Петр I издал указ о единонаследии

До начала XVIII века наследование имущества на Руси совершалось согласно Лествичному праву, сыновья получали равную долю наследства, дочери наделялись приданным. Реформатор Петр Романов традиционный способ наследования изменил. 23 марта (3 апреля) 1714 года он издал Указ о майорате или единонаследии - «О порядке наследования в движимых и недвижимых имуществах».

Причины реформы заключались в следующем, во-первых, Петр желал установить исправность в платеже податей: «Если недвижимое будет всегда идти одному сыну, а прочим только движимое, то государственные доходы будут справнее…». Для государства, завязшего в Северной войне и в то же время занимавшегося строительством новой столицы, этот вопрос был актуальным.

Вторая причина заключалась в желании сохранить постоянство дворянских родов и фамилий: «…фамилии не будут упадать, но в своей ясности непоколебимы будут чрез славные и великие домы. Понеже разделением имений недвижимых великий есть вред в государстве нашем как интересам государственным, так и самим фамилиям падение…»

И последняя, третья причина выхода Указа заключалась в побуждении младших сыновей к военной службе и какой-либо другой деятельности:

«Прочие [сыновья] не будут праздны, ибо принуждены будут хлеба своего искать службою, учением, торгами и прочим».

Чтобы побудить младших сыновей к деятельности, спустя месяц был принят дополнительный указ:

«Ежели кадет пойдет в службу воинскую и получит себе службою деньги, на которые себе захочет купить деревни, дворы или лавки, то ему вольно купить, однако не ранее как по истечении 7 лет службы его; если же будет в гражданской службе, то по истечении 10 лет службы; если будет в купечестве или мастерстве, то после 15 лет; а кто ни в чем вышеописанном не будет, тому никогда нельзя будет приобретать недвижимую собственность».

Т.е. для приобретения недвижимости самой перспективной становилась воинская служба.

Согласно указу о единонаследии, дворянское и боярское сословия сливались в одно, так как с этого момента дворянское поместье уравнивалось в правах с боярской вотчиной, поместье, как и вотчина, стало наследуемым.

Новый порядок наследования недвижимости предполагал передачу имущества старшему сыну или дочери — по закону, но по завещанию отец был вправе передать наследство любому из сыновей. А имущество движимое завещатель мог распределить между детьми по своему усмотрению. Попытка предотвратить дробление поместий так и не была полностью реализована. Русское дворянство встретило Указ чрезвычайно враждебно и, несмотря на неоднократные напоминания и угрозы, он так и не был проведен в жизнь. В последующие годы он дорабатывался, но оказался нежизнеспособным, по словам историка Василия Ключевского закон «внес в землевладельческую среду путаницу отношений и хозяйственное расстройство».

Указ о майорате просуществовал 14 лет и в декабре 1730 года по требованию дворян был отменен императрицей Анной Иоанновной.

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