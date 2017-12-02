Битва трех императоров

Сражение под Аустерлицем, состоявшееся 2 декабря 1805 года между русско-австрийской и французской армиями вошло в историю как Битва трех императоров.

Накануне битвы союзные войска насчитывали 86 тысяч человек (из них 15 тысяч австрийцев), французская армия Наполеона – 73 тысячи.

Император Александр I, находившийся в войсках, хотя и не был лишен полководческого дара, в тот момент утратил чувство реальности, отчасти из-за практики плац-парадной гатчинской школы отца, отчасти, воодушевленный победой под Вишау над маленьким французским отрядом.

Сыграла свою роль и дезинформация, полученная из французского лагеря. В сложившейся ситуации император и его молодое окружение переживали лишь из одного, как бы Наполеон не бежал раньше, чем они успеют его разбить. Кутузов категорически возражал, он хотел дождаться соединения со всеми подходившими силами.

Однако переубедить Александра I не удалось, власть над армией ускользнула из рук Михаила Илларионовича. Непосредственным руководителем операции сделался генерал-квартирмейстер Вейротер. Несмотря на свою бездарность, он сумел войти в доверие российскому императору. И штаб, невзирая на возражения Кутузова, что план боя может быть составлен лишь после тщательного изучения положения противника, принял диспозицию, разработанную Веройтером. «План Веройтера был бы хорош, если б моя армия стояла все время, не двигаясь, как верстовые столбы», - так оценил его Наполеон.

Перед сражением русско-австрийские войска заняли исходные позиции по линии Коваловец - Праценские высоты - Ауезд. 2 декабря, в 7 часов утра главные силы союзников начали наступление на правый фланг противника, тем самым ослабив центр – Праценские высоты.

«Если русские покинут Праценские высоты для обхода справа, они погибнут безвозвратно...», - говорил Наполеон своим маршалам. Это предвидел и Кутузов, он моментально оценил важность высот и не спешил покидать стратегическую позицию вопреки требованиям штаба. Высоты были оставлены лишь по прямому приказу Александра I, который со свитой, подъехав к Кутузову упрекнул его в нарушении плана. Наполеон мгновенно воспользовался этим просчетом, вынырнул из тумана, атаковал фланг последней, отходящей с высот колонны Коловрата, и овладел господствующим положением. Левый фланг союзнических войск, атаковавший правый фланг противника, оказался «в мешке».

От полного разгрома наши полки спасла героическая контратака русских кавалергардов под командованием генерала Николая Депрерадовича. Понеся огромные потери, они задержали натиск французов на левом фланге фронта, что позволило тысячам русских воинов пробиться из окружения. Доблестная гвардия покрыла себя славой, но уже не могла решить исход сражения. Они отбросили наполеоновскую кавалерию, налетели на батальон 4-го линейного полка и отняли знак боевого отличия — орла. Французские солдаты побежали, но это был лишь временный успех. Избежать разгрома было невозможно.

Аустерлиц стал одной из самых ярких побед Наполеона. Император Александр чудом избежал плена, Кутузов был ранен, множество русских воинов пали на поле боя или оказались в плену. Потери союзников убитыми ранеными и пленными составили 27 тысяч человек (из них 21 тысяча русских). Французы потеряли 12 тысяч убитыми и ранеными. Третья коалиция распалась, Австрия вышла из войны. 26 декабря она подписала в Пресбургсе (ныне Братислава) мир, по которому согласилась отдать Наполеону Милан и Венецию в Италии и Тироль в Баварии.

Франсуа Жерар «Битва под Аустерлицем, 2 декабря 1805 года»

Аустерлиц стал самым горьким поражением русских войск за последние сто лет. Причин было достаточно, каждая из них не лишила бы армию союзников шанса на победу, но, в совокупности, они сыграли свою роковую роль. Единственное, что не могла стать причиной поражения – это недостаток доблести русских солдат. Именно ее имел в виду Наполеон, когда сказал: «Русская армия 1805 года была лучшей из выставленных когда-либо против меня».

Их этого поражения были извлечены уроки, в Отечественной войне 1812 года и Барклай де Толли, и Кутузов, выбрав верную тактику борьбы с Наполеоном, показали себя блестящими стратегами, Александр I более не вмешивался в действия главнокомандующих. Итог этого противостояния всем известен – разгром Великой армии и изгнание захватчиков из пределов России.

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