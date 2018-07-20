Тамерлан против Баязида

За несколько десятилетий своей жизни тюркский полководец Тимур провёл сотни сражений, покорил множество народов, но среди них достойных противников было немного. Борьба с Тохтамышем для великого завоевателя была довольно трудным предприятием, но разгром Золотой Орды ещё не давал Тимуру права войти в анналы истории. Для этого требовалось скрестить мечи с другими мощными государствами и их правителями, и Тамерлан это сделал. Когда ему было уже за шестьдесят лет, он совершил индийский поход, покорил Дели и разорил Делийский султанат. В 1399 году он начал османский поход, Великому хромцу предстояло сразиться с непобедимым падишахом Баязидом Молниеносным, слава которого затмила слава Джагатаидов.

Сферой столкновения интересов двух великих правителей был восток Малой Азии. Тамерлан, считавший себя преемником Чингиз-хана, требовал, чтобы Баязид признал его своим сюзереном, на что турецкий правитель ответил презрительным отказом: «Во что вмешивается этот бедолага? Не думает ли он, что имеет дело с неким диким племенем горцев или с трусливыми индусами? Ежели ему приспела охота сразиться, пусть приходит. Не придёт — я сам его найду и буду гнать до Тебриза и Султании».

Война между двумя правителями, не знавшими поражений, оказалась неизбежна. В 1400 году Тимур овладел крепостями Кемак и Сивас в Малой Азии и Халебом в Сирии, принадлежавшей египетскому султану, а в 1401 году занял Дамаск.

А в следующем году, 20 июня 1402 года близ Анкары произошла знаменитая битва. Перед ней, согласно легенде, Тамерлану, проведшему большую часть ночи в молитве, во сне явился пророк Мухаммед и возвестил о предстоящей победе. Как сообщает историк Кэролайн Финкель, «Тамерлан выставил около 140 тысяч воинов, в то время как в армии Баязида было 85 тысяч».

Битва была очень долгой, Баязид сражался до самой ночи, но в итоге победил Тамерлан. К пленному Баязиду, он, по мнению Жана-Поля Ру, «проникся своего рода приязнью… Тимур полюбил Баязида за то же, за что любил и Тохтамыша: за их талант, уступивший его непобедимости». Французский историк предполагает, что впоследствии Тимур мог восстановить Баязида в былых правах, но его смерть, наступившая в марте 1403 года, не позволила осуществиться этим планам. Эти события привели Османскую империю к 20-летней смуте, и междоусобной войне, а столицу Византии, которой неоднократно угрожали османы к длительной передышке.

О событиях, предшествующих Ангорской битве, о молниеносном росте могущества османов, о том, почему Константинополь не воспользовался разгромом турок, «Русской Планете» рассказал кандидат исторических наук, доцент кафедры истории Церкви исторического факультета МГУ, Павел Владимирович Кузенков.

Стремительный рост могущества османов настолько изумлял византийцев, да и всех европейцев, что Великого Турка — как обобщённо называли турецких султанов — считали, если не самим антихристом, то, во всяком случае, его предтечей.

Действительно, вехи истории династии Османа впечатляют. Около 1300 года крохотный приграничный бейлик, каких в Малой Азии было с дюжину, вышел из подчинения Румского султаната и стал прямым вассалом ильханов. Но могущество потомков Чингисхана вскоре сошло на нет, и Осман-бей уже вёл свой газават как суверенный правитель. В 1301 году он захватил у византийцев Вифинию. После краткого интермеццо с контрнаступлением каталонцев (нанятых в 1303 году императорами, но вскоре ставшими лютыми врагами незадачливых Палеологов) успехи продолжились. В 1326 году после 10-летней (!) осады пала Пруса (Бурса), и сын Османа Орхан сделал её своей столицей. В 1331 году сдалась Никея, в 1337 — Никомидия. В 1354 году турки впервые закрепились на европейском берегу (воспользовавшись землетрясением, обрушившим стены Галлиполи). А в 1387 году взяли Фессалонику — второй по значению город Византии.

