Деулинское перемирие

Политический и экономический кризис, обрушившийся на Русское государство в начале XVII века, и последовавшая литовско-польская интервенция стали для нашего Отечества настоящей катастрофой.

Пик кризиса был преодолен в 1612 году, после того как ополчение под руководством Минина и Пожарского выбило оккупантов из столицы, а в следующем году Земской собор избрал царя – Михаила Федоровича Романова. Однако Смута не закончилась, в русских пределах орудовали разбойничьи отряды, и продолжалась война с поляками.

Королевич Владислав, избранный боярами в 1610 году на Русское царство, но так и не побывавший в Москве, не оставлял надежд воссесть на московский престол. Поляки не признали решений Земского собора 1613 года, царя Михаила Федоровича считали нелегитимным, а потому предпринимали попытки сместить «узурпатора».

В сентябре 1618 года польские войска были уже под Москвой, ими был намечен план быстрого штурма русской столицы. Однако фактор внезапности использовать не удалось, т.к. два перебежчика «фрянцуския немцы» раскрыли перед защитниками Москвы польский план.

Штурм, предпринятый на православный праздник Покрова, захлебнулся, и как сообщает летописец, «Божьею милостью, а государевым счастьем польских и литовских и немецких людей многих побили». Последняя попытка поляков утвердиться на престоле русских монархов провалилась.

Москву удалось отстоять, в то же время под оккупантами находились значительные территории и несколько десятков русских городов. В таких обстоятельствах русские и поляки сели за стол переговоров. Первоначально обе стороны выставили максимальные требования, которые со временем пришлось урезать.

Заключительный этап переговоров проходил в подмосковном селе Деулино, что неподалеку от Троице-Сергиева монастыря. 1 (11) декабря 1618 года был подписан договор, согласно которому между Речью Посполитой и Русским государством устанавливалось перемирие сроком на четырнадцать с половиной лет. Польша возвращала России Вязьму, Козельск, Мосальск, Мещовск. Мы в свою очередь «отдали к Литве городов Московских: Смоленеск, Белую, Невль, Красной, Дорогобуж, Рославль, Почеп, Трубческ, Себеж, Серпеяск, Стародуб, Новгородок, Чернигов, Монастыревской», всего 29 городов.

Из перешедших Польше городов в Русское государство могли уехать лишь купцы, дворяне и духовенство.

Для России, если учесть утраты, полученные после войны со Швецией и Столобовским договором, территориальные потери были довольно ощутимы, границы государства откатились к границам времен Ивана III – таковы были последствия Смуты.

Согласно Деулинскому договору состоялся обмен пленными, в Россию смог вернуться отец царя Михаила Федоровича – Федор Никитич Романов, находившийся много лет в польском плену.

Для Русского государства Деулинские соглашения были тяжелыми, но необходимыми для восстановления сил. Результаты договора 1618 года будут пересмотрены по окончании русско-польских войн 1632-1634 и 1654-1667 годов. И уже с середины XVII века Россия станет играть ведущую роль в политической жизни Восточной Европы, ни одна проблема в этом регионе не разрешалась без ее участия.

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