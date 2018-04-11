Россия и Финляндия: исторические связи в XX веке

10 апреля в Москве Институт всеобщей истории РАН, Посольство Финляндии в Российской Федерации и Государственный Академический Университет Гуманитарных Наук провели международную научную конференцию «Россия и Финляндия: исторические связи в XX веке». Официальные приветствия участникам международной конференции прозвучали со стороны Александра Чубарьяна, академика РАН, научного руководителя ИВИ РАН, господина Микко Хаутала, посла Финляндии в РФ, Сергея Иванова, специального представителя Президента РФ, Игоря Неверова, директора Второго европейского департамента МИД РФ, Андрея Кортунова, генерального директора Российского совета по международным делам.

Фото: РП

Александр Чубарьян, академик РАН, научный руководитель ИВИ РАН: «Мы начинаем новый большой международный проект, который условно я бы назвал «100-летие 1918 года». Весь прошлый год мы занимались столетием Великой российской революции, и теперь приступаем к большому проекту, посвященному событиям 1918 года. Для Европы и мира это был сложный переходный год, который отмечен очень и очень многими событиями внутренней жизни Европы и международной ситуации.

Прежде всего, я хотел сказать, что мы сможем обойтись без напоминания о значении российской революции, потому что революция в России, которая привела к распаду Российской империи, открыла путь к тому, что многие страны, входившие в состав империи, стали независимыми. Это, прежде всего, Финляндия, с которой мы начинаем сегодня, это страны Балтии, это Польша. Второй аспект очень важный, который мы рассчитываем в этом году – это международный план.

Практически был установлен новый мировой порядок, после окончания Первой мировой войны, после катаклизмов, которые случились во многих странах, прежде всего в России, изменилась политическая карта Европы. Распалась не только Российская, но и Австро-Венгерская, Османская, Германская империи и на этой основе создались новые государства. Все это вписывается в то, что в следующем году будет отмечаться 100-летие Версальского договора. Миропорядок, создавшийся в результате Версаля, и приведшей к Версальской системе, не принес успокоения Европе. И в своем развитии Версальская система привела к трагическим развитиям конца 30-х годов и Второй Мировой войне».

Микко Хаутала, посол Финляндии в РФ. Фото: РП

Господин Микко Хаутала, посол Финляндии в РФ отметил необходимость проведения совместных научных конференций: «Исследование истории близко моему сердцу, до начала дипломатической карьеры я изучал историю и даже успел мысленно позиционировать себя начинающим историком. Я бывший историк, но даже в этой профессии бывших не бывает. Идея и программа этой конференции стали вырисовываться в конце прошлого года. Мы отметили, что между нашими архивными ведомствами налажены блестящие контакты, которые постоянно развиваются. И мы хотели продолжить диалог путем создания дискуссионного форума для того, чтобы провести именно научные и открытые обсуждения истории финляндско-российских отношений.

Акцент естественным образом сместился на события XX века. Мы не стремились, и лично я не вижу в никакой необходимости создать какой-то политизированный форум или специальную комиссию для обсуждения проблем двухсторонних отношений. Наши страны поддерживаю связи и дискуссии между серьезными исследователями, работа которых строится на научной основе. При этом исследования в этой области развиваются, равно, как и взгляды меняются, что свойственно исторической науке. Поэтому естественно и важно собираться для того, чтобы сообща обсуждать самые важные вопросы и точки зрения».

Сергей Иванов, специальный представитель Президента РФ, много лет проработавший в Финляндии, назвал ее частью своей жизни, и указал на необходимость помнить и знать историю совместных российско-финских отношений, «ведь опыт, накопленный нашими предшественниками, нашими дедами, прадедами, дает прекрасную возможность не только объективно оценить прошлое, но и делать выводы для будущего наших народов. Оглядываясь назад в начало прошлого века можно с уверенностью говорить о том, что 1917 год, год потрясений в России, стал определяющим и в судьбе Финляндии, сумевшей обрести государственную независимость.

