Победа будет за нами

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война, самая страшная и кровопролитная в истории нашего народа и всего человечества. В этот день самолёты Люфтваффе без предупреждения начали бомбить наши мирные и ещё спящие города. Звериный оскал и нацеленность на уничтожение всего живого немцы продемонстрировали сразу.

Фронтовик и писатель Константин Симонов очень точно описал этот день:

Тот самый длинный день в году

С его безоблачной погодой

Нам выдал общую беду

На всех, на все четыре года.

В войне против Советского Союза к Германии примкнули сразу несколько государств: Италия, Румыния, Словакия, Венгрия и Финляндия. В наступлении на нашу страну принимали участие добровольческие формирования Норвегии, Испании, Швеции, Голландии и других европейских стран. «Нашествие двенадцати языков», так называли нападение на Россию Наполеона и его собранной из многих европейских народов армии, повторилось, но в этот раз масштабы войны были несравнимо больше.

22 июня советскую границу перешло 5,5 миллионов солдат и офицеров фашисткой Германии и её союзников. На начало войны Германия имела порядка 11 миллионов вооружённых и прошедших обучение солдат и офицеров. Численность Красной Армии была немногим более 5 миллионов человек, и наши человеческие ресурсы, в отличие от Германии, восполнять было неоткуда. В то время как Германия на службу себе поставила весь человеческий и экономический потенциал Европы.

Совокупное население объединённой Европы составляло около 400 миллионов человек, в то время как население СССР — 195 миллионов.

Разработанный Третьим Рейхом план «Барбаросса» предполагал быстрое завоевание Советского Союза, по теоретическим выкладкам немецких генералов, войну мы должны были проиграть. Уже через неделю после начала войны Гитлер заявил: «Через четыре недели мы будем в Москве, и она будет перепахана».

Но план Барбаросса захлебнулся так же, как захлебнулся германский император Фридрих I Барбаросса, в честь которого этот план был назван. Блицкриг натолкнулся на стойкость, мужество и самоотверженность русских людей. Ценой нечеловеческих усилий советский народ завершил войну, полностью разгромив фашистскую коалицию.

Общие людские потери Советского Союза составили 26,6 миллиона человек. Из них 8,7 миллиона солдат, убитых на поле битвы и умерших от ранений, 2.16 миллиона умерших в плену, 7,42 миллиона человек истреблено фашистами на оккупированных территориях, 5,27 миллиона угнаны в Германию на каторжные работы, 4,1 миллиона не выдержали бесчеловеческих условий оккупации.

Победа досталась нам очень дорогой ценой.

Сегодня уже не фашистская Германия со своими сателлитами угрожает нашей Родине, но США, НАТО и все втянутые в их антироссийскую политику европейские страны. Через объявление несуществующих угроз они сжимают кольцо вокруг России, наращивая своё военное присутствие у западных границ нашей страны.

Слаба у этих народов историческая память, сколько раз нападающие получали по зубам, все завоевательные планы против России неизменно проваливались. Поэтому не лишним будет вспомнить грозно прозвучавшие в первые дни Великой Отечественной войны слова: «Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами!»

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