Россия территориями не торгует?

Пресечение династии Рюриковичей, приведшее страну к политическому кризису, тяжелое экономическое положение и разразившейся голод, в начале XVII века ввергнули Русское царство в состоянии кровавой Смуты.

После первого Лжедмитрия власть в стране пытался захватить второй самозванец, известный как Тушинский вор. Он был проводником планом поляков, не скрывавших притязаний на русские земли. Положение в стране было критическим, Лжедмитрий II стоял под Москвой.

Нуждаясь во внешней поддержке, царь Василий Шуйский послал своего племянника Михаила Скопина-Шуйского за помощью к шведам. По договору, заключенному 28 февраля (10 марта) 1609 года в Выборге, русские отказались от видов на Ливонию и обязались вечным союзом против Польши, а главное, обещали передать Швеции город Корелу с окрестными землями.

Шведы в свою очередь направили на помощь русским корпус численностью в несколько тысяч человек под предводительством Якоба Делагарди. Делагарди некоторое время успел повоевать против польско-литовских интервентов совместно со Скопиным-Шуйским.

Однако жители Корелы, ставшие разменной картой в русско-шведских отношениях, с решением Москвы не были согласны и под шведов переходить не собирались. Горожане отказались выполнить распоряжение о сдаче.

В августе 1609 года царь направил в Корелу грамоту с требованием сдать город шведам, обещая поддержку и льготы желающим переселиться в центральную часть России, но горожане даже не допустили царского посла в город. Их поддержали крестьяне окрестных сел, дальнейшие увещевания царя также оставались без ответа. К середине 1610 года положение в стране стало еще сложнее. В битве при Клушине войска Василия Шуйского потерпели поражение от поляков, и сам он вскоре был свергнут.

Польские отряды подходили к Москве. Эти обстоятельства шведы сочли благоприятными для захвата русских земель. Из-под Выборга на Корелу отправилось шведское войско. Горожане подожгли свои дома и закрылись в детинце. Воеводой в Кореле был в то время Иван Михайлович Пушкин, предок великого поэта. Вместе с епископом Сильвестром он возглавил оборону города. В крепости находилось несколько сотен стрельцов и до трех тысяч жителей города, в окрестностях действовали русские партизанские отряды. Им противостояло многотысячное, хорошо вооруженное шведское войско.

Крепость имела стратегическое значение, не овладев ею, захватчики не могли продвигаться вглубь русских земель. Осада продолжалась более полугода. Отвергнув несколько предложений о сдаче, защитники Карелы покинули ее только в марте 1611 года. Когда раскрылись городские ворота, шведское командование было поражено, убедившись, что жителей к окончанию осады осталось всего около 100 посадских людей, и несколько десятков воинов.

Подвиг русских людей, защищавших родной город, не пропал даром: силы шведов оказались скованными длительное время.

История обороны Корелы показала, русская земля не может быть предметом торга с иноземцами, и никакое благополучие не может быть куплено ее ценой. Корела, впоследствии – Кексгольм, была отбита у шведов Петром I и вместе с Приладожской Карелией вернулась в Россию. После революции оказалась в составе Финляндии, окончательно перешла к России в сентябре 1944 года. Сегодня это город Приозерск.

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