Рижская сделка – Россия отдает территории Польше
Подписание Рижского мирного договора, 1921 год. Фото: wikipedia.org

Подписание Рижского мирного договора, 1921 год. Фото: wikipedia.org

Пользуясь слабостью России, разоренной шестью годами войн, правители Польши территории, входившие в состав Российской империи, Рижским договором от 18 марта 1920 года, закрепили за собой

В ходе Первой мировой войны вся территория Польши была занята германскими войсками. Последующие события: революция в России, Брестский мир, поражение Германии в войне и эвакуация немецких войск – создали условия для воссоздания польской независимости.

Поляки сформировали ополчение и воспрепятствовали приходу советских войск в Польшу после ухода немцев. В течение 1919 года между Польшей и советской Россией с перерывами велись военные действия. В 1920 году Польша заключила военный союз с украинским правительством Петлюры и война вновь обострилась.

Советское правительство рассматривало Польшу как плацдарм для наступления на Германию и последующего развития мировой революции. Своих целей по развертыванию идей революции большевики не скрывали. «…Последствием нашего пребывания под Варшавой было могущественное воздействие на революционное движение Европы…», - отмечал Ленин на IX Всероссийской конференции РКП (б).

Польша же боролась за свое существование как государство. В августе и сентябре 1920 года поляки отбили наступление советских войск на Варшаву, и перешли в контрнаступление. Обе стороны были обескровлены от войны и хотели мира.

Советское правительство неоднократно предлагало мир полякам, причем, как говорил лидер партии большевиков, на невыгодных для России условиях: «… мы предложили Польше мир, для нее чрезвычайно выгодный, для нас невыгодный», и Польша его получила – 18 марта 1921 года в Риге был подписан договор между РСФСР и Украинской ССР, с одной стороны, и Польшей, — с другой.

Договор установил границу между Польшей, Украиной и РСФСР, а также дипломатические и торговые отношения между ними. Советско-польская граница по этому договору проходила далеко к востоку от сегодняшней границы Польши.

Польша оценила участие в экономической жизни Российской империи в 30 миллионов рублей золотом, 300 паровозов и 8535 вагонов. Польше отошла территория Волынской губернии.

Советская сторона согласились возвратить Польше научные и культурные ценности, вывезенные с территории Польши начиная с 1 января 1772 года, а также все польские капиталы и вклады в государственных, национализированных или ликвидированных банках. Польша освобождалась от ответственности за долги и иные обязательства бывшей Российской империи.

Поляки хотели получить больше, но понимали, что это не реально. «Россия… обеднела и разорена и от нее трудно получить существенные компенсации», - «входил в положение» советской России польский делегат, участник рижской сделки.

В нарушение договора в новоприобретенных землях поляки стали проводить политику полонизации, русские, украинские и белорусские школы закрывались. Также закрывались или разрушались православные храмы (такие действия происходили даже в Варшаве), либо они передавались католикам или униатам.

Польские власти проводили дискриминационную политику по отношению к непольскому населению этих территорий, в 20-30 годы массовый голод был хроническим явлением в западно-украинской и западно-белорусской деревне, угнетаемой польскими панами.

Позорный для России Рижский договор действовал до начала Второй мировой войны, когда Польша была вновь разделена между Германией и Советским Союзом. 

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