«Наивным Дубчек не был»
«Наивным Дубчек не был»

Почему 50 лет назад лидер Чехословакии бросил вызов СССР

Нынешний год может стать особой вехой в российско-чешских отношениях. В этот день ровно 50 лет назад, 5 января 1968 года, в социалистической Чехословакии к власти пришел молодой коммунист Александр Дубчек, заняв пост секретаря ЦК Компартии Чехословакии. Предложенный им план демократизации социально-экономического устройства страны вызвал негативную реакцию Москвы. В августе 1968 года в Чехословакию вошли войска пяти стран-участниц Организации Варшавского договора.

Эти события нашли отражение в массовой культуре Европы и чешского народа. Операция против мятежа Дубчека и его сторонников получила название «Пражская весна», которое призвано подчеркнуть необычайный духовный подъем среди граждан Чехословакии. Естественно, что в контексте романтизации событий 1968 года ввод войск оценивается (и будет оцениваться) исключительно в негативном свете.

Вот как описывал чувства пражан известный чешский писатель Милан Кундера: «И вправду: та всеобщая эйфория продолжалась лишь первую неделю оккупации. Руководители страны были вывезены русской армией как преступники, никто не знал, где они, все дрожали за их жизнь, и ненависть против пришельцев пьянила, как алкоголь. Это было хмельное торжество ненависти».

Очень красочно этот без сомнения неглупый человек выразился о том, как якобы должны были восприниматься события 1968 года в Восточной Европе: «Все предшествующие преступления русской империи совершались под прикрытием тени молчания. Депортация полумиллиона литовцев, убийство сотен тысяч поляков, уничтожение крымских татар — все это сохранилось в памяти без фотодокументов, а следовательно, как нечто недоказуемое, что рано или поздно будет объявлено мистификацией».

«Русская Планета» обязательно разберет причины и последствия Пражской весны, которая стала поводом для многочисленных обвинений в адрес нашей страны и исторических обид на русский народ. В данном материале мы акцентируем внимание на личности Дубчека, который, как ни странно, был тесно связан с СССР, а также на том, почему его идеи оказались такими популярными.

«Безупречно чистый» Дубчек

Дубчек являлся словаком по происхождению, а свое образование получил в Советском Союзе. Будущий лидер Пражской весны родился в словацком селе Угровец в рабочей семье, где господствовали коммунистические и просоветские взгляды. Его отец Штефан Дубчек считается одним из основателей коммунистической партии Словакии.

В 1925 году семья Дубчека переехала в киргизский город Фрунзе (Бишкек) в составе группы других коммунистов. Затем она перебралась в Горький (Нижний Новгород), а в 1938 году — вернулась на родину. Молодой коммунист устроился на завод, чтобы освоить профессию слесаря. В 1939 году Александр вступил в коммунистическую партию Чехословакии.

В период Второй мировой войны Дубчек сотрудничал с местным словацким сопротивлением, которое, стоит отметить, не было таким масштабным, как в других восточноевропейских республиках. Карьера Дубчека пошла вверх в первой половине 1950-х годов, когда он стал партийным боссом в Тренчине, где ранее работал на заводе.

В 1955 году Дубчек закончил юридический факультет Братиславского университета и поступил в Высшую партийную школу при ЦК КПСС в Москве. Для 34-летнего коммуниста это был невероятный рывок вперед. В 1960-1968 годах Дубчек занимал пост первого секретаря обкома КПС в Братиславе.

Биография будущего героя Пражской весны была безупречна как для воротил Компартии Чехословакии, так и для Москвы. Тогдашний лидер республики Антонин Новотоный и советское руководство не видело опасности в возвышении Дубчека.

«Социализм с человеческим лицом»

В 1967 году Чехословакия провалила пятилетний план экономического развития. Неудачи в развитии производства и копирование советских форм народного хозяйства вызвали народное недовольство и раскол в КПЧ. В декабре 1967 года в Прагу приехал генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев. После переговоров с местной партийной верхушкой он решил не вмешиваться в планы по смещению Новотного, который в 1964 году не поддержал опалу Никиты Хрущева.

