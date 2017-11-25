Декрет народных комиссаров: сословия уничтожить!
Дмитрий Шмарин «Расказачивание», 2000. Изображение с сайта shmarinart.ru

Дмитрий Шмарин «Расказачивание», 2000. Изображение с сайта shmarinart.ru

Изданный 25 ноября 1917 года декрет «Об уничтожении сословий, гражданских, придворных и военных чинов», привел к физической ликвидации отдельных классов

До 1917 года российские подданные были приписаны к четырем главным сословиям: дворянскому, духовному, городских обывателей и крестьян. Эти группы в свою очередь делились на отдельные подгруппы.

Каждое из сословий пользовалось своими правами и исполняло определенные обязанности. Сословная принадлежность либо наследовалась, либо же, при известных условиях, приобреталась. Крестьянин, разбогатев и открыв собственное дело, мог вступить в купеческую гильдию, а перебравшись в город, записаться мещанином.

У любого чиновника, состоящего на гражданской или военной службе, была возможность благодаря личным качествам совершить подъем по 14 ступенчатой лестнице. Дореволюционное устройство общества позволяло талантливым и энергичным людям сделать карьеру, «хотя б они, – сказано в Табели о рангах, – и низкой породы были».

Система гражданского устройства России, складывавшаяся веками, обеспечивала стабильную работу государственной машины. Но в октябрьский переворот 1917 года совершенно изменил всё государственное устройство.

Идеи о всеобщем равенстве муссировались задолго до прихода к власти большевиков. Однако именно партия Ленина поставили перед собой задачу в кратчайшие сроки ликвидировать всё, что составляло неотъемлемую принадлежность исторической России. Необходимо было уничтожить любые механизмы, способные стать основой сопротивления партии большевиков и политического строя, создаваемого ими.

Декрет ЦИК и Совнаркома «Об уничтожении сословий и гражданских чинов» стал одним из первых документов новой власти. Он был опубликован 25 ноября 1917 года. В соответствии с законом упразднялось сословное деление, сословные учреждения и организации, звания, титулы и гражданские чины. Взамен их вводилось «одно общее для всего населения России наименование граждан Российской Республики».

Упразднением сословий подразумевало борьбу с теми лицами, которые еще вчера были его представителями. Бывшие дворяне, мещане, а также духовенство объявлялись контрреволюционными элементами, и репрессии в отношении них очень быстро приобрели организованный характер.

Последующие декреты Совнаркома серьезно ограничивали в правах целые социальные группы граждан. Лица, лишенные избирательных прав, не имели возможности занять любую должность, а также учиться в средних специальных или высших учебных заведениях, те же ограничения распространялись и на членов их семей.

Советская власть ввела формулировку «социальное происхождение», которое, в отличие от сословной принадлежности, изменению не подлежало, а изъян в анкете мог очень дорого обойтись гражданину СССР.

Итоги ломки вековых устоев России оказались достаточно закономерны. Всеобщее равенство обернулось неравенством и несправедливостью, каких не знала до того наша страна. Дворянство и купечество были уничтожены как класс, то же можно сказать и о казачестве. Наиболее многочисленное крестьянское сословие, вышедшее в 1861 году из крепостной зависимости, вернулось в него вновь. Зависимость носила новое имя – коллективизация, и крестьянство на долгие годы стало бесправным. Из всех российских сословий лишь одно духовенство сумело пройти через все испытания и продолжить свое служение в современной России.

Теги:
Места: Россия
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