«Ультимативное оскорбление» нацизма

Германия всегда была особенной страной для России. Российско-немецкие отношения уникальный пример примирения двух народов. Мы продолжаем гордиться тем, что 75 лет назад одолели мощнейшую немецкую армию, но при этом не ассоциируем победу с современной Германией. Более того, в России достаточно сильны германофильские настроения: мы восторгаемся экономическими и техническими достижениями ФРГ, любим немецкие товары, потому что Made in Germany - общепризнанный знак качества; и даже немного соболезнуем немцам, принявшим почти миллион мигрантов.

Однако Германия не готова платить нам взаимностью. Москву и Берлин развели не только Украина и санкции. На волне охлаждения политических отношений немецкие СМИ с удвоенной энергией начали критиковать Россию, а работающая в РФ Deutsche Welle - открыто поддерживать оппозицию. Политика есть политика. Ведущие российские СМИ тоже лают, когда им приказывают. Но у этой циничной игры есть вполне осязаемые моральные нормы, которые не стоит переступать, стремясь очернить условного противника.

Торжество победителей

17 сентября влиятельная немецкая газета Die Welt опубликовала статью «Впечатляющее осквернение знамен вермахта Сталиным». Речь в публикации идет о знаменитом Параде Победы на Красной площади 24 июня 1945 года, когда были сожжены трофейные гитлеровские штандарты. Вызывают недоумение уже первые строчки материала: «Парад в Москве в июне 1945 года был организован как ультимативное оскорбление вермахта. 200 немецких штандартов были брошены в грязь. Впрочем, некоторые из них не заслуживали такого унижения».

Далее автор статьи Свен Феликс Келлерхофф поясняет свою позицию: «С поверженным врагом можно обойтись по-разному: с честью или с позором. Сохраняя достоинство побежденному противнику, победитель, прежде всего, думает о послевоенном времени. Унижая его достоинство, победитель настолько упивается своим превосходством, что не утруждает себя подобными соображениями». Также Келлерхофф напомнил, как Сталин совершил «чудовищное преступление»: «в нарушение военных законов, вынудил 55 тысяч немецких военнопленных совершить «триумфальное шествие» по улицам Москвы».

Ссылаясь на сотрудника Германского исторического института в Москве Маттиаса Уля, автор пишет о том, что советские солдаты якобы уничтожили 20 немецких знамен других исторических периодов. Историк назвал два прусских кавалерийских штандарта 1860 и 1890 годов и знамя народного ополчения 1860-х годов. В доказательство, что на Красной площади были сожжены не «те знамена», Келлерхофф приводит приказ Адольфа Гитлера 28 августа 1944 года о возвращении с линии фронта всех штандартов, чтобы они не достались СССР.

«Для символического надругательства на Параде штандарты и знамена были отобраны по форме и «красоте»… Очень многие штандарты, брошенные в грязь, не имели отношения к вермахту, а принадлежали различным подразделениям нацистской партии», - негодует Келлерхофф. Кроме того, журналист заявил, что не все знамена были преданы пламени: 200 штандартов находятся в Центральном музее Вооруженных сил в Москве.

Сталинские варвары

Почему Келлерхоффа так сильно беспокоит судьба нацистских знамен? Какое это имеет значение для современной Германии? Почему по отношению к нацистским знаменам вместо нейтрального «уничтожение» журналист Die Welt как будто нарочно употребляет слово «осквернение»? Говорить об «осквернении» гитлеровских штандартов было бы уместно только в одном случае - если бы Келлерхофф жил в стране, где правит бал нацистская диктатура.

Поразительно, с какой, пусть и корректной, но язвительностью Келлерхофф пишет о Параде Победы 1945 года. Дескать, зачем было демонстрационно сжигать знамена? Ведь можно было просто сдать их в музей. А в конце статьи журналист как бы в насмешку рассказывает историю о том, что советские воины маршировали два раза из-за распоряжения Сталина снимать парад на цветную пленку. Мол, вот так гоняют людей в тоталитарном государстве. Тоже мне победители вермахта!

Келлерхоффу не дает покоя парад, который действительно производит очень сильно впечатление. Но разве не имела на него права страна, потерявшая 28 миллионов граждан? О каком уважении к поверженному противнику говорит автор статьи? Не к нацистам ли? Почему Советский Союз был обязан уважать нацистскую или прусскую символику или каяться за парад немецких военнопленных?

Складывается ощущение, что материал Келлерхоффа был написан под влиянием чувства уязвленного национального самолюбия. Автор недоволен тем, как СССР отметил победу в Великой Отечественной войне и пытается его за это пожурить.

Журналист Die Welt приводит малозначимые контраргументы, не отражающие сути события. Например, аналогичными вещами, только еще более грубыми и нелепыми, занимаются украинские СМИ, когда стремятся обвинить в своих проблемах «путинский режим».

Что конкретно пытается доказать Келлерхофф? Если он хочет окунуть в грязь СССР, то мог бы взять эпизод, не вызывающий сомнения в «бесчеловечности сталинского режима». Благо - поводов написать на эту тему на Западе хоть отбавляй. Однако журналиста «зацепило» именно то, как советские войска отпраздновали разгром войск вермахта. Зачем-то два раза прошагали по Красной площади, да еще и знамена на камеру сожгли. Вот глупцы!

Замечает журналист или нет, но его малодушное роптание на СССР выглядит, как попытка реабилитировать нацизм. В представлении Келлерхоффа советское руководство (если бы оно не состояло из варваров) должно было осознать, что нельзя сжигать исторические реликвии - нацистские штандарты. Также мракобесам из Москвы нужно было отличать знамена военных формирований от символики подразделений НСДАП. И какие же победители были горделивыми профанами: ради вычурной демонстрации собственной силы сожгли даже прусские знамена.

Судя по публикациям Die Welt, для этой газеты история превратилась в инструмент антироссийской пропаганды. Издание любит писать про военные поражения нашей страны и «кровавого» Сталина, которого постоянно «спасают». Конечно, не все материалы пропитаны русофобией. Но статья про знамена - это невольный реверанс нацизму, и написал ее Келлерхофф, чтобы в очередной раз оболгать Россию.

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