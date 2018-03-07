Страна переходит на пятидневку

Календарь неизбежно организует человеческую жизнь, определяя дни работы и отдыха, труда и праздника. Изменение календаря и появление новых праздников всегда связано с изменениями более высокого порядка.

Сравним, одним из важных деяний римского императора Константина Великого стало объявление воскресенья (в Римской империи он назывался днем Солнца) выходным и праздничным днем. В деле утверждения основ христианской цивилизации, решение принятое 7 марта 321 года, имело большое значение.

Важность христианского календаря осознавали богоборческие режимы, а потому одним из пунктов любой антихристианской политической программы стояло упразднение христианского календаря.

Еще во времена Французской революции в 1793 году декретом Национального конвента был введен новый революционный календарь. Год, согласно нему, делился на 12 месяцев со странными, искусственно выдуманными названиями. В каждом из них было по 30 дней.

Оставшиеся 5 дней (6 — по високосным годам) объявлялись праздничными. Каждую декаду месяца завершал выходной день. Естественно, праздничные дни при такой календарной системе лишь случайно могли совпадать с воскресными.

Это собственно и являлось главной целью ее создателей, стремившихся стереть в народе память о Воскресении Христовом. Новый календарь, как и другие противоестественные инициативы, просуществовал недолго и был отменен уже в 1806 году.

Деятели октябрьского переворота 1917 года в России, подчеркивая преемство с французами, пошли аналогичным путем. В 1923 году была введена пятидневная экспериментальная рабочая неделя, то есть четыре семичасовых дня работы, а на пятый день отдых. Опять целью этого эксперимента было уничтожение воскресного дня как праздничного. Потом пятидневка была заменена шестидневкой с семичасовым рабочим днем (шесть дней работы, один день отдыха). Такая система просуществовала до 1940 года, когда была введена семидневная рабочая неделя, и воскресенье вновь стало выходным днем.

В годы Великой Отечественной войны выходные и праздничные дни, естественно, были отменены. Работники тыла круглосуточно трудились для общей Победы. К 6-дневке вернулись в 1960 году, и спустя 7 лет государство решило дать своим гражданам еще один выходной – субботу.

К середине шестидесятых большинство европейских капиталистических стран перешло на 5-дневную рабочую неделю, и шестидневная рабочая неделя для флагмана социалистического мира в сравнении со странами, где господствовал класс эксплуататоров, выглядела несколько странной.

Таким образом, начиная с марта 1967 года, 5-дневная рабочая неделя в нашей стране действует более полувека.

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