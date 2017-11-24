Ольга Романова – последняя Великая княгиня

Ольга была младшим ребенком в семье Александра III и Марии Федоровны. Своими предпочтениями она походила на отца — «крестьянского царя» Александра III, к которому испытывала глубокую привязанность.

Он являлся для нее государем, советчиком и другом. Его простые вкусы, нелюбовь к пышным приемам и балам и любовь к крестьянской рубахе передались дочери.

Протопресвитер Георгий Шавельский вспоминал, что Ольга, проживая в имении в Воронежской губернии, ходила в простой крестьянской одежде, запросто нянчила крестьянских детей, а в Петербурге пользовалась услугами простых извозчиков, причем любила поговорить с ними.

Александр III со своими детьми. Ольга в центре, 1888

С детства она была увлечена живописью и на протяжении всей жизни писала пейзажи и натюрморты. Когда Ольге исполнилось 19 лет, мать выдала ее за принца Петра Ольденбургского, который был значительно старше невесты. Согласиться на этот брак княжну подвигло только одно: она не хотела покидать Россию. Новость потрясла столичные круги, всем было известно, что принц равнодушен к женскому полу.

«Мы прожили с ним под одной крышей почти пятнадцать лет, – отмечала в мемуарах Ольга Александровна, – но так и не стали мужем и женой».

Через два года на войсковом смотре княгиня познакомилась с офицером Николаем Куликовским. В тот день мир для нее изменился: «Впервые в жизни я полюбила. Это была судьба. Видно, именно в тот день я поняла, что любовь с первого взгляда существует».

Будучи верующим человеком, живущим согласно православной традиции, Ольга считала, что расторгнуть номинальный брак может только Церковь, а так же государь, лишь он мог утвердить постановление церковной власти. Николай Александрович просил сестру не торопиться и подождать. И она ждала долгих 13 лет.

В предреволюционные годы Ольга сблизилась с императорской семьей и стала одним из доверенных лиц Николая II и Александры Федоровны.

«Для меня было такой радостью находиться среди них! Их любовь друг к другу служила для меня источником вдохновения», – вспоминала княгиня.

С началом Первой мировой войны княгиня отправилась на фронт в Ахтырский полк, шефом которого она была, ухаживать в госпитале за раненым солдатами и офицерами. Ольга Александровна знала всех своих солдат по именам, и каждый день молилась за них. Через два года пришло известие об аннулировании брака с Петром Ольденбургским, и Ольга в ноябре 1916 года обвенчалась с тем, кого любила по-настоящему.

Ольга Александровна с мужем Николаем и сыновьями Тихоном и Гурием

После октябрьского переворота Романовы вынуждены были скрываться или эмигрировать. Семью Николая II расстреляли в Екатеринбурге, в Перми был убит брат Михаил. Ольга Александровна, как и прежде, ни за что не желала уезжать из России, но появление первенца Тихона заставило поменять планы, и в 1920 году княгиня с семьей эмигрировала. Константинополь, Белград, Вена, Дания – подобным маршрутом последовало много наших соотечественников. Последним пунктом в вынужденном путешествии стала Канада. Семья поселилась в деревеньки Куксвилл под Торонто, на своем участке они открыли небольшую ферму, где трудилась все члены семьи.

Со всех концов земли в маленький домик под Торонто летели письма. Члены императорских домов Европы, родственники, бывшие слуги, монахи, бывшие гусары ее полка — все, кто писал Великой княгине, обязательно получали ответ.

Скончалась Великая княгиня 24 ноября 1960 года. На скромные похороны в Торонто приехали оставшиеся в живых гусары Ахтырского полка, они стояли в карауле у ее гроба. Свой девиз «Быть, а не казаться» Великая княгиня подтвердила своей жизнью.

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