Новые правила большевиков

Среди первых законов, которые после захвата в октябре 1917 года власти, приняли большевики, были следующие: декрет о печати, открывший эпоху советской цензуры, декларация прав народов СССР, декрет об уничтожении сословий и гражданских чинов, декрет о национализации банков, декрет об отделении церкви от государства и школы от церкви, декрет о введении в Российской республике западноевропейского календаря.

Власть, оказавшаяся в руках почти случайно, вскружила голову, большевики решили не просто подвергнуть реформе отдельные сферы общественной жизни, но полностью перекроить Россию. Все что связывало русских людей с царской Россией, ее тысячелетней традицией, планомерно уничтожалось. Естественно не избежал ревизии и русский язык.

Обсуждения об изменении отдельных правил языка проводились и в предреволюционные годы в Академии наук, причем ее сторонниками была небольшая, но «энергичная группа формалистов», с позицией которых согласны были далеко не все специалисты. Однако, большевики реформу, требующую тщательного и взвешенного отношения, провели в один день.

Из обращения были изъяты Ѣ (ять), Ѳ (фита), І («и десятеричное»), и исключен Ъ (твердый знак) на конце слов и частей сложных слов, и произведены другие многочисленные изменения, затронувшие не только орфографию, но и грамматику, и орфоэпию.

Новые поколения должны были читать книги по новым правилам. Огромные массивы литературы, напечатанной до революции, оставались массовому читателю малодоступными, а «идеологически вредная, устаревшая» и религиозная литература изымалась их публичных библиотек и отправлялась под запрет.

Реформа была подвергнута резкой критике, причем как отмечал философ Иван Ильин, это никак не было связано с тем, что ее провели большевики:

«Если бы новую орфографию ввела русская национальная монархическая власть (чего она, конечно, никогда бы не сделала!), то мы стали бы защищать прежнее правописание с той же энергией; а вот защитники новой орфографии, действительно, политиканствуют с нею, придавая ей значение "приятия революции" "закапывания рва" или "спуска на полозьях».

Реформу критиковали академик Алексей Соболевский, писатели Иван Бунин и Иван Шмелев, лингвист Николай Трубецкой, поэт Вячеслав Иванов, философ Петр Струве и многие другие. К сожалению, «друзья безграмотности» и «сподвижники хаоса», так назвал авторов законодательной инициативы Иван Ильин, не собирались прислушиваться к мнению авторитетных ученых, новые правила вошли в жизнь советских людей.

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