Однако многого удалось достичь и еще входившему в состав Российской империи Великому княжеству Финляндскому. Именно тогда финский язык стал государственным наравне со шведским, начал функционировать демократически избранный парламент, получила распространение валюта – финская марка, начали выходить, до сих пор сохраняющие свою влиятельность, такие газеты как Helsingin Sanomat и Hufvudstadsbladet.

В первой половине XX века с момента обретения Финляндии независимости и до окончания Второй Мировой войны, конечно, отношения между нашими странами подверглись самым суровым испытаниям. Взаимное недоверие на фоне идеологических разногласий, напряженной ситуации в Европе привели к двум военным конфликтам. А оставшиеся от тех войн шрамы не затянулись до конца, а некоторые вопросы, кстати, до сих пор остаются без ответа».

Сергей Иванов отметил, что взаимные исторические претензии можно перебирать до бесконечности, но это не будет конструктивным. «Надо отдать должно руководителям наших государств, которые пришли к выводу, что надо переступить через все эти претензии и исторические обиды.

На высшем уровне неоднократно было заявлено, что Парижским мирным договором 1947 года подведена черта под этим периодом и никаких претензий у сторон больше не существует. Означает ли это, что мы в России стремимся замолчать неудобные для нас факты? Ни в коем случае. Нет. Но мы выступаем за то, чтобы вопросами истории занимались историки, а не политики, не политиканы, не журналисты, не популисты и не демагоги. Трактовать события – это право историков, но трактовка ни в коем случае не должна замещаться подтасовкой фактов для их возможного использования в грязных политических игрищах, что сейчас в международных отношениях сплошь и рядом происходит.

В целом, по моему глубокому убеждению, нельзя отрицать тот факт, что наше взаимодействие в послевоенный период принесло обоим государствам немало пользы. Прежде всего, речь идет о сфере торговле и инвестиций. Не секрет, что перестройка финской экономики, заложившая основы ее нынешнего процветания, во многом связана с развитием сотрудничества с восточным соседом. Также хочу подчеркнуть, что Финляндия успешно избежала втягивания в идеологическое противостояние двух систем, и пользовалась заслуженным авторитетом нейтральной страны. Не случаен выбор Хельсинки для проведения, пожалуй, самого значимого мероприятия нацеленного на преодоление раскола времен холодной войны. Совещание по безопасности и сотрудничества в Европе в 1975 году – это словосочетание «Хельсинский заключительный акт» во многом стало символом разрядки международной напряженности.

1990-е годы вновь привнесли коренные изменения в характер двухсторонних контактов. Однако несмотря на все испытания, мы сумели сохранить положительный капитал советско-финляндского сотрудничества, который был накоплен в послевоенные десятилетия, а на его фундаменте продолжили выстраивать здание нашего добрососедства. Сейчас между нашими странами осуществляется регулярный политический диалог на высшем уровне. Мы совместно работаем по линии межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, несмотря на все известные трудности. И, кстати, у нас объем взаимной торговли в последнее годы после кризиса, после санкций, снова стал набирать обороты. У нас хорошие контакты по линии отраслевых министерств и ведомств, в том числе, кстати, силовых, что сейчас редко наблюдается с другими странами ЕС; между отдельными организациями, между отдельными регионами, прежде всего северо-запада России; учреждениями культуры, да и обычными людьми, и вами историками, что очень похвально».

Сергей Иванов, который 6 лет был министром обороны РФ, отметил, что у России, граничащей с 18 государствами, российско-финляндская граница в военном отношении является самой разряженной. В этом районе от Ленинградской до Мурманской области нет никаких войск и воинских подразделений, т.к. они там не нужны.

Игорь Неверов, директор второго департамента МИД РФ отметил высокий уровень диалога двух стран на уровне взаимодействия различных министерств и ведомств, и интенсивную культурную программу. «Юбилейный год российско-финляндских отношений был очень активным и насыщенным важнейшими событиями».

