русско-японская война, если бы Степан Осипович Макаров не погиб 31 марта (13 апреля) 1904 года.

Евгений Столица «Вице-адмирал С.О. Макаров и художник-баталист В.В. Верещагин в каюте броненосца "Петропавловск", 1904 год»

Флагманский броненосец «Петропавловск», на котором он находился, подорвался под Порт-Артуром на мине, в носовом отсеке сдетонировал боезапас, и в результате нового мощного взрыва корабль затонул почти со всем экипажем. Вместе со Степаном Макаровым погиб художник Василий Верещагин, а также свыше 600 офицеров и матросов. Русский флот и Россия понесли невосполнимую потерю.

В историю развития морского флота Степан Осипович Макаров вошел, прежде всего «как выразитель прогрессивных традиций русского флота на рубеже XIX-XX веков».

Теги:
События: война
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