Средневековая битва за Алеппо
Император Никифор II Фока

Император Никифор II Фока

В освобождении Алеппо от арабов-мусульман в далеком 962 году принимали участие руссы

В те годы, когда Византийская империя одерживала решительные победы над своим давним противником Персидской державой, на Аравийском полуострове происходило объединение проживающего там народа под властью Мухаммада, заложившего основы религиозного и политического единства арабов. И через несколько лет после его смерти началось мощнейшее движение арабов за пределы Аравии.

В очень короткое время были завоеваны обширные территории, Персия пала, чему очень сильно способствовал Персидский поход императора Ираклия, а восточные провинции Византии перешли под власть арабов, вскоре мусульмане захватили ряд греческих островов и закрепились на Средиземном море.

В 674-678 годах арабы предприняли попытку завоевать Константинополь, но получили жесткий отпор. Победа над молодым и сильным противником остановила лавину мусульманского вторжения в Европу и стала первой серии великих побед, совершенных христианским воинством над воинством арабов-мусульман.

Спустя 40 лет византийцы отразили еще одно нападение на столицу, угроза завоевания Малой Азии была предотвращена, а в период правления Македонской династии, ромеи перешли в контрнаступление. Победы военачальника Иоанна Куркуаса, в 943 году захватившего Нисибис, Дару, Мартирополис, Амиду (города в районе современной турецко-сирийской границы) заложили плацдарм для решительного наступления Никифора Фоки, одного из величайших полководцев византийской истории.

Летом 961 года Никифор отвоевал у арабов Крит, лишив противника важнейшей морской базы, и продолжил движение на восток, начатое его предшественниками. Противником Никифора Фоки являлся эмир Мосула и Алеппо Сайф ад-Даул, представитель династии Хамданидов.

Свои завоевания мусульмане обосновывали борьбой с неверными, христиане, в свою очередь, также заявляли о священной войне. В те времена войны совершались не только ради территориальных приобретений, но и носили религиозный характер. Освобождение земель, на которых столетиями проживали христианские народы, и на которых находилось большое количество святынь, Никифор Фока, будучи глубоко верующим человеком, считал своей священной миссией.

Взятие Алеппо войсками Никифора Фоки. Миниатюра из хроники Иоанна Скилицы, XII век

В 962 году были отвоеваны Аназарб, Германикия (ныне турецкий Кахраманмараш), Рабан и Дулук, и, наконец, после тяжелой осады сдался Алеппо, столица эмира Сайф ад-Даул. Французский историк Пьер Виймар называют дату сдачи города – 23 декабря 962 года (интересно, что в битве за Алеппо в 2016 году боевиков из города выбили 22 декабря).

«…Три века беспрестанных бедствий, три века неслыханных страданий, причинённых несчастным христианским народам Малой Азии и Сирии», - как отмечает Леон Шлюмберже, были окончены.

Можно предположить, что в этой экспедиции принимали участие руссы, с ними ромеи двумя годами ранее освобождал от арабов Крит. Как пишет историк Алексей Величко, Никифор Фока для укрепления армии «использовал отряды иностранных наемников, роль которых в успехе греческого оружия нельзя недооценивать».

После взятия столицы, армия продолжила движение дальше и освободила ряд других городов. Благодаря победе над Сайф ад-Даулой был устранен опасный центр арабской силы и открыт дальнейший путь на Восток.

Падение Алеппо стало самым крупным успехом в сирийской кампании Никифора Фоки и большой победой христиан со времен мусульманского завоеваний VII века. Это известие разнеслось по всей Европе и приободрило христианских воинов Испании, начинавших Реконкисту.

Наградой за Алеппо для Никифора Фоки стала императорская корона, к сожалению, его планам по дальнейшему освобождению Сирии, Святой Земли и Иерусалима помешала смерть. Воин-император пал жертвой заговора и предательства. Православной Церковью Никифор II Фока причислен к лику святых. 

Теги:
События: война
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