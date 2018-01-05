Новые правила большевиков
Декрет «О введении нового правописания» вышел за подписью наркома просвещения Луначарского

Декрет «О введении нового правописания» вышел за подписью наркома просвещения Луначарского

Указом Народного комиссара по просвещению от 5 января 1918 года в России была проведена гражданская реформа русского языка

Среди первых законов, которые после захвата в октябре 1917 года власти, приняли большевики, были следующие: декрет о печати, открывший эпоху советской цензуры, декларация прав народов СССР, декрет об уничтожении сословий и гражданских чинов, декрет о национализации банков, декрет об отделении церкви от государства и школы от церкви, декрет о введении в Российской республике западноевропейского календаря.

Власть, оказавшаяся в руках почти случайно, вскружила голову, большевики решили не просто подвергнуть реформе отдельные сферы общественной жизни, но полностью перекроить Россию. Все что связывало русских людей с царской Россией, ее тысячелетней традицией, планомерно уничтожалось. Естественно не избежал ревизии и русский язык.

Обсуждения об изменении отдельных правил языка проводились и в предреволюционные годы в Академии наук, причем ее сторонниками была небольшая, но «энергичная группа формалистов», с позицией которых согласны были далеко не все специалисты. Однако, большевики реформу, требующую тщательного и взвешенного отношения, провели в один день.

Из обращения были изъяты Ѣ (ять), Ѳ (фита), І («и десятеричное»), и исключен Ъ (твердый знак) на конце слов и частей сложных слов, и произведены другие многочисленные изменения, затронувшие не только орфографию, но и грамматику, и орфоэпию.

Новые поколения должны были читать книги по новым правилам. Огромные массивы литературы, напечатанной до революции, оставались массовому читателю малодоступными, а «идеологически вредная, устаревшая» и религиозная литература изымалась их публичных библиотек и отправлялась под запрет.

Реформа была подвергнута резкой критике, причем как отмечал философ Иван Ильин, это никак не было связано с тем, что ее провели большевики:

«Если бы новую орфографию ввела русская национальная монархическая власть (чего она, конечно, никогда бы не сделала!), то мы стали бы защищать прежнее правописание с той же энергией; а вот защитники новой орфографии, действительно, политиканствуют с нею, придавая ей значение "приятия революции" "закапывания рва" или "спуска на полозьях».

Реформу критиковали академик Алексей Соболевский, писатели Иван Бунин и Иван Шмелев, лингвист Николай Трубецкой, поэт Вячеслав Иванов, философ Петр Струве и многие другие. К сожалению, «друзья безграмотности» и «сподвижники хаоса», так назвал авторов законодательной инициативы Иван Ильин, не собирались прислушиваться к мнению авторитетных ученых, новые правила вошли в жизнь советских людей. 

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Места: Россия
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