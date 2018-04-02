Тайная канцелярия – учреждена Петром I

Впервые в отечественной истории выражение «Тайная канцелярия» была применена царем Петром I к комиссии из четырех человек, расследовавшей дело о заговоре царевича Алексея Петровича.

Канцелярия тайных и розыскных дел была создана в Москве в феврале 1718 года как временная следственная комиссия, но уже в марте того же года после переезда в Петербург, в Петропавловскую крепость, она была преобразована в постоянное ведомство. Ей предстояло разобраться в сложном вопросе: под подозрением в заговоре против российского монарха находился царевич Алексей. Следствие по делу царевича вел Петр Андреевич Толстой, сумевший разыскать беглеца заграницей и вернуть его в Россию. Толстой и стал первым министром Тайной канцелярии.

После завершения дела царевича Алексия царь Петр организацию не упразднил, но передал ей часть функций Преображенского приказа, также занимавшегося вопросами внутренней безопасности. Таким образом, в России существовало две параллельные структуры, имевшие схожие функциональные обязанности, Преображенский приказ в Москве и Тайная канцелярия в Петербурге. Поскольку царю, находившемуся в новой столице, было удобней отслеживать дела, попадавшие в ведение Тайной канцелярии, он еженедельно приезжал в Петропавловскую крепость, внимательно изучал дела, часто присутствовал на допросах.

Следствие вели только самые надежные и проверенные люди, пользовавшиеся особым доверием государя. До начала царствования Александра II архивные материалы по политическим процессам, проходившим в Тайной канцелярии, были фактически недоступны историкам.

Помимо дел государственной важности, в канцелярии рассматривалось множество совершенно ничтожных случаев. Например, ходившие в народе сплетни, в которых замешивалось имя царственных особ. Стоило кому-нибудь публично закричать: «Ведаю слово и дело государево!», означавшее, что человек готов рассказать о преступлении против особы государя — наиболее тяжком государственном преступлении, как подозреваемые тотчас оказывались в застенках. Здесь они подвергались допросу и жесточайшим пыткам — дыбе, кнуту, жжению огнем и другим истязаниям. Зачастую дело не представляло особой важности, но из застенков редко кто выходил: под пытками большинство людей готовы были сознаться в каких угодно преступлениях или оговорить ни в чем не повинных людей. Безусловно, такой подход порождал множество злоупотреблений и создавал в обществе атмосферу страха.

Довольно долгое время Тайная канцелярия была абсолютно независимой организацией. Однако в 1724 году Петр повелел сдать дела канцелярии в Сенат, предполагая, по-видимому, превратить ее в одну из сенатских канцелярий. Из-за смерти царя эта реформа оказалась незавершенной. В дальнейшем функции Тайной канцелярии были переданы Преображенскому приказу и Верховному тайному совету. При Анне Иоанновне взамен Тайной канцелярии была создана Канцелярия тайных розыскных дел, а после ее упразднения в 1762 году — Тайная экспедиция Сената.

Следует отметить, что с воцарением Елизаветы Петровны, известной тем, что она практически упразднила смертную казнь, в российском законодательстве наблюдается гуманизация, правовые основания для применения пыток минимизируется, и при Александре I, назвавших его «стыдом и укоризной человечеству», окончательно упраздняются.

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