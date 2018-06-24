США приходит на помощь России

В ходе Второй Мировой войны у США была чёткая цель – достигнуть мирового господства и взойти на вершину политического Олимпа. Поэтому в развернувшейся на полях Европы ожесточенной битве американцы были заинтересованы, чтобы в результате все стороны оказались максимально ослабленными и не имели никаких реальных сил бороться с претензиями США. Советский Союз Америке был нужен для противостояния на европейском континенте Германии, а в Тихоокеанском регионе – Японии. Спустя два дня после нападения Гитлера на Советский Союз, американский президент, выступая на пресс-конференции, сделал заявление, что «Соединённые Штаты Америки окажут всевозможную помощь России». Аналогичное заявление сделал заместитель госсекретаря Уэллес, сообщивший на встрече с советским послом в США Уманским, что «американское правительство считает СССР жертвой неспровоцированной, ничем не оправданной агрессии».

Американские военные аналитики считали, что Советская Россия продержится максимум три месяца. Поэтому они рекомендовали правительству Рузвельта оказать возможную помощь СССР для того, чтобы нанести как можно больший урон фашистской Германии. Схожей позиции придерживались англичане.

Первый американский конвой прибыл в порт Архангельска в октябре 1941 года. Помощь, которую получил Советский Союз от Америки за годы Великой Отечественной войны, была значительна – это и тысячи танков, легковых и грузовых машин, самолетов и зенитных орудий, сотни тонн стратегических материалов, отсутствовавших в Советской России, большое количество продовольствия.

На американских истребителях «Аэрокобра» летали прославленные советские асы Александр Покрышкин и Николай Гулаев, Григорий Речкалов и Павел Кутахов. На американских грузовиках «Студебеккер» размещались знаменитые «Катюши». Американская тушёнка и антибиотики спасли огромное количество красноармейцев и тружеников тыла. До открытия второго фронта в 1944 году программы ленд-лиза были важной формой помощи Советскому Союзу в войне с нацистской Германией.

Сталин в июне 1945 года отмечал, что соглашения по ленд-лизу «в значительной степени содействовали успешному завершению войны». Известно, что высокую оценку американской и британской помощи дали маршал Жуков, нарком внешней торговли страны Микоян и многие другие. Без сомнения помощь союзников помогла сохранить множество жизней и ускорить капитуляцию нацистской Германии.

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