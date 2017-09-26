Чернобыльская АЭС начала работу!

Атомная электростанция, авария на которой породила одну из величайших техногенных катастроф за всю историю существования человечества, начала свою работу 26 сентября 1977 года.

А начиналось всё так. В далеком 1966 году Совет Министров утвердил проект возведения в Советском Союзе ряда электростанций. Было запланировано строительство принципиально новых канальных реакторов большой мощности (РБМК). Теплоносителем для них являлась кипящая вода. Топливом — диоксид урана.

Место строительства АЭС выбиралось тщательно. Специалисты вели углубленный анализ на предмет соответствия различных территорий УССР санитарным требованиям, условиям транспортной доступности, возможности подведения надлежащего водоснабжения. Было проанализировано 16 различных участков в Житомирской, Винницкой и Киевской областях. Но площадка, расположенная неподалеку от села Копачи Чернобыльского района, показалась экспертам наиболее выгодной со всех точек зрения.

Для наиболее продуктивного функционирования АЭС постановлением Верховного Совета УССР № 1264/686 в 94 км от Киева был основан девятый в Советском Союзе атомоград — Припять! — город молодых. К моменту аварии, произошедшей в 1986 году, средний возраст его жителей не превышал планку в 25 лет.

Строить ЧАЭС начали в 1970-м, но первый блок Чернобыльской атомной электростанции запустили только спустя семь лет… Дефицит материалов. Нехватка оборудования.

26 сентября 1977 года можно назвать днем рождения Чернобыльской АЭС. Второй реактор был введен в эксплуатацию спустя полтора года. Третий — в 1981-м, а роковой четвертый, «прогремевший» на весь мир не в переносном, а в самом что ни на есть прямом смысле слова, в 1983 году.

Фото: здесь и далее — архив.

К моменту катастрофы, которая произошла в 4-м энергоблоке, реактор работал уже около двух с половиной лет. На 25 апреля 1986 года была намечена его плановая остановка. В ее преддверии было необходимо произвести тестирование одного из турбогенераторов на работу в режиме «выбега ротора».

Московский институт «Гидропроект», проектировавший станцию в 1970-м, поставил перед контингентом ЧАЭС задачу: определить, насколько хватит автономной энергии турбогенератора в случае, если станция будет обесточена. Такая ситуация в теории была возможна. И поэтому данный режим рассматривался как запасной — на случай полного выхода из строя системы электроснабжения.

Отметим, модель поведения реактора в ситуации запредельного снижения мощностей до конца исследована не была. Четырьмя годами ранее, в 1982-м, в ходе аналогично эксперимента было установлено, что напряжения в режиме «выбега» не хватает. Не увенчались успехом и аналогичные попытки, которые предпринимались исследователями после существенного «апгрейда» оборудования, в 1983-м, 1984-м и предаварийном 1985-м годах.

Испытание было чрезвычайно серьезным. Но дополнительные меры безопасности не принимались, хотя эксперимент предусматривал отключение систем автоматической защиты, в том числе, системы охлаждения реактора. Формально действия персонала в случае аварийной ситуации регламентировались внутренними инструкциями, а с учетом того, что последствия таких опытов были труднопредсказуемы, вероятность слаженные действиях работников станции в нештатной ситуации равнялась нулю.

И — тем не менее! — в ночь на 25 апреля мощность реактора четвертого энергоблока сбросили со штатных 3200 до 1600 мВт. Дежурный диспетчер киевской энергосистемы предусмотрительно запретил дальнейшее снижение, сняв с себя ответственность за происходящее.

Как нарастала катастрофа и что предваряло ее?

В 13:05 25 апреля турбогенератор № 8 полностью отключили от сетевого питания. Функционирование 4 главных насосов системы, а также иных агрегатов, обеспечивалось за счет кинетической энергии выключенной «восьмерки»…

Снижение мощностей поступательно осуществлялось до 23:10 . Невзирая на запрет, на станции наблюдали, как, преодолев критическую отметку, мощность реактора упала с 700 до 30 мВт. В этой ситуации система локального автоматического регулирования (ЛАР) непрерывно сигналила персоналу о возникновении запредельно нештатной ситуации.

Однако, было принято решение ее отключить. Чтобы не мешала работать. Персонал спешил выполнить программу испытаний и забыть об этом далеко небезопасном мероприятии.

Резкое снижение мощностей привело к тотальной разбалансировке всех датчиков и приборов. Операторы станции не донца представляли себе, какие именно физические процессы происходят в реакторе. Пытаясь разобраться в происходящем и нормализовать ситуацию, люди теряли время. Но попытки «рукотворно» стабилизировать падение энергии привели к тому, что к часу ночи мощность, сниженная до критической отметки, взлетела до 200 мВт!

Де-факто, действия операторов не были жестко регламентированы. Отклонения от выполнения программы зашли настолько далеко, что стали платформой для возникновения аварийной ситуации, трагические последствия которых мы пожинаем спустя десятилетия.

Когда до взрыва оставалось не более 20 минут (примерно, в 01:03 26 апреля) спохватившиеся сотрудники ЧАЭС начали принимать меры для охлаждения активной зоны реактора. К уже запущенным шести были подключены два дополнительных циркуляционных насоса! Расход воды, пропускаемой через систему охлаждения, был увеличен сразу… втрое!

Оператор отчаянно пытался удержать в безопасном диапазоне показатели давления пара и воды. Он тщетно предпринимал попытки снизить их. Но давление стремительно увеличивалось. За 4 минуты до взрыва оно возросло вчетверо.

В 01 час 23 минуты 04 секунды еще оставалась возможность нажать клавишу АЗ-5, с помощью которой запускалась аварийная защита. Но соответствующую команду старший смены подал только в 01 час 23 минуты 40 секунд.

Он опоздал. Взметнувшееся до запредельных единиц давление, закипание теплоносителя (раскаленных труб, внутри которых бушевали пар и вода) привели к чудовищному тепловому взрыву. Он сокрушил многослойную защитную конструкцию, которая состояла из сверхпрочного металла и специального бетона.

От произошедшего термоядерного взрыва над 4-м энергоблоком взметнулся сноп искр. Очевидцы катастрофы наблюдали, как над вспыхнувшей крышей реактора взлетели воспламенившиеся фрагменты оболочки и перекрытий. На развалинах энергоблока полыхало адское пламя, венчавшее начало печальной Чернобыльской истории, которое было положено в 01:24 26 апреля 1986 года.

До ее окончания, когда в городах-призраках Припять и Чернобыль будет вновь звучать детский смех, еще далеко.

Бесконечно далеко.

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