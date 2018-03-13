По требованию Сталина

В сознании российского обывателя 1943 год прочно ассоциируется с коренным переломом в Великой Отечественной войне. С этим сложно спорить: 75 лет назад нацисты потерпели грандиозные поражения под Сталинградом (2 февраля), на Курской дуге (июль) и Украине (ноябрь, форсирование Днепра).

Однако Рабоче-крестьянская Красная армия (РККА) могла бы достичь аналогичного успеха менее дорогой ценой. В отечественной историографии достаточно слабо освещен период ВОВ после разгрома вермахта на берегах Волги. Как представляется, причина заключается в очень обидном поражении, которое потерпели советские войска на южном направлении в середине марта 1943 года.

Провал на южном фланге

В Сталинградском котле вермахт и его союзники потеряли более 300 тысяч солдат и офицеров. Это был ошеломительный успех РККА и болезненный удар по самолюбию Адольфа Гитлера. Ставка вплоть до конца декабря 1943 года опиралась на данные военной разведки о том, что в окружение попали порядка 80 тысяч нацистов.

Вероятно, эта неожиданно крупная победа на берегах Волги стала одним из факторов, который вскружил голову Верховному Главнокомандующему Иосифу Сталину и некоторым генералам.

Штурм сопротивлявшихся остатков 6-й армии Фридриха Паулюса был непростой задачей. К тому же соединения, прикрывавшие Сталинградскую группировку РККА, изрядно потрепала танковая армада вермахта, рвавшаяся на прорыв к окруженным гитлеровским частям. Но вопреки здравому смыслу, вместо передышки после самой крупной битвы в истории человечества, Сталин распорядился немедленно развить успех на южном направлении.

2 февраля 1943 года началась Харьковская наступательная операция, которая проводилась силами Воронежского и Юго-Западного фронтов. Одновременно Сталин рассчитывал разгромить группу армий «Центр», которая еще стояла неподалеку от Москвы и группу армий «Север».

В первые две недели февраля РККА смогла значительно продвинуться вперед. 8 февраля был освобожден. Курск, 9 февраля — Белгород, 16 февраля — Харьков, 17 февраля — Ростов-на-Дону, хотя очистить от нацистов весь Донбасс советским войскам не удалось.

В тот момент ситуация для гитлеровской Германии казалась критической. Провал на юге требовал переброски войск с других участков Восточного фронта. Это означало, что вермахт будет вынужден отступать с западных территорий РСФСР. Гитлер не мог пойти на такой шаг. На подмогу группы армий «Дон» (позднее — «Юг») Эриха фон Манштейна он распорядился перебросить из Франции три танковых дивизии СС «Рейх», «Адольф Гитлер» и «Мертвая голова».

Во второй половине февраля-начале марта 1943 года, искусно маневрируя, немецкие войска создали несколько котлов, в которые угодили рвавшиеся на Украину части РККА. В частности, была разгромлена советская группировка, пытавшаяся освободить Запорожье.

В первых числах марта нацисты вновь хозяйничали на подступах к Харькову. 14 марта в результате 10-дневных бое город был взят оккупантами. Еще через четыре дня — вермахт подавил на руинах Харькова героическое сопротивление красноармейцев, которые решили стоять насмерть.

Теперь уже советские войска были вынуждены перебрасывать резервы на юг, ослабляя натиск на других фронтах. Так, под Курск из Центральной России передислоцировалась 21-я армия. Это позволило сдержать противника вблизи города Севск Брянской области. 20 марта ситуация на южном направлении стабилизировалась, однако РККА потеряла почти все освобожденные ранее территории.

На центральном направлении ситуация выглядела намного лучше. 3 марта советские войска освободили Ржев, 12 марта — Вязьму. В середине марта 1943 года линия фронта от Москвы отодвинулась еще на 130-160 километров. В конце месяца Сталин приказал прекратить наступление с целью подготовки ресурсов к летней кампании.

«Ни сил, ни возможностей»

Как полагают историки, не стесняющиеся комментировать противоречивые итоги февраля-марта 1943 года, неудача на юге стала следствием двух глубинных ошибок Сталина и отдельных представителей высшего командования. Речь идет о недооценке возможностей противника и откровенном авантюризме.

К сожалению, эти проблемы преследовали Главнокомандующего едва ли не до 1945 года. Косвенно такое мнение подтверждают сотрудники Научно-исследовательского института Военной академии Генштаба ВС РФ. Так, в статье «Тайная битва за Сталинград» кандидат исторических наук Сергей Аптрейкин откровенно говорит о навязчивом стремлении Сталина развивать контрнаступление после малейших успехов.

«После успешного контрнаступления советских войск в битве под Москвой в конце 1941 г… Сталин потребовал, чтобы Красная Армия перешла в контрнаступление на всех участках советско-германского фронта в целях полного изгнания немецких захватчиков с советской территории. Начальник Генерального штаба маршал Б.М. Шапошников пытался убедить Сталина в том, что для организации такого контрнаступления у советского командования еще нет в достаточном количестве ни сил, ни возможностей», — отмечает Аптрейкин.

Эксперт уверен, что частные наступательные операции по инициативе Сталина подрывали ресурсную базу для организации операций, у которых было бы намного больше шансов на успех. Южное направление — исключением не стало. Аптрейкин приводит в пример многострадальный Харьков 1942 года.

«Так, по приказу Сталина 12 мая 1942 г. было начато наступление советских войск в направлении Харькова. В этом районе немцы сосредоточили значительное количество войск, которые входили в состав группы армий «Юг» и были предназначены для наступления в направлении Кавказа. Немцы пропустили советские войска в мешок и 19 мая ударили по ним с флангов. Около 90 тыс. советских солдат и офицеров погибло в тех боях», — отмечает Аптрейкин.

Без сомнения, 1943 год был периодом, когда грядущий крах гитлеровской Германии стал очевиден, в том числе большинству немецких генералов. Однако советское командование и лично Сталин допустили немало ошибок, которые невозможно оправдать реализацией неких иных «стратегических задач». Это было слишком явное наступление на одни и те же грабли.

Нам, потомкам Героев, необходимо помнить не только блестящую победу в Сталинграде, но и такие трагические события, как повторная потеря Харькова, произошедшая ровно 75 лет назад. За авантюризм руководства страны и недооценку мощи нацисткой военной машины советский народ заплатил слишком большую цену.

Далее в рубрике

Читайте в рубрике «История»