А что же императоры? Нельзя сказать, что в Константинополе не были озабочены ситуацией на восточной границе. Но куда больше тревог вызывали дела внутри государства, ослабленного распрями аристократии и парализованного венецианцами и генуэзцами, захватившими все морские коммуникации. Во время гражданских войн османы (да и другие тюркские беи) выступали — о ужас! — как союзники, а подчас и родственники гордых ромейских василевсов, всё ещё претендовавших на статус владык всего христианского мира.

Обойдя Константинополь, османские султаны принялись последовательно громить сербских династов (далеко не дружных между собой и воевавших с греками) и болгарских царей (ненавидевших и сербов, и греков). Наконец, покончив с Сербией и Болгарией (и попутно разгромив в 1396 году под Никополем организованный Венецией и Венгрией «всеевропейский» крестовый поход), они принялись за Константинополь, впервые осаждённый Баязидом Молниеносным в 1391 году.

В 1399 году из полуосаждённого Нового Рима выдвинулась необычная флотилия. Это сам василевс Мануил II поехал в Западную Европу в отчаянной надежде найти военную помощь против турок. Куда только ни обращался державный путешественник. Но всё тщетно: Франция и Англия сцепились в Столетней войне, римско-германский император Вацлав (сидевший в Праге) имел власть чисто номинальную, у Арагона не было сил. Все понимающе кивали, сочувствовали, но помочь даже не обещали. Славная Восточно-Римская империя (точнее, её лоскутные остатки), казалось, была обречена…

Следует сразу заметить, что османы вели войну не только против «неверных» на западе. Не менее ожесточёнными были их конфликты с единоверцами и соплеменниками, малоазийскими эмирами. Продвижение на восток было для Османской державы едва ли не важнее, чем успехи на западе. Газават против христиан был важен, скорее, идеологически, тогда как контроль над богатыми областями Передней Азии сулил реальные экономические и геополитические выгоды. И здесь, в этой борьбе за реальное мировое господство (до открытия Америки и обходных путей в Индию было ещё далеко) османы столкнулись с по-настоящему серьёзным противником. Это был Тимур Хромой, известный европейцам как Тамерлан. Строитель великой среднеазиатской империи, претендовавшей на наследии Чингисхана. Создатель непобедимой многонациональной армии, сметавшей со своего пути не то, что города — целые страны и народы.

20 июля 1402 года близ Анкары (Ангоры) сошлись две крупнейшие армии тогдашнего мира. Около четверти миллиона лучших и испытанных воинов, собранных со всех концов света. Кроме кочевников-тюрок здесь были непоколебимые янычары, бесстрашные сербы, немецкие ландскнехты, татарские лучники, персы, афганцы, таджики и даже индусы. Тимур, имевший вдвое большую армию, победил. Но не пошёл дальше на запад, предпочитая направить свои ещё более возросшие силы на захват богатого Китая.

А отчаявшийся император Мануил, находясь вдали от родины, с изумлением узнал, что Баязид внезапно снял осаду с Константинополя, ушёл на восток и уже не вернулся: остаток своих дней гордый султан провёл в клетке-паланкине в покоях своего победителя.

Османская империя распалась на части. Византийская империя, напротив, ожила, вернув Фессалонику и даже подчинив своему влиянию наследников Баязида. Судьба, по мнению людей сведущих, сама Владычица Богородица, небесная заступница ромеев, даровала граду и державе святого Константина последний шанс. Но он был упущен. Императоры по-прежнему делали ставку, казавшуюся единственно логичной: на союз с Западом. Союз, условием которого был отказ от Православия. В отчаянной надежде спасти государство любой ценой император и высшие иерархи пошли на эту сделку, заключив в 1439 году Флоренийскую унию. Результат известен: уния не принесла ожидаемых выгод, но принесла ожидаемый вред: раскол Церкви и всего общества, отчуждение власти от народа и полная апатия всех, кто не желал выбирать между спасением родины и спасением души. В 1453 году, через 51 год после Ангорской битвы, Константинополь был взят, и Византия прекратила своё существование.

Далее в рубрике