Императорские гости Хаапсалу
Императорские гости Хаапсалу

Курорт в западной Эстонии, который полюбили Российские императоры

Название этого старинного курорта, расположенного в Западной Эстонии, знакомо далеко не многим. И уж вряд ли кто знает, что именно этот курорт вы свое время почтили своими визитами все российские самодержцы, начиная от Петра Первого и заканчивая Николаем Вторым. Здесь они отдыхали от столичной суеты и поправляли собственное здоровье на лечебных грязевых процедурах. Именно Хаапсалу выбирали для своего вдохновения Петр Чайковский и Николай Рерих.

Пик расцвета Хаапсалу пришелся на XIX столетие. Именно в 1820-ом году здесь произошло событие, во многом определившее дальнейшую судьбу этого небольшого городка.

Для работы в местной больнице сюда приехал доктор Карл Хунниус, который, наблюдая за своими первыми больными, обратил внимание на великолепные лечебные свойства местных морских грязей. Он провел исследования их химического состава на добровольцах и убедился в полученном эффекте.

Вскоре, благодаря его активной инициативе, в Хаапсале были созданы первые роскошные грязелечебницы, быстро получившие популярность среди знати Санкт-Петербурга. Надо отметить, что во многом курорт обязан и великому русскому ученому Николаю Пирогову. Хирург, анатом и педагог все лето 1853 года гостил у своего друга Хунниуса, изучая методы грязелечения.

В 1852 году в Хаапсалу на лечение, на лето впервые прибыли члены российского императорского двора — наследник престола великий князь Александр Николаевич — будущий император Александр 2 с супругой и четырьмя сыновьями.

Решающим моментом в дельнейшем выборе курорта для императорской семьи стало и открытие прямого железнодорожного маршрута с Санкт-Петербургом, строительство которого началось в августе 1904 года и закончилось в 1905 году. Проект здания станции был также разработан в Северной столице академиком К. Верхаймом.

Особенностью станции стал отдельный от пассажирского здания Императорский павильон и удобный, просторный крытый перрон длинной более 200 метров, который сохранился в прекрасном состоянии по сегодняшний день.

В целом, отношения Петербурга с Хаапсалу складывались «максимально полюбовно». Например, в 1882-ом году в России возникла улица, названная именем этого эстонского городка. А во второй половине 19-ого века, он был признан Медицинским советом России «Курортом, имеющим государственное значение».

В 1867-ом году в этом месте проводил время Петр Чайковский. Вместе с братьями он проживал в надворном доме по адресу Суур-Мере. Прогуливаясь по местной живописной набережной, он создал цикл инструментальной музыки, которую так и назвал: «Воспоминаниями о Хаапсалу», а также написал часть своей известной оперы «Воевода».

Любил Хаапсалу и знаменитый русский мистик-художник, путешественник Николай Рерих. Этот город вдохновил его на создание такой работы как «Варяжский мотив». Известно, что впервые Николай Рерих попал в Хаапсалу еще ребенком, в 1879 году.

Вспоминая детство, он писал: «В Гапсале привлекли внимание развалины старого замка. Особенно же присмотрелись мы к ним, когда услышали легенду о Белой даме, появляющуюся в готическом полуразрушенном окне. Скептики уверяли, что при известном положении луны получались очертания фигуры, но хотелось верить, что это не отсвет лунный, а сама Белая дама, появляющаяся перед чем-то особенным...»

В число постоянных отдыхающих Хаапсалу входил и издатель, книготорговец Иван Глазунов. Известный россиянин, петербургский городской голова Иван Глазунов. Обычно, для прогулок по городу он нанимал лучшего кучера. А на борту постоянно пришвартованной для него шхуны были размещены привезенные снасти и удобный стульчик для рыбалки.

Свой посильный вклад в благоустройство города внес и миллионер из Санкт-Петербурга Алексей Векшин. Он финансировал строительство православной часовни на Старом кладбище и ежегодно делал пожертвования в адрес местной городской школы.

В советское время Хаапсалу также оставался популярным курортом и местом для хорошего отдыха летом. Здесь были построены санатории и много современных зданий. Крупные правительственные чиновники предпочитали свой отдых в Эстонии проводить именно в этом городке. В настоящее время этот эстонский город по прежнему является популярным приморским курортом, в котором кроме грязевых ванн есть обширные возможности для отдыха, но, к сожалению, россияне здесь уже гости не частые...

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