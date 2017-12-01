Убийство Кирова: начало большого террора

1 декабря 1934 года в Смольном коммунист Леонид Николаев застрелил члена Политбюро ЦК ВКП(б), главу ленинградской областной парторганизации, Сергея Кирова.

Вскоре после убийства в организации покушения были обвинены Зиновьев, Каменев и многие другие представители т.н. «троцкистско-зиновьевского блока». Преступление в Смольном было использовано Сталиным для организации масштабного террора против существовавшей внутри партии оппозиции и устранения всех противников единоличной власти. Впрочем, и сам Киров был устранен, как возможный конкурент Сталина.

В 1934 году группа депутатов XVII съезда ВКП(б), недовольных узурпацией власти Сталиным и проводимой им политикой, просила Кирова выставить свою кандидатуру на пост генерального секретаря. Киров отказался, но во время голосования 292 голоса из 1218 было отдано против Сталина.

Как считают историки, против Сталина голосовали секретари обкомов и ЦК нацкомпартий, но тогда Сталину имена этих людей были не известны, т.к. голосование было тайным. Однако намерения соратников по партии задвинуть его на пост председателя Совета народных комиссаров или ЦИК, а на его место выдвинуть Кирова, ему были известны. Поэтому, когда НКВД сообщило о покушении, которое на Кирова готовил ленинградский коммунист Леонид Николаев, товарищ Сталин приказал чекистам не мешать.

Жена Николаева Мильда Драуле была любовницей Кирова, и муж хотел убить секретаря ЦК ВКП(б) исключительно из ревности. Дважды он пытался подобраться к Кирову, и лишь с третей попытки ему это удалось, 1 декабря 1934 года в Смольном он расстрелял ленинградского наместника Сталина из револьвера.

После смерти Киров автоматически вошел в большевистский пантеон, а в 1960 годы после разоблачения преступлений Сталина, бывший соратник «отца народов», стал рассматриваться как одна их жертв режима, как истинный большевик, уничтоженный тираном. На самом деле методы Кирова по достижению целей ничем не отличались от общебольшевистских.

В 1919 году Костриков (такова его настоящая фамилия), являясь председателем Временного революционного комитета Астрахани, подавил в крови вспыхнувшее против большевиков восстание рабочих и солдат – до двух тысяч человек уничтожены, около десяти тысяч арестованы. Киров призывал своих соратников «пролить еще новые потоки крови врагов рабочего класса». В Астрахани он установил военную диктатуру, не признававшую законов вообще. Церковь была объявлена «контрреволюционным элементом», в условиях военного времени духовенство подлежало полному или частичному уничтожению. Во время восстания было расстреляно немалое число священнослужителей и членов причта за возможное «сочувствие» контрреволюции.

Такой исполнитель как нельзя более соответствовал всем требованиям, предъявляемым Лениным к управленцам новой формации. Кирову был поручен захват власти в Азербайджане, представительство в Грузии и последующее подчинение этой республики, а также организация, по указанию Сталина, «Закавказской федерации».

«На Северном Кавказе… мы действовали умело. Мы создали там анархию, возбуждая одну группу населения против другой, и старались в это время организовать рабочих. Нам это удалось. Мы должны были создать международную анархию, которая должна предшествовать установлению коммунистического строя в мировом масштабе. И нам это удастся», - заявлял Киров в 1919 году.

Среди «деяний» Кирова проведение национальных границ на Кавказе, разделение бывших подданных Российской империи на «самостоятельные нации» было одним из необходимых условий закрепления большевистского господства.

В должности первого секретаря Северо-Западного бюро ЦК и Ленинградского губкома Киров делал всё, что считала нужным сделать с народом партия: организовывал кампанию по раскулачиванию, планомерно ссылал «кулаков» и «социально чуждые элементы». В его ведении находились Соловецкий лагерь и строительство Беломорканала, он курировал «дело академиков». Людей, всю жизнь занимавшихся наукой, обвинили «в создании контрреволюционной организации с целью свержения советской власти и установления в стране конституционно-монархического строя». 525 академиков лишились работы, многие были арестованы, некоторые расстреляны. Светлое будущее можно было построить только так.

Конец жизни Кирова был печален, один из лидеров советского государства был лицом морально неустойчивым, любил покутить с балеринами Мариинки, имел связь с замужней женщиной, и в итоге поплатился за это, погибнув от рук ревнивого мужа.

За собой в могилу Киров увел десятки, если не сотни тысяч людей. В день его убийства вышел заранее подготовленный указ об ускоренном заочном рассмотрении дел «террористических организациях и актах» Особыми совещаниями. Репрессии затронули не только членов партии, но и людей, не причастных к политике.

Большевики всегда давали ассиметричные ответы на точечные выстрелы, принцип, сформулированный после выстрела Фанни Каплан в Ленина, остался прежним: «За смерть одного нашего борца должны поплатиться жизнью тысячи врагов».

Революция пожирает не только своих героев, но и ни в чем не повинных людей.

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