«Российская Федерация и Финляндская Республика заинтересованы в развитии взаимовыгодного и многопланового сотрудничества. И мы с финскими коллегами обсуждаем любые темы, в том числе неизбежно возникающие время от времени проблемные вопросы, ищем и находим их решения. Политическая турбулентность последних лет в Европе не смогла поколебать фундамент нашего добрососедства, основу которой составляет регулярный, насыщенный политический диалог и прочные экономические связи».

Андрей Кортунов, генеральный директор Российского совета по международным делам выделил три урока, которые преподает современность, и которые могут быть актуальными для всего мира. «Во-первых, когда у вас возникает кризис, когда эмоции определяют поведение, есть два варианта действий. Один вариант – это нанести максимальный ущерб интересам оппонента. К сожалению, сегодня мы очень часто видим, когда именно этот вариант становится главным – сделать хуже другой стороне. Но этот вариант не приводит к решению проблемы. Но стремление к решению проблемы, стремление найти компромисс, стремление услышать другую сторону, рано или поздно приводят к нормализации. И это очень важно.

Второй урок, мы сейчас часто слышим, что мир вступает в эпоху новой биполярности. Вы либо с этой стороной, либо с той. Все, кто посредине, они предатели, ревизионисты, они не ценят своей принадлежности к определенной цивилизации. Насколько тяжело было Финляндии выстраивать отношения с Советским Союзом в 1950-е годы, когда мир был жестко биполярен. Тем не менее, мир и тогда не был черно-белым, и тогда были оттенки серого. И когда сегодня некоторые историки, позволяют себе снисходительно-пренебрежительное отношение к термину «финляндизация», мне кажется это крайне несправедливо и неразумно. В мире всегда существует свобода для маневра, который ни в коей мере не означает отказа от своих принципов.

Третий урок, я помню, как шли консультации в связи с вступление Финляндии в ЕС. Они проходили и в Москве, и в Хельсинки, и в Брюсселе, и тогда было сделано все возможное, чтобы это вступление нанесло ущерб интересам России и Финляндии. И тогда никто не говорил, о том, что Россия не должна участвовать, поскольку это суверенное право Финляндии, конечно, это суверенное право. Но эти консультации позволили избежать многих трудностей, позволили использовать эти отношения как дополнительные ворота в ЕС для России. Я думаю, что если бы стороны следовали бы этому принципу, например, в 2013 году, когда обсуждался вопрос об ассоциации Украины в Евросоюз, то многих трагических проблем, которые потом возникли, мы могли бы избежать.

История российско-финляндских отношений в своей совокупности с теми сложностями, с теми не до конца проясненными аспектами, являет пример того, что при наличии политической воли в международных отношения возможно практически всё. Я надеюсь, что наши отношения еще сыграют роль, выходящую за рамки двухстороннего сотрудничества, может удастся провести Арктический саммит, и может быть то, что произошло в Хельсинки в 1975 году, в том или ином формате повторится в недалеком будущем. По крайней мере, очень хотелось на это надеяться».

Александр Чубарьян отметил важность собрания историков на международных площадках: «Нужно как можно больше таким площадок, нужно как можно больше таких мест, где можно обсуждать то, что сегодня на повестке дня – Новый мировой порядок».

В работе конференции приняли ведущие российские и финляндские историки, в своих докладах они затронули и обсудили вопросы взаимодействия стран в период от образования независимой Финляндии до окончания холодной войны. В выступлениях докладчики остановились на сложных периодах в истории и раскрыли особенности двусторонних связей после выхода Финляндии из Второй Мировой войны, подписания Мирного договора, заключения Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи в 1948 года и установления добрососедства.

В апреле в Институте всеобщей истории РАН пройдут заседания, посвященные независимости Литвы, и далее будет большое заседание, посвященное 100-летию независимости Польши.

Далее в рубрике

Читайте в рубрике «История»