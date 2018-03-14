Германия оккупировала Чехословакию

Экспансионная политика Третьего Рейха и его лидера Адольфа Гитлера привела к масштабным изменениям на карте Европы: в 1936 году немецкие войска захватили демилитаризованную Рейнскую зону, являвшейся буфером между Германией и Францией, в 1938 году произошел аншлюс Австрии, и была фактически задушена Испанская республика. Все это создало успешные предпосылки для продвижения немцев на восток, вслед за этими странами наступила очередь Чехословакии.

Еще в конце 1938 года, используя фактор «фольксдойче» - судетских немцев, проживающих на территории Судетской области Чехословакии, и прибегая к кровавым провокациям, устроенных «добровольческим корпусом», Германия аннексировала Судетскую область. Первый этап аннексии Чехословакии был совершен при молчаливом согласии Великобритании, Франции и Италии в соответствии с Мюнхенским соглашением.

Правительство Чехословакии было вынуждено принять навязанный силой договор: к Германии отходили области, заселенные этническими немцами. Однако Гитлеру Судетской области было недостаточно. «Германия… никогда не согласится на то, что на ее фланге находится потенциально враждебная Чехословакия».

Англичанам планы Гитлера были хорошо известны, и они продолжили политику «умиротворения Европы» через соглашение с Италией и Германией за счет малых стран, в этот раз за счет Чехословакии. Франция заняла пассивную позицию, а Советский Союз был фактически устранен от решения чехословацкого вопроса.

Западные державы были убеждены, что сдача Чехословакии Гитлеру, открывающая ему путь на восток, гарантирует их безопасность. «…Как следует из «Майн кампф», истинное направление германской территориальной экспансии – восточное», – тешили себя надеждой британские политики и делали ставку на конфликт Германии с СССР.

4 октября 1938 года французский посол в Москве Кулондр заметил, что мюнхенское соглашение «особенно сильно угрожает Советскому Союзу». После Мюнхена политические круги Лондона, как и других европейских столиц, «полагали, что после захвата Чехословакии Гитлер двинется на Украину».

Оккупация всей Чехословакии, получившей от Запада гарантии неприкосновенности, была, таким образом, делом решенным. Германия вскоре продолжила уничтожение страны, как самостоятельной политической единицы. В марте 1939 года немецко-фашистская агентура организовала путч в Братиславе, что привело к конфликту между Чехией и Словакией.

13 марта 1939 года Гитлер вызвал в Берлин Йозефа Тисо, премьера смещенного словацкого правительства и фактически принудил его объявить о независимости Словакии под патронатом Германии.

Днем позже Гитлер встретился в Берлине уже с президентом Чехословакии Эмилем Гахой и министром иностранных дел Хвалковским и выдвинул условия, с которым те были вынуждены согласиться. Чешские политики приняли ультиматум и подписали договор, в котором заявляли, что передают судьбу чехословацкого народа и страны в руки «фюрера».

В ночь на 15 марта немецко-фашистские войска вторглись в Чехословакию, поскольку президент отдал приказ сопротивления не оказывать, то фашисты беспрепятственно вошли в страну. В бой с оккупантами в нарушение приказа вступила лишь пулеметная рота капитана Павлика в городе Мистек. Вечером 15 марта в Прагу торжественно въехал Гитлер. Вслед за Словакией под протекторатом Германии оказалась Богемия и Моравия.

Англия никак не протестовала против захвата Чехословакии, Франция была вынуждена под давлением общественного мнения заявить формальный протест. И лишь Советский Союз резко осудил оккупацию Чехословакии, заявив, что действия Германии усилили опасность всеобщему миру, нарушили политическую опасность в Средней Европе и нанесли новый удар безопасности народов.

Великобритания и Франция позволили Германии захватить Чехословакию, но политика умиротворения агрессора за счет малых государств показала свою безрезультатность. В сентябре 1939 года фашистские войска вторглись в Польшу. Началась Вторая Мировая война.

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