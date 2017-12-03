Приснится же такое?! Стоит ли хвалить Мендеелева за водку?
Приснится же такое?! Стоит ли хвалить Мендеелева за водку?

«Свою замечательную таблицу Дмитрий Иванович Менделеев увидел во сне!» — опросы показывают, что с этой фразы начинает знакомить учеников с таблицей Менделеева более половины учителей химии в нашей стране

Но было ли так на самом деле? Давайте вникнем: что же произошедшего с великим русским ученым?

В природе человека заложено отчаянное стремление к чуду. А объяснение многих вполне естественных вещей сквозь «призму чудесного восприятия мира» в культуре русского человека — есть наша национальная особенность и многовековая традиция!

Появившись на свет в 1834 году, Менделеев, сын директора гимназии и представительницы одного из старейших родов русских купцов и промышленников, стал 17-м (!) ребенком в семье. Тех из детей, кто смог закрепиться на грешной земле, родители с малых лет научили любить труд и… преклоняться перед ценностью научного откровения.

Об этом Дмитрий Иванович напишет в одном из своих замечательных трудов, где он выскажет трепетные слова благодарности своей матери: «Вашего последыша Вы научили любить науку с ее истиной…».

С ранних лет Менделеев был увлечен изучением элементов мироздания, хитросплетения которых и сегодня продолжают удивлять безграничной палитрой форм и загадочных явлений… 

Мозг Менделеева годами безостановочно трудился, постигая этот мир и пытаясь запечатлеть ключевые алгоритмы бытия в единой – гармоничной и нерушимой! – периодической системе. К 1869 году, совершив множество удивительных открытий, Дмитрий Иванович подошел вплотную к одному из самых величайших откровений в истории человечества — Периодическому закону химических элементов.

Отметим, что множество предшественников Менделеева во всем мире потратили годы своей жизни на то, чтобы установить истину в вопросах исследования соотношений между атомными весами и свойствами элементов. Однако никто не смог четко сформулировать ту закономерность, которую смог зафиксировать в своих работах Дмитрий Иванович.

Но, проанализировав жизненный путь ученого, рискнем предположить, что, возможно, этого… не смог бы сделать и он. Если бы не барьер, который именно  ему было предначертано преодолеть!

Любовь к 24-хчасовому интеллектуальному труду, привитая Менделееву его родителями, подвела его вплотную к той двери, за которой и сегодня находится множество неизведанных тайн мироздания. Но не открыла ее…  

Бесспорно! Озарение, которое снизошло на Дмитрия Ивановича во сне, было на 90 % результатом его многолетнего и непрерывного научного труда.

Но без тех «заветных 10%» интуитивного восприятия действительности, которые были почерпнуты Менделеевым в ходе его «ночного путешествия в Непознанное», научные исследования – кто знает? – продолжались бы и поныне.  

Ученый получил откровение в той пограничной ситуации, когда его мозг был буквально изнурен десятилетиями ежедневной кропотливой работы. Но давайте позабудем о том, что в спящем сознании Менделеева «зажглась» система, расчерченная на знакомые нам со школьных времен группы и периоды.

Этого, конечно же, быть не могло. В ту судьбоносную для развития мировой науки ночь уставший от бесконечных изысканий и опытов русский ученый, быть может, уснул, быть может, провалился в беспамятство и увидел не саму таблицу. Хотя позже он сам (русский человек, как и мы все, свято верящий в чудо!)  описывал произошедшее именно так.

Скорей всего, во сне ему приснился не поддающийся обыденному (трехмерному) восприятию образ решения самой значимой «головоломки» его жизни. Перекочевав в «суровую реальность», этот «образ» позволил интуитивно структурировать и, наконец, правильно завершить идею…

Случай, произошедший с русским ученым Д.И.Менделеевым, чрезвычайно интересен для нас сегодняшних — тех, кто спустя 150 лет грезит прорывом в разных сферах человеческого бытия.

Ночное Откровение Менделеева доказывает, что мозг человека вряд ли способен к революционным свершениями и прорывам (как в состоянии полного покоя, так и в состоянии критического перенапряжения).

А справедливо ли считать Дмитрия Ивановича чуть ли не создателем русской водки? Вовсе нет. 

 Ему, действительно, принадлежит научный труд «О соединении спирта с водою». Однако представленная на рассмотрение ученого совета диссертация с таким заголовком не имела никакого отношения к водке и ее 40-градусной крепости.

Всё дело в том, что до 1886 года установленный норматив крепости популярного горячительного напитка составлял 38,3º. А затем, взяв поправку на «усушку» и «разбавление», его довели до 40.

И всего делов!

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Теги:
События: наука
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