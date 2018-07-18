Как убивали Романовых. 18+

Не имея луча света в будущем, мы активно исследуем своё «тёмное прошлое», то вознося героев ушедших веков на Олимп святости, то отпуская в их адрес яростные проклятия.

Ещё в конце 80-х гг. школьные учителя уверяли нас в том, что расстрел царской семьи был сущей необходимостью, обусловленной возможностью западной интервенции с целью освобождения венценосных особ.

— А детей оставить в живых было нельзя? – раздался, бывало, чей-то робкий голос с последней парты.

— Никак нельзя! — строго шикала «Мариванна» — Это же царизм! Наследники!

История расстрела царской семьи

Говорить о дне приятном куда проще, чем о сегодняшнем. Права ли РПЦ, причислившая к лику святых людей, власть которых принесла столько горя и слёз народу? Кто отдал приказ о расстреле царской семьи? Были они расстреляны? Или Николаю удалось бежать, выкупив свою свободу за миллионы, якобы, находившиеся на банковских счетах?

Спустя 100 лет нам это всё более и более интересно. Что же произошло тогда?

В печально известном Ипатьевском доме Государь и его окружение, состоявшее из супруги Александры Фёдоровны, великих княжон Марии, Ольги, Татьяны, а также цесаревича Алексея, доктора Боткина, уроженки Череповца, служанки Анны Демидовой, слуг Ивана Харитонова и Алоизия Труппа, оказалось на излёте мая 1918 года, а точнее — 22 числа.

Дабы исключить возможность подкупа и побега их охраняли совершенно разные люди. Снаружи Государя и его свиту караулили солдаты, которые бывшего самодержца никогда не видели в глаза. Изнутри — обыкновенные работяги с близлежащего завода.

В первых числах июля охрану сменили

На смену заводчанам пришли сотрудники ЧК, большинство из которых были эстонскими и латышскими товарищами, имеющими хорошую стрелковую подготовку.

Одновременно в Петербурге и Москве, в Смольном и Кремле, где обосновались первые лица советской власти, включая Владимира Ильича, шла кипучая умственная деятельность. Большевики никак не могли прийти к единому мнению о судьбе Государя.

И здесь не обошлось без политической игры. Назвать Романовых русскими царями можно было лишь с большой натяжкой, ведь в их жилах текла немецкая, английская кровь. Что выгоднее? Расстрелять или поторговаться с Британией и Германией? Этот вопрос до какого-то момента был на повестке дня.

На Урале же партфукционеры от внешней политики были бесконечно далеки и предлагали «с царём и его семейкой не церемониться».

Сложившиеся предлагаемые обстоятельства чуть было не спасли жизнь Александре Фёдоровне и великим княжнам. Императрица, как известно, имела немецкое происхождение. Также германскими принцессами были и её дочери. В этой связи «очень удачно» выглядело убийство левым эсером Блюмкиным немецкого посла Мирбаха.

Яков Блюмкин

«Графа убили? Нате вам княжон и царицу вашу — Викторию Алису Елену Луизу Беатрису и так далее Дармштадтскую!» — такой ход, безусловно, заслужил бы высокую оценку немцев.

Достаточно либерально настроен (по крайней мере, в своих высказываниях) был и сам Ленин. Ильич полагал, что подсудна исключительно Александра Фёдоровна, в действиях которой он усматривал антигосударственную деятельность.

Единственным человеком, который мог полемизировать с ним на эту тему, был Лев (Лейба) Троцкий. Он считал, что семью самодержца надо истребить в полном составе.

Кто же отдал приказ в час Х?

Доподлинно узнать это не представляется возможным. Однако официальная версия гласит, что уральские товарищи сделали своё чёрное дело, исходя из обстановки в губернии. В Первопрестольной были в курсе готовящегося расстрела, однако, якобы, знающая часть советского правительства не пожелала вмешиваться в конфликт между Лениным и Троцким.

Как шла подготовка к расстрелу?

Расправа, которой не предшествовали ни суд, ни следствие, начала готовиться приблизительно за 1 месяц до роковой даты. 13 июня Пермская рабоче-крестьянская милиция в специально изданном манифесте посетовала на побег из-под ареста Михаила Александровича Романова и его секретаря Николая Джонсона.

Спектакль под названием «Побег» был срежиссирован местным руководством милиции в тандеме с ГубЧК. В реальности арестантов вывезли в лес и без церемоний зачитывания приговоров расстреляли, не снимая повязок с глаз. Останки Михаила Александровича, сына Александра III, родного брата Николая, в пользу которого тот хотел отречься от престола, не обнаружены по сей день.

