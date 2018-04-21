Липицкая битва – одно из самых кровавых сражений средневековой Руси
Липицкая битва – одно из самых кровавых сражений средневековой Руси

21 апреля 1216 года произошла Липицкая битва, воспоминание о которой очень крепко хранила народная память

«Русь крестилась, но не просветилась», - самой яркой иллюстрацией этого справедливого высказывания являются княжеские усобицы, имевшие место уже при жизни Крестителя Руси, и усилившиеся после распада Древнерусского государства. Число Рюриковичей к началу XIII века существенно увеличилось, поэтому споры о старшинстве и наследовании княжеств и уделов часто переходили в военную фазу. Один из таких споров, появившихся на Северо-Восточной Руси, возник в 1212 году по смерти князя Всеволода Большое Гнездо.

Главными фигурами конфликта был старший сын Всеволода – Константин и третий сын Юрий. По данным одной летописной версии, отец завещал Константину княжество во Владимире, однако, Константин считал, что он как старший сын, имеет право владеть и Владимиром, и Ростовом. С такой позицией был не согласен Юрий, что привело к междоусобной войне. Младшие братья во время конфликта часто меняли свои взгляды в соответствии с конъектурой. Военные действия, в результате которых пострадало население Москвы, Дмитрова, Солигача, Костромы, Нерехты, других городов и сел, в 1213 году завершились миром, но вскоре возобновились вновь.

Теперь в конфликт была вовлечена Северо-Западная Русь, которая также пребывала в состоянии внутренней борьбы. В эти годы противоречия между Новгородом и его соперником Торжком, достигли пика. Новгородский князь Мстислав Удатный, приглашенный поляками в военный поход против венгров, покинул город, предоставив горожанам самостоятельно выбрать князя. Новгородцы пригласили его зятя Ярослава Всеволодовича, но позже выяснилось, что выбор оказался неправильным. Новгород Ярославу не нравился, и он задумал перенести центр торговой и политической жизни подвластных земель в Торжок. В этом его цели совпадали с сепаратистскими устремлениями жителей Торжка.

Как отмечает профессор Игорь Фроянов, «Новгород переживал самый, пожалуй, критический период своей истории. Перед ним возникла опасность… потери главенствующего положения в волости и утраты территориальной целостности. По существу стоял вопрос о жизни и смерти Новгорода как суверенного города-государства. Разрешить его могла лишь война».

В разгар кризиса из военной экспедиции вернулся Мстислав Удатный и незамедлительно приступил к плану по предотвращению катастрофы: предпринял шаги для мирного урегулированию вопроса и начал формировать военную коалицию. К нему присоединились Константин Всеволодович, смоленский князь Владимир Рюрикович, псковский князь Владимир Мстиславич и князь Всеволод Мстиславич. Авторитет Мстислава Удатного позволил ему в быстрые сроки сплотить вокруг себя сильных союзников. Но, несмотря на это, силы противника значительно превосходили силы альянса, что видно из ответа Ярослава тестю: «… На единого вашего наших по сто достанется».

Сражение стало неизбежностью, оно состоялось 21 апреля 1216 года, в четверг, на второй неделе после Пасхи, в урочище реки Липицы близ города Юрьев-Польский. Суздальцы заняли удобную позицию на Авдовой горе, новгородцы – на соседней Юрьевой горе. Перед боем Мстислав Удатный воскликнул: «Воззрите на силу Честного креста и на правду: пойдем к ним!»

Начавшаяся рано утром битва, продолжалась до обеда, и исход ее не был ясен. «И бысть сеча зла, - начиная стандартной фразой, летописец далее раскрывает ход битвы, - тут слышати было ломание копий, стенание язвенных, топот конский, за которым ничего ратные не можаще друг по другу рещи, ни повелений воевод слышати, а от праху ничто можаху видети перед себя. Лияся кровь повсюду и падаша по обою сторону на месте там толико много, что никоему не бе поступити далее или назад. Никто же не хотел уступити».

В один момент, не выдержав напора новгородцев, суздальское войско дрогнуло и вместе с предводителями Юрием и Ярославом побежало. По данным летописи его потери составили 9 233 человека. Новгородцы, согласно подсчетам Татищева, потеряли 2 550 человек.

Итоги этой битвы имеют различные оценки. Костомаров считает, что победа новгородцев «утвердила за Новгородом то великое нравственное значение, которое уже прежде доставлено было ему Мстиславом», также считает Фроянов: «…Новгород не только удержал, но и укрепил свое положение главного города в волости, отстояв при этом ее территориальную целостность». С другой стороны существует точка зрения, что поражение князей Юрия и Ярослава привело к ослаблению Владимиро-суздальской земли, и снизило ее обороноспособность накануне Батыева нашествия.

Почему «Батыев погром» не заслонил воспоминание о Липецкой битве «Русской Планете» рассказал Тимофей Гимон, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник, и.о. зав. Центром «Восточная Европа в античном и средневековом мире» ИВИ РАН.

Очень подробные описание этой битвы сохранились в нескольких летописях, видимо, она как-то будоражила умы и в последующие века. Самое древнее ее описание имеется в Новгородской Первой летописи, при этом есть целый ряд летописных сводов XV века, в которых это описание существенно расширено, возможно, с привлечением каких-то аутентичных источников, но отчасти, может, с привлечением легендарных и не совсем достоверных сведений.

Таких вариантов «Повести о Липицком побоище» достаточно много, и это является особой исследовательской проблемой. Видимо, эта битва сохранялась в народной памяти, раз к ней проявляли такой интерес летописцы даже после монгольского завоевания, когда произошли более масштабные трагические события, собственно Батыево нашествие. Летописцы XV века, может и более поздние, возвращались к этому рассказу и что-то изменяли в нем. Т.е. об этой битве хорошо помнили.

Особенностью летописного повествования является то, рассказ писался победившей стороной (Новгородская Первая и Лаврентиевская летописи), а рассказа со стороны побежденных нет. Поэтому вполне понятна цифра, что победители в этой битве потеряли только шесть человек убитыми. 

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