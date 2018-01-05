«Наивным Дубчек не был»

Нынешний год может стать особой вехой в российско-чешских отношениях. В этот день ровно 50 лет назад, 5 января 1968 года, в социалистической Чехословакии к власти пришел молодой коммунист Александр Дубчек, заняв пост секретаря ЦК Компартии Чехословакии. Предложенный им план демократизации социально-экономического устройства страны вызвал негативную реакцию Москвы. В августе 1968 года в Чехословакию вошли войска пяти стран-участниц Организации Варшавского договора.

Эти события нашли отражение в массовой культуре Европы и чешского народа. Операция против мятежа Дубчека и его сторонников получила название «Пражская весна», которое призвано подчеркнуть необычайный духовный подъем среди граждан Чехословакии. Естественно, что в контексте романтизации событий 1968 года ввод войск оценивается (и будет оцениваться) исключительно в негативном свете.

Вот как описывал чувства пражан известный чешский писатель Милан Кундера: «И вправду: та всеобщая эйфория продолжалась лишь первую неделю оккупации. Руководители страны были вывезены русской армией как преступники, никто не знал, где они, все дрожали за их жизнь, и ненависть против пришельцев пьянила, как алкоголь. Это было хмельное торжество ненависти».

Очень красочно этот без сомнения неглупый человек выразился о том, как якобы должны были восприниматься события 1968 года в Восточной Европе: «Все предшествующие преступления русской империи совершались под прикрытием тени молчания. Депортация полумиллиона литовцев, убийство сотен тысяч поляков, уничтожение крымских татар — все это сохранилось в памяти без фотодокументов, а следовательно, как нечто недоказуемое, что рано или поздно будет объявлено мистификацией».

«Русская Планета» обязательно разберет причины и последствия Пражской весны, которая стала поводом для многочисленных обвинений в адрес нашей страны и исторических обид на русский народ. В данном материале мы акцентируем внимание на личности Дубчека, который, как ни странно, был тесно связан с СССР, а также на том, почему его идеи оказались такими популярными.

«Безупречно чистый» Дубчек

Дубчек являлся словаком по происхождению, а свое образование получил в Советском Союзе. Будущий лидер Пражской весны родился в словацком селе Угровец в рабочей семье, где господствовали коммунистические и просоветские взгляды. Его отец Штефан Дубчек считается одним из основателей коммунистической партии Словакии.

В 1925 году семья Дубчека переехала в киргизский город Фрунзе (Бишкек) в составе группы других коммунистов. Затем она перебралась в Горький (Нижний Новгород), а в 1938 году — вернулась на родину. Молодой коммунист устроился на завод, чтобы освоить профессию слесаря. В 1939 году Александр вступил в коммунистическую партию Чехословакии.

В период Второй мировой войны Дубчек сотрудничал с местным словацким сопротивлением, которое, стоит отметить, не было таким масштабным, как в других восточноевропейских республиках. Карьера Дубчека пошла вверх в первой половине 1950-х годов, когда он стал партийным боссом в Тренчине, где ранее работал на заводе.

В 1955 году Дубчек закончил юридический факультет Братиславского университета и поступил в Высшую партийную школу при ЦК КПСС в Москве. Для 34-летнего коммуниста это был невероятный рывок вперед. В 1960-1968 годах Дубчек занимал пост первого секретаря обкома КПС в Братиславе.

Биография будущего героя Пражской весны была безупречна как для воротил Компартии Чехословакии, так и для Москвы. Тогдашний лидер республики Антонин Новотоный и советское руководство не видело опасности в возвышении Дубчека.

«Социализм с человеческим лицом»

В 1967 году Чехословакия провалила пятилетний план экономического развития. Неудачи в развитии производства и копирование советских форм народного хозяйства вызвали народное недовольство и раскол в КПЧ. В декабре 1967 года в Прагу приехал генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев. После переговоров с местной партийной верхушкой он решил не вмешиваться в планы по смещению Новотного, который в 1964 году не поддержал опалу Никиты Хрущева.

5 января 1968 года Центральный комитет вынес вотум недоверия Новотному, и первым секретарем ЦК КПЧ был назначен Александр Дубчек. «То, что случилось потом, наверняка стало большой неожиданностью для коммунистических лидеров в Москве. Дубчек заявил, что Коммунистическая партия Чехословакии должна остаться главной партией в стране, однако ее тоталитарные проявления следует ликвидировать», — описывает происходившее The American Thinker.

Члены КПЧ получили возможность вести дискуссию по поводу государственной и партийной политики, и право «поступать по совести». Своим поведением Дубчек напоминал будущего Михаила Горбачева. Новый лидер Чехословакии отменил цензуру, позволив СМИ критиковать социалистический режим и деятелей КПЧ. Это как раз и был «социализм с человеческим лицом».

Дубчек стремился исправить очевидные перегибы в Чехословакии, но при этом не хотел разрушать государственную машину. Новотный явно увлекся переносом «советского опыта» на реалии родной страны. Народ прекрасно помнил времена, когда у него была частная собственность. «Новации» плановой экономики были во многом чужды чехам и словакам, причем не только в ментальном плане.

Республика пребывала в перманентном экономическом кризисе. От власти ждали предоставления элементарных материальных благ и большей независимости от Москвы. С большой вероятностью Дубчек это прекрасно осознавал. Однако даже чешские историки признают, что у молодого лидера отсутствовал четкий продуманный план реформ.

Дорвавшееся до свободы и демократии общество могло очень быстро превратиться в радикальную неуправляемую массу. Близость к Западу только усугубляла ситуацию, делая неизбежным силовое подавление «бархатной революции», которую, возможно, сам того не ведая, готовил Дубчек.

Загадка Дубчека

На первый взгляд политика чехословацкого лидера выглядела наивной и сумбурной. Мнения экспертов по поводу мотивации Дубчека сильно расходятся. Российские историки уверены, что первый секретарь ЦК КПЧ был авантюристом, который не представлял, куда он ведет свою страну. Москва вела с Дубчеком переговоры, но тот наотрез отказывался сворачивать реформы, провоцируя вооруженный конфликт.

На Западе господствует романтизированной образ Дубчека как борца с угнетенным положением Чехословакии перед лицом СССР. В чешском обществе нет единой точки зрения на личность Дубчека. Часть граждан полагает, что лидер Пражской весны был слабохарактерным человеком, который не смог довести затеянную им революцию до конца, прогнувшись в итоге под Москву.

Остальная часть чешского общества, наоборот, призывает с пониманием относится к Дубчеку. По их мнению, политик не по своей вине оказался между молотом и наковальней, и был вынужден после ввода войск идти на уступки, чтобы уберечь республику от «оккупации».

«Без сомнений, наивным Дубчек не был, потому что в партийных кругах он вращался всю свою жизнь... Дубчек рос в Советском Союзе, его взросление как раз приходилось на период самых жестких чисток, поэтому, я полагаю, у него не было иллюзий об истинном лице советского режима... Он надеялся, что если пойдет на какие-то уступки, то ему удастся спасти хотя бы часть реформационного процесса», — отмечает сотрудник Института чешской истории Философского факультета Карлова университета Ян Рыхлик.

Спустя полвека можно сказать только то, что истина, наверное, где-то посередине. Дубчек в отличие от Новотного любил свою страну больше, чем Компартию, социализм и уж тем более СССР. Он видел, что Чехословакия катилась в пропасть с копированием советских форм народного хозяйства, но, как показало время, не представлял, что придется сделать выбор между плохим и очень плохим. Как минимум Дубчек недооценил всю сложность ситуации в роковом 1968 году.

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