Для нагнетания обстановки пустили слухи: якобы в районе Екатеринбурга летают аэропланы, готовые взять на борт бывшего императора с семьёй и, тем самым, воспрепятствовать торжеству народного гнева. В последние три недели слухи о возможности побега зашкаливали.

«Высокая миссия» покончить с семьёй царя была доверена Якову Юровскому, а «предводитель дружины заводчан», пший царя, (начальник военной дружины Верх-Исетского завода Ермаков) должен был сделать так, чтобы трупы не нашёл никто и никогда.

«Как убить царя?»

Это сегодня по всему миру готовятся специалисты-ликвидаторы, которые готовы отравить, расстрелять, разобрать на молекулы по приказу власть имущих кого угодно. А профессионализм терявшихся в догадках палачей 1918 года оставлял желать лучшего. Как покончить с царской семьёй так, чтобы никто об этом не знал?

Отравить? Заколоть спящими? Забросать комнаты гранатами? Ни один из вариантов не давал гарантию успеха. И главное, даже отдалённо не напоминал казнь, «о которой нестыдно доложить в Москву». Сотрудники Уральского ЧК во главе с Юровским на многочасовых совещаниях ломали головы, как лишить жизни обречённого уже на тот момент самодержца.

В ходе размышлений и многочасовых совещаний Юровский (в миру Янкель Хаймович) придумал, с его точки зрения, подходящий план: назначить для каждого из палачей персональную жертву и произвести расстрел из револьверов в заранее выбранной для этого комнате на первом этаже, а точнее в полуподвальном помещении. Ранее здесь жили охранники царской семьи.

«Плясали» от грузовика, который должен был перевозить тела. Приехать к Ипатьевскому дому он должен был в полночь, и тогда по сигналу Юровского должны были завертеться механизмы казни последнего русского царя.

Но то ли безалаберность, то ли бездорожье привело грузовик на место расстрела только в 01.30.

— Доктор! Доктор! — теребил спустя пять минут за плечо Боткина один из «товарищей».

— Что случилось? — испуганно сел на постели пожилой лейб-медик Государя.

— В связи с напряжённой обстановкой в городе оставаться на верхних этажах опасно. Всем необходимо собраться и срочно перейти в другое место.

— О, Господи, — почему-то сразу всё понял Сергей Петрович.

Юровский нетерпеливо поглядывал на часы.

— Сколько можно собираться. — бубнил он себе под нос, пока великие княжны, императрица, государь и цесаревич одевались.

Сборы в этот последний путь — в зловещую комнату смерти заняли целых 40 минут, в ходе которых Юровский раздал расстрельной команде пистолеты системы «Наган». Однако двое из «латышских стрелков» протянули вручённые револьверы: «В девиц стрелять не будем», — с чувством собственного достоинства сказал один из «прибалтов-отказников». И Юровский без разговоров вручил револьверы конвойным.

Как сложилась судьба тех, кто отказался убивать дочерей Николая? Они были мгновенно сняты с охраны дома, имевшего особый статус. А вот удалось ли им впоследствии остаться в живых? История умалчивает об этом.

Впоследствии в кинематографе сцена расстрела императорской семьи воссоздавалась не единожды, и каждый раз самые ужасающие моменты получасового добивания жертв были убраны режиссёрами с одной лишь простой целью пощадить нервы зрителя.

Вот так это выглядело в фильме «Романовы. Венценосная семья», где роль Николая II исполняет Александр Галибин. Юровского в этом фильме сыграл прекрасный литовский артист Любомирас Лауцявичюс, известный самой широкой советской аудитории по фильму «Богач, бедняк…».

Предупреждение! Видео содержит сцены жестокости и насилия, не рекомендуем их смотреть несовершеннолетним, беременным и людям со слабой психикой.

Блестяще воплощены эти поистине ужасные и позорные события русской истории в фильме 1992 года «Цареубийца» режиссёра Карена Шахназарова. В этой картине роль Николая II сыграл Олег Янковский, а роль Юровского сыграл британский актёр Малкольм Макдауэлл.

До какого-то момента всё шло достаточно гладко. Чувствовали ли члены семьи Романова, что последняя минута жизни уже начала свой отсчёт? Если да, то держались они по-царски, с высочайшей степенью достоинства.

Но вряд ли да. Ведь даже Николай Александрович, услышав приговор, не поверил… О том, как это было на самом деле с гордостью писал руководитель этой бригады «заплечных дел мастеров» в своих воспоминаниях.

Слово Якову Юровскому.

Окончательно покончить с царизмом Яков Михайлович и его головорезы смогли только ближе к рассвету, когда последний русский царь, его жена, дети, слуги и семейный доктор были бесчеловечно добиты из наганов и доколоты штыками.

Советский народ целых 70 лет гордился подвигом «уральских товарищей».

А потом началась другая история.

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