Погоны — символ воинской доблести

Нынешнее празднование Дня Победы во многом знаменательно 100-летним юбилеем Рабоче-крестьянской Красной армией (РККА). Великая Отечественная война привела к восстановлению большей части дореволюционных традиций, которые большевики пытались вычеркнуть из славной истории русского воинства.

Пожалуй, наиболее символичным актом стало возвращение погон. Сегодня без этого атрибута военной формы невозможно представить ни одного солдата и офицера. Погоны украшают военный мундир и являются знаками отличий военнослужащих.

Плоды «демократизации» армии

Перед ВОВ Красная армия прошла достаточно болезненный этап становления в силу, прежде всего, политических причин и идеологической зашоренности. Например, Владимир Ленин в книге «Государство и революция» (1917 год) отрицал даже необходимость существования регулярных войск, называя институт армии «паразитом на теле буржуазного общества».

В период Первой мировой войны большевики занимались активной антивоенной пропагандой, требуя заключить сепаратный мир с Германией. На практике подобные призывы выражались в моральном разложении солдатского состава. В результате ситуация на фронте заметно ухудшилась после февральской революции, когда в бывшей империи установилось двоевластие.

Временное правительство стремилось продолжить войну до победного конца, а Советы рабочих и солдатских депутатов, которые подминали под себя большевики, настаивали на «демократизации» вооруженных сил.

Эйфория от Октябрьской революции, когда власть перешла к РСДРП (б) закончилась уже в январе 1918 года. Немцы развернули масштабное наступление, став угрозой не только существованию российского государства, но и режиму большевиков. 28 января 1918 года Совет народных комиссаров принял Декрет об организации РККА, где фактически провозглашался курс на строительство типичной регулярной армии на основе обязательного призыва мужского населения.

Остатки плодов демократизаторской деятельности окончательно уничтожил комиссар по военным делам РСФСР Лев Троцкий. Чтобы восстановить дисциплину среди солдат и матросов, а также вернуть уважение к командирам, он взял на вооружение методы «прогнившего царского режима», введя наказания за самоуправство и расстрелы за дезертирство.

В целом большевики проявили откровенную безграмотность в деле военного строительства. Их цель заключалась в создании вооруженных сил, которые бы в первую очередь отвечали идеологическим доктринам ленинизма. Для этого требовалось отменить почти все традиции царской армии, которые насчитывали без малого пару веков.

Чтобы не допустить окончательного восстановления регулярной армии после гражданской войны была введена система военных сборов. Каждый рабочий и крестьянин должен был знать азы военного ремесла и при необходимости встать на защиту «социалистического Отечества».

В начале 1930-х годов подобный подход привел к нехватке квалицированных военных кадров. Репрессии 1937-1938 годов только усугубили ситуацию. В то же время во второй половине 1930-х годов в органах управления РККА была произведена глубокая реформа, которая все-таки восстановила регулярный принцип формирования армии.

Также безусловным достижением Иосифа Сталина стала индустриализация страны. СССР обрел мощную промышленную базу для производства собственных вооружений. В итоге в Великую Отечественную войну РККА вступила в период активного превращения в нормально работающий механизм.

Нацисты были осведомлены об этом и нанесли сокрушительный удар в июне 1941 года, когда Красная армия не успела выстроить надежную оборону и ликвидировать проблемы с кадрами и материально-техническом обеспечении воинских частей.

Медленное отрезвление

Большевики крайне несправедливо отнеслись к военным традициям, сложившимся в дореволюционное время. Почти все ценности русского офицерства были перечеркнуты, и на этом пустыре Ленин со сподвижниками рассчитывал создать новый военный институт с собственными традициями и ценностями.

Самым безумным и необязательным решением историки называют отмену погон в декабре 1917 года. Следуя принципу пресловутой уравниловки, большевики назвали погоны «символом зла, классового угнетения и атрибутом буржуазных армий», а «революционно настроенные» матросы и солдаты порой с нескрываемым презрением к офицерам срывали с них погоны.

Помимо этого, большевики додумались отменить офицерские звания в принципе. Отрезвление от революционного угара проходило медленно: в 1919 году в армии были введены знаки отличия по должностям, а в 1935 году — офицерские звания.

Вакханалия и откровенно идиотские идеологические эксперименты полностью прекратились только в годы ВОВ, и стоит признать это был вынужденный шаг Сталина, как и знаменитое обращение к народу со слов «братья и сестры». Принципиальное решение о возвращении погон Верховный Главнокомандующий принял весной 1943 года, а соответствующий указ был опубликован 6 января 1943 года на волне успеха РККА под Сталинградом.

Правда, возвращение погон преследовало в большей степени практическую цель. Восстанавливая эту великую традицию, Сталин стремился воодушевить военнослужащих и подчеркнуть их особое нерядовое положение в советском обществе.

Нельзя не отметить, что часть бойцов и командиров РККА негативно восприняла «нововведение». Дескать, погоны носят фашисты и вояки буржуазных армий. Однако подавляющему большинству советских военнослужащих эта новая-старая и просто невероятно красивая традиция пришлась по душе. Очень быстро погоны вновь превратились в символ доблести и памяти о Великой Отечественной войне:

«Мне близки армейские законы,

Я недаром принесла с войны

Полевые мятые погоны

С буквой «Т» — отличьем старшины».

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