30 лет назад были подписаны Женевские соглашения

В 1978 году в результате Апрельской революции к власти в Афганистане пришла Народно-демократическая партия Афганистана (НДПА). Начавшиеся реформы, сопровождавшиеся пренебрежительным отношением к вековым исламским традициям и преследованием влиятельных религиозных деятелей, очень скоро привели страну к гражданской войне. Новое правительство Афганистана несколько раз обращалось к руководству Советского Союза об оказании военной помощи в борьбе с оппозицией, и 12 декабря 1979 года Политбюро ЦК КПСС приняло решение о вводе войск в Афганистан.

Правительственный дворец был захвачен подразделением спецназа ГРУ, десантные части пересекли советско-афганскую границу и сосредоточились вокруг больших городов и промышленных объектов. Это привело к усилению и объединению оппозиции, у которой появился внешний враг. Противником советской армии в начавшейся войне были не регулярная армия, а отряды повстанцев, действующих партизанскими методами. В той или иной степени в конфликт были вовлечены США, Пакистан, Иран, Саудовская Аравия, практически все арабские монархии Персидского залива и западноевропейские страны.

Уже в 1982 году советская сторона во главе с председателем ЦК КПСС Юрием Андроповым, оценив и осознав бесперспективность решения афганского вопроса силовым путем, выступила инициатором его дипломатического урегулирования. В апреле 1982 года Афганистан и Пакистан с целью подготовки почвы для проведения переговоров посетил заместитель Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Диего Кордовес, первый раунд переговоров прошел в Женеве в июне 1982 года. В Швейцарии проходили и следующие раунды переговоров, однако диалог самым серьезным образом тормозили США, поэтому процесс удалось завершить лишь в 1988 году.

14 апреля 1988 года в Женеве министрами иностранных дел Афганистана, Пакистана, США и СССР был подписан пакет соглашений по политическому урегулированию вокруг Афганистана. Пакистан и Афганистан обязывались соблюдать принцип невмешательства в дела друг друга. Советский Союз взял обязательство вывести войска с территории страны. Вывод войск начался спустя месяц, а 15 февраля 1989 года последний советский солдат покинул афганскую территорию. Лидеры афганской оппозиции, не приглашенные к обсуждению, соглашения не признали, и, продолжая получать поддержку со стороны Пакистана и США, по-прежнему вели войну.

О Женевских соглашениях и их значении «Русской Планете» рассказывает Омар Нессар, директор Центра изучения современного Афганистана.

«Русская Планета» (РП): Какую оценку можно дать Женевским соглашениям сегодня и как следует расценивать факт отсутствия на переговорах афганской оппозиции?

Омар Нессар (ОН): То, что произошло 30 лет назад, имеет как определенное сходство с тем, что происходит сейчас, так и различие. Сходство заключается в том, что сегодня оппозиция в лице «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ – прим. Ред.) и другие оппозиционные группировки официального участия в переговорах по афганскому вопросу не принимают. С другой стороны сегодня существует много площадок подобных Женевской, но они не совсем эффективны. Всё это превратилось в некую дипломатию блефа. Т.е. многие страны, многие внешние игроки, заведомо зная, что никакого результата в урегулировании афганского кризиса обсуждения не приносят, не перестают этим заниматься. И делают это ради пиара или для поднятия своего дипломатического имиджа. Поэтому и Стамбульский процесс ничем не закончился, и четырехсторонние переговоры с участием Китая, США, Пакистана и Афганистана, которые тоже ни к чему не привели и т.д. Посмотрим, как дальше пойдет процесс, время покажет, но пока, всё что происходило, не принесло результата.

Что касается Женевских соглашений, они положили начало выводу советских войск. Сегодня это выглядит так, как будто Советский Союз заведомо зная, что выбирает проигрышный вариант, тем не менее, искал повод и основание, даже не совсем логичные, чтобы вывести войска из Афганистана. И так было понятно, что после подписания Женевских соглашений американская и пакистанская сторона их соблюдать не будет. Единственная сторона, которая их соблюдала – это Советский Союз. СССР минимизировал свою помощь промосковскому режиму в Кабуле, а американцы и пакистанцы продолжали оказывать помощь оппозиции. В результате мы знаем, чем это всё закончилось.

РП: СССР полностью выполнила свои обязательства, а США и Пакистан – нет. Если не работают международные соглашения высшего уровня, то, что вообще следует делать?

ОН: В то время Советский Союз был в состоянии требовать выполнение этого соглашения, потому что если посмотреть на аналогичные соглашения по другим вопросам, вряд ли США с СССР так поступали. Я считаю, что сам Советский Союз тогда не был особо заинтересован, чтобы США выполняли соглашения. Женевские соглашения были подписаны при Горбачёве, возможно, СССР принял решение о выводе войск, чтобы таким образом легитимировать процесс и не выглядеть как проигрышная сторона. США и Пакистан еще длительное время оказывали помощь моджахедам. Но я не помню, чтобы СССР требовал выполнения соглашений и ставил вопрос на Совбезе ООН. Я полагаю, что тогдашнее руководство СССР это устраивало.

РП: Первый раунд Женевских переговоров состоялся в июне 1982 году, при Андропове, а подписание произошло спустя почти 6 лет, при Горбачёве. Нельзя ли сказать, что подписание договора – это заслуга Горбачёва?

ОН: Начальный этап процесса не был публичным, и тогда об этом мало кто знал. Мое предположение такое, что, скорее всего, при Андропове могли быть совсем другие условия. Условия могли меняться, при Горбачёве Советский Союз находился уже не в том положении, что при Андропове. Возможно, при Андропове речь не шла о полном выводе или о таком формате вывода войск, когда своих союзников, грубо говоря, бросили. Поэтому за эти почти 6 лет всё могло очень сильно меняться, а при Горбачёве условия были уже совсем другими.

РП: Как восприняли Женевские соглашения и последующий уход советских войск в самом Афганистане?

ОН: Афганские коммунисты крайне негативно восприняли такое решение. Правда сначала и они рассчитывали, что США также будет выполнять условия соглашений, а затем, когда стало очевидно, что договоренности выполняются только одной стороной, это было воспринято как предательский шаг. Но, конечно, сегодня, те, которые вскоре пришли к власти, в частности моджахеды, Женевские соглашения воспринимают по другому. Они считают это победой над Советским Союзом и просоветским режимом в Афганистане. А некоторые из афганских политических деятелей, распад Советского Союза, последовавший вскоре после вывода советских войск, записывают в свои заслуги. Поэтому и то поколение, и это поколение рассматривают Женевские соглашение как проигрышный вариант.

Далее в рубрике

Читайте в рубрике «Афганистан»