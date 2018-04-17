Битва на Тереке: эмир Тимур против хана Тохтамыша

Эпохальная битва на Куликовом поле 8 сентября 1380 года, завершившаяся победой русских дружин над ордой Мамая, имела обратную сторону, она послужила к возвышению соперника Мамая хана Тохтамыша.

Тохтамыш, потомок старшего сына Чингисхана Джучи, получивший за ряд личных качеств прозвище «Новый Чингисхан», в своем восхождении к власти во многом был обязан среднеазиатскому правителю Тимуру. В сложный для Тохтамыша период он предоставил ему убежище, и неоднократно давал войско для борьбы с другими претендентами за власть в Золотой Орде. После разгрома Мамая русскими дружинами, Тохтамыш без труда овладел владениями конкурента и стал полноценным правителем всей Золотой Орды. В этом статусе он предпринял попытку вернуть русские княжества к существовавшим до Куликовской битвы выплатам дани, и в 1382 году совершил опустошительный набег на Русь, который по ущербу сравнивают с нашествием Батыя. Достижения русских, полученные на Куликовом поле, были аннулированы, и Русь вновь должна была платить «выход» Орде.

Тамерлан рассчитывал, что его ставленник будет сохранять принципы добрососедства, но Тохтамыш вместо благодарности к патрону сначала отхватил у него Хорезм, который совсем недавно был частью Золотой Орды, а затем, в 1385 году, вторгся в Закавказье, что стало началом войны между ними. Стратегия Тохтамыша была проста: он вторгался на территории, подчиненные Великому Хромцу, когда тот воевал на дальних рубежах, умело использовал недовольства местных правителей, и искал союза против Тимура среди тех, кто опасался его усиления. Чтобы покончить с досаждавшим соперником, Тамерлан в 1391 году выступил против Тохтамыша в поход и нанес его войскам серьезное поражение на реке Кондурче (территория современной Самарской области). По словам Льва Гумилёва «победа Тимуру досталась дорого», но он не стал преследовать противника, чем последний и воспользовался.

Взрывная демография Центральной Азии позволила Тохтамышу в довольно сжатые сроки восполнить потери, он сформировал новую армию, и стал создавать коалицию против Тамерлана: договорился с мамлюкским султанатом Баркуком, вел переговоры с османским султаном Баязидом I Молниеносным, с грузинским царем Георгием VII, с Ягайло, королем Польским и великим князем Литовским.

В 1394 году он ударил по Ширвану, владениям Железного Хромца в Закавказье, в ответ тот двинул свое огромное войско, свыше полумиллиона человек, в пределы Золотой Орды. У Тохтамыша, собравшего воинов со всей Орды, численность армии была примерно такой же. Противники сошлись на реке Терек 15 апреля 1395 года.

«Между Тереком и Курою, близ нынешнего Екатеринограда, произошло славное в восточных летописях кровопролитие», – сообщает Николай Карамзин.

Французский историк Жан-Поль Ру, основываясь на восточных источниках, уточняет ход битвы: «Удача предавала то одного, то другого. На какое-то время золотоордынским всадникам удалось изолировать Тимура, окружив его плотным кольцом, и этому уже не молодому и не здоровому человеку (ему было лет шестьдесят), у которого «кончились стрелы, а копье сломалось», пришлось отбиваться одною саблей. Казалось, ему было суждено погибнуть, но он выстоял».

Масштабнейшее сражение закончилось поражением Тохтамыша, он бежал, а Тимур, чтобы не повторять предыдущей ошибки – пустился в погоню. Во время преследования беглеца, он разорил западные улусы Золотой Орды, Рязанскую землю, передовые отряды Тимура дошли до границ Московского княжества, но, остановились. В конце августа 1395 года без объяснимых причин Тамерлан повернул назад.

Какими последствиями для Золотой Орды и Руси обернулась победа Тамерлана над Тохтамышем, «Русской Планете» рассказал кандидат исторических наук Аркадий Тарасов, старший преподаватель Кафедры истории России до начала XIX века Исторического факультета МГУ.

1380-е – начало 1390-х годов – это «лебединая песня» Улуса Джучи или, как более привычно для исторического лексикона нашего общества, Золотой Орды. После периода нестроений, сопровождавшихся не только борьбой элиты и появлением независимых от ханской власти территорий, но и узурпацией не чингизидами самого ханского стола, Орда объединилась железной рукой Тохтамыша на огромных пространствах от Днепра до Сибири. Однако забрезжившему возрождению Джучиева Улуса помешал не менее целеустремлённый среднеазиатский правитель Тамерлан (Тиумр), который видел в кипучей деятельности Тохтамыша угрозу своему влиянию. В 1391 и 1395 годах он нанёс мощнейшие удары по Орде. Поход Тамерлана 1395 года, одним из событий которого стала битва на Тереке, привёл к разгрому многих ордынских городов, подрыву её экономики. Некоторые исследователи расценивают последствия походов Тамерлана на Орду как полный крах государства, после которого оно так и не оправилось.

Поражение «сюзерена» обернулось торжеством «вассала». Мало того, что русские территории избежали участи Орды во время похода Тамерлана – разгрому подверглась только Елецкая земля, после чего Тамерлан повернул войска обратно на юг – они использовали ордынский кризис в своих интересах. Существует аргументированное предположение, что сразу после 1395 года Москва в течение длительного времени не выплачивала «выход» – ордынскую дань. Более того, великий князь Василий I Дмитриевич даже предпринимал военные походы на ордынские владения; также с московских монет исчезают арабские надписи, а имя хана Орды заменяется многозначащей титулатурой «князь великий Василий всея Руси». Эти явления были характерны для последних лет XIV – первого десятилетия XV века. Возможно, дань не платили и правители других великих княжений – Тверского и Рязанского.

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