5 января 1968 года Центральный комитет вынес вотум недоверия Новотному, и первым секретарем ЦК КПЧ был назначен Александр Дубчек. «То, что случилось потом, наверняка стало большой неожиданностью для коммунистических лидеров в Москве. Дубчек заявил, что Коммунистическая партия Чехословакии должна остаться главной партией в стране, однако ее тоталитарные проявления следует ликвидировать», — описывает происходившее The American Thinker.

Члены КПЧ получили возможность вести дискуссию по поводу государственной и партийной политики, и право «поступать по совести». Своим поведением Дубчек напоминал будущего Михаила Горбачева. Новый лидер Чехословакии отменил цензуру, позволив СМИ критиковать социалистический режим и деятелей КПЧ. Это как раз и был «социализм с человеческим лицом».

Дубчек стремился исправить очевидные перегибы в Чехословакии, но при этом не хотел разрушать государственную машину. Новотный явно увлекся переносом «советского опыта» на реалии родной страны. Народ прекрасно помнил времена, когда у него была частная собственность. «Новации» плановой экономики были во многом чужды чехам и словакам, причем не только в ментальном плане.

Республика пребывала в перманентном экономическом кризисе. От власти ждали предоставления элементарных материальных благ и большей независимости от Москвы. С большой вероятностью Дубчек это прекрасно осознавал. Однако даже чешские историки признают, что у молодого лидера отсутствовал четкий продуманный план реформ.

Дорвавшееся до свободы и демократии общество могло очень быстро превратиться в радикальную неуправляемую массу. Близость к Западу только усугубляла ситуацию, делая неизбежным силовое подавление «бархатной революции», которую, возможно, сам того не ведая, готовил Дубчек.

Загадка Дубчека

На первый взгляд политика чехословацкого лидера выглядела наивной и сумбурной. Мнения экспертов по поводу мотивации Дубчека сильно расходятся. Российские историки уверены, что первый секретарь ЦК КПЧ был авантюристом, который не представлял, куда он ведет свою страну. Москва вела с Дубчеком переговоры, но тот наотрез отказывался сворачивать реформы, провоцируя вооруженный конфликт.

На Западе господствует романтизированной образ Дубчека как борца с угнетенным положением Чехословакии перед лицом СССР. В чешском обществе нет единой точки зрения на личность Дубчека. Часть граждан полагает, что лидер Пражской весны был слабохарактерным человеком, который не смог довести затеянную им революцию до конца, прогнувшись в итоге под Москву.

Остальная часть чешского общества, наоборот, призывает с пониманием относится к Дубчеку. По их мнению, политик не по своей вине оказался между молотом и наковальней, и был вынужден после ввода войск идти на уступки, чтобы уберечь республику от «оккупации».

«Без сомнений, наивным Дубчек не был, потому что в партийных кругах он вращался всю свою жизнь... Дубчек рос в Советском Союзе, его взросление как раз приходилось на период самых жестких чисток, поэтому, я полагаю, у него не было иллюзий об истинном лице советского режима... Он надеялся, что если пойдет на какие-то уступки, то ему удастся спасти хотя бы часть реформационного процесса», — отмечает сотрудник Института чешской истории Философского факультета Карлова университета Ян Рыхлик.

Спустя полвека можно сказать только то, что истина, наверное, где-то посередине. Дубчек в отличие от Новотного любил свою страну больше, чем Компартию, социализм и уж тем более СССР. Он видел, что Чехословакия катилась в пропасть с копированием советских форм народного хозяйства, но, как показало время, не представлял, что придется сделать выбор между плохим и очень плохим. Как минимум Дубчек недооценил всю сложность ситуации в роковом 1968 году. 

Теги:
Новые правила большевиков Далее в рубрике Новые правила большевиковУказом Народного комиссара по просвещению от 5 января 1918 года в России была проведена гражданская реформа русского языка Читайте в рубрике «История» Белорусский федеральный округНе пора ли подумать над поведением самой «братской» из бывших советских республик и перестать финансировать репрессивную машину Белоруссии, где антироссийская риторика достигает апогея?  Белорусский федеральный округ

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО