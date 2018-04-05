Начало интервенции на Дальнем Востоке

Октябрьский переворот 1917 года привел Россию к Гражданской войне, а подписанный большевиками позорный Брестский мир, спровоцировал вмешательство стран Антанты и Центральных держав в Гражданскую войну в России. Бывшие союзники России восприняли Брестский договор враждебно. Лондонская конференция, собравшая премьер-министров и министров иностранных дел Антанты, опубликовала декларацию о непризнании Брестского мира. Еще ранее этого заявления, 6 марта 1918 года в Мурманске высадились англичане – началась интервенция на русском Севере. А 5 апреля на другом конце страны, во Владивостоке высадился японский и британский десант.

Советскому правительству о планах Японии заключить сепаратный мир с Германией и выступить совместно против Советской республики, было известно еще во время переговоров в Брест-Литовске.

Тогда Совет Народных Комиссаров через руководителя американского отделения Красного Креста Раймонда Роббинса сделал запрос к правительству США. Во-первых, прозвучал вопрос, может ли советское правительство в случае возобновления военных действий со стороны Германии рассчитывать на поддержку США и Великобритании? Во-вторых, что бы предприняло правительство США, если бы Япония в силу открытого или тайного соглашения с Германией попыталась захватить Владивосток и КВДЖ, и таким образом отрезала бы Советскую Россию от Тихого океана и повела бы против нее вооруженную борьбу?

Западные державы ответа не дали, в их интересах было, чтобы наша страна продолжила войну с Германией, ее можно было использовать для организации военной интервенцию в России.

Поскольку германское наступление 23 марта 1918 года на западном фронте сорвало первоначальный план по полномасштабной интервенции на русском Севере, Антанта решила переместить действия на восточные рубежи России. Решение было принято не без труда, т.к. США опасалось усиления влияния Японии в Тихоокеанском регионе.

В то же время англосаксы понимали, что участие Японии в интервенции потребует серьезных финансовых ресурсов, что приведет к ослаблению ее экономики. Взвесив все «за» и «против», англосаксы дали «добро». «…Япония может сейчас сделать в Сибири гораздо больше, чем Франция, Италия, Америка, Великобритания могут сделать в Мурманске и Архангельске», - отмечал министр иностранных дел Великобритании Артур Бальфур.

Японцы были готовы к такому предложению, японская печать загодя готовила общественность своей страны к этому шагу и обосновала необходимость ввода войск: только Япония может восстановить в России, погруженной в хаос, порядок от Владивостока до Иркутска и даже Урала.

Повод нашелся, вернее, был организован очень быстро. 4 апреля 1918 года японская контрразведка устроила нападение на отделение торговой фирмы «Исидо сёкай» во Владивостоке, в результате которого получил ранение один японец и еще двое были убиты. Морской министр Японии адмирал Като Томосабуро обратился с воззванием к населению Владивостока, в котором заявлял, что Япония берет на себе роль по охране порядка.

5 апреля на берег высадился десант, на рейде в бухте Золотой Рог уже с января стояли японские корабли крейсер «Ивами» и броненосец «Асахи», а также британский эсминец «Саффолк».

«Я буду рад, если население окраины поймет наши задачи и будет справедливо относиться к нашим действиям, направленным исключительно к помощи России. Помогать русским мы должны так же, как делали бы это японскому народу… Помощь русским – самое важное дело», - отметил в интервью газете «Дальний Восток» командующим японскими войсками генерал-лейтенант Ои Сигэмото.

Советское правительство направило ноту протеста правительствам Великобритании, Франции и США. Он остался без ответа, а спустя несколько дней, Франция выразила свое согласие с действиями Японии. Западная пресса также поддержала восточного партнера, объясняя ввод войск охраной жизни и собственности иностранных граждан. Вскоре западные державы присоединились к Японии, на Дальнем Востоке и в Сибири с 1918 по 1922 годы находились войска Великобритании, США, Канады и Италии. Самым многочисленным был японский корпус, он составлял порядка 72 тысяч человек.

Бедная ресурсами Япония рассматривала Дальний Восток и Сибирь как богатый сырьевой регион, в целях установления контроля над этой территорией японцы использовали Белое движение и сепаратистские устремления казачьих атаманов. Для японцев борьба с большевизмом стала удобным предлогом для ввода войск, а помощь русским являлась не более чем оправдательной риторикой. Однако планы по захвату восточных территорий России не осуществились, в октябре 1922 года японские интервенты покинули Владивосток. Дальневосточные рубежи России остались за нами.

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