СССР направил протест против создания НАТО
Фото: histrf.ru

Фото: histrf.ru

Создание в 1949 году НАТО СССР воспринял как угрозу безопасности, но протесты советского руководства страны-учредители Альянса, проигнорировали

После окончания Второй Мировой войны противостояние между СССР и блоком капиталистических стран с каждым годом все более увеличивалось. После смерти американского президента Франклина Рузвельта западные страны еще больше ужесточили курс по отношению к бывшему союзнику. Предпосылки охлаждения отношений можно проследить уже в последние месяцы Второй Мировой войны, Великобританией, например, был разработан секретный план по возможному ведению боевых действий с советским государством.

Формально антигитлеровская коалиция еще существовала, в декабре 1945 года на Московской конференции встречались министры иностранных дел СССР, США и Великобритании, но уже Фултонская речь Черчилля, произнесенная спустя два с небольшим месяца после этой встречи, явственно показала, что англосаксы записали СССР в противники.

«СССР продолжает экспорт революции в Европу, и западные союзники должны сплотиться перед угрозой коммунизма», - заявил британский политик.

Сталин воспринял это как провокацию, выступил с ответной речью и опустил «железный занавес», в 1947 году в Советском Союзе были запрещены даже браки с иностранцами.

СССР резко выступил против плана Маршалла, американской программы оказания экономической помощи странам Европы. Главный идеолог Союза Андрей Жданов заявил, что мир раскололся на два лагеря, во главе которых стоят СССР и США. В советской прессе усилились призывы к бдительности и борьбе с «пособниками империалистов».

С каждым годом отношения все больше обострялись. После публикации Государственным департаментом США текста, в котором сообщалось о создании Североатлантического альянса, договор о его создании в ближайшие дни намеревались подписать правительства США, Великобритании, Канады, Франции, Бельгии, Нидерландов и Люксембурга, правительство СССР 31 марта 1949 года направило странам-учредителям Альянса решительный протест:

«Североатлантический договор не имеет ничего общего с целями самообороны государств — участников договора, которым никто не угрожает и на которые никто не собирается нападать. Наоборот, этот договор имеет явно агрессивный характер и направлен против СССР».

Аргументация, что создание военного блока противоречит принципам ООН, как и другие доводы советского руководства были проигнорированы. Договор о создании НАТО был подписан в Вашингтоне 4 апреля 1949 года.

Прогноз советского руководства оказался верным: блок НАТО продолжил свое существования и после распада СССР, его главным противником по-прежнему осталась Россия.

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