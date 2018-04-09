Битва при Легнице – одно из ключевых сражений Западного похода монголов
Битва при Легнице – одно из ключевых сражений Западного похода монголов

В бою при Легнице 9 апреля 1241 года монголы нанесли сокрушительное поражение объединенному польско-немецкому войску

Завоевательная деятельность Чингисхана, стремившегося к максимальному территориальному расширению, стала программой для его преемников. Основатель Монгольской империи, крупнейшего государства за всю историю человечества, умер в 1227 году, но как отметил историк Георгий Вернадский, «даже после своей смерти Чингисхан продолжал жить в монгольской истории как путеводный дух и воплощение нации».

Завет Чингисхана устанавливал, что монголы, «должны подчинить себе всю землю и не должны иметь мира ни с каким народом, если прежде им не будет оказано подчинение», и потомки исполняли его. Завоевав огромные территории в Китае, Центральной Азии, на Кавказе, подчинив многие народы и государства, в том числе русские княжества, монголы свой взор обратили на запад. Поход в Европу был неизбежным. К тому же там, в Венгрии, укрывался их враг – половецкий хан Котян с 40-тысячным войском, и в этом случае, как отмечает Лев Гумилев, включался монгольский принцип: «Друзья наших врагов — наши враги».

Покоренные русские княжества для кочевников стали тылом, а в Венгрии, они собирались устроить центральную базу для господства на континенте. В завоевательных планах, как сообщает доминиканский монах Юлиан, была экспедиция и на Апеннинский полуостров: «Ибо у них, говорят, есть намерение идти на завоевание Рима и дальнейшего».

Поход возглавил Батый, такой же амбициозный правитель, как и его дед Чингисхан, а стратегию похода разработал полководец Субэдей.

В январе 1241 года монгольские войска, разделившись, продолжило поход на запад. В Польшу выдвинулось войско под руководством другого внука Чингисхана, царевича Байдара. Были заняты города Люблин и Завихвост, в феврале был захвачен главный опорный пункт поляков на Висле Сандомир. В сражении под Турском было разгромлено малопольское рыцарство, 28 марта был взята столица Малой Польши Краков.

«Татары вступили в Краков, подожгли храм и увели бесчисленное множество жителей», - сообщает Краковская хроника. Разорение малопольских земель вызвало тревогу в соседних государствах. Призыв Генриха II Благочестивого, князя Кракова, Силезии и Великой Польши был услышан, к городу Вроцлаву стали стекаться воины и ополченцы. Генрих возглавил нижнешленское войско, брат краковского воеводы Сулислав – воинов из Малой Польши и южной части Великой Польши, верхнешленское войско – князь Мешко, отрядом, в который вошли французские рыцари – тамплиеры, золотоискатели из Злотой Гожи, рыцари Тевтонского ордена командовал Болеслав, сын моравского маркграфа Дипольда. На помощь полякам шло многотысячное войско чешского короля Вацлава I.

Но монголы, узнав от разведки о выходе чешского войска, не дали ему соединиться с польским. 9 апреля 1241 года у Легницы (сегодня это город в Нижнесилезском воеводстве в Западной Польше) они атаковали противника. Польский историк Герард Лябуда оценивает численность корпуса Байдара в 8-10 тысяч человек (советский историк Владимир Пашуто считает эти данные несколько завышенными), примерно столько же было у объединенного польско-немецкого войска.

При наступлении монголы подожгли тростник, создали дымовую завесу и начали осыпать противника дождем стрел. Ответная стрельба не приносила результата, поскольку монголы скрывались в дымовой завесе. Наступая, они кричали по-польски: «Спасайся, спасайся!», чем вызвали замешательство в рядах союзных войск. Общая энергичная атака тяжелой конницы, вынудила конных рыцарей отступить, возникла свалка, опрокинувшая войска Генриха II. Князь погиб в этой битве, кочевники, отрезав голову Генриха, водрузили ее на шест и подступили к крепости Легница, надеясь запугать горожан. Но те, не пали духом и ворот крепости не распахнули. Приступ врага они отбили. Вероятно, Генрих допустил ошибку, ему нужно было укрыться за стенами Вроцлава и дожидаться подхода чешского войска, тогда исход битвы мог быть иным.

Однако победителями из боя вышли монголы, битва под Легницей стала одной из главных побед Западного похода. А спустя два дня, в битве на реке Шайо, в Венгрии, уже венгеро-хорватские войска потерпели сокрушительное поражение от войск Батыя. В Венгрии наступил «тартарярас», этот короткий период венгры называют самым тяжелейшим в своей истории. Путь к «последнему морю» был продолжен в последующее время, до Адриатики кочевники дошли в 1242 году. Однако, завоевав половину Европы, весной 1242 года монголы из нее ушли. Из европейских государств только русские княжества еще двести с лишним лет оставались под властью степняков.

Комментарий историка, доктора исторических наук Владимира Кучкина, руководителя Центра по истории древней Руси, Институт российской истории РАН

Совершенно ясно, что завоевания Восточной и Средней Европы потребовало от монголов гораздо большего времени, чем они рассчитывали. Необходимо было закрепиться на юге русских земель, и закрепление на этой территории потребовало около трех лет. Борьба с русскими княжествами действительно замедлила движение монгольского войска на Запад. 

Теги:
Места: Европа
События: война
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