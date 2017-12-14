Бастовать по правилам

Забастовки в России законодательством были запрещены с 1886 года, однако в рабочей среде они периодически возникали. В первые дни января 1905 года забастовку объявили рабочие Путиловского завода, которая вызвала цепную реакцию, в январе бастовала вся столица.

Цепочка событий привела к трагедии 9 января, еще большему количеству стачек и забастовок и началу революции. Чтобы прекратить народные волнения, которые получили название «новой пугачевщины», правительство пошло на ряд шагов, первым из которых стало предписание о подготовке закона о выборном представительном органе – законосовещательной Думы.

Государственная Дума была учреждена в августе 1905 года. В этом же месяце университетам была дарована широкая автономия. Однако, студенчество и рабочие, увлеченные революционной пропагандой, не замечая важных изменений, продолжали бастовать. В октябре 1905 года забастовку объявила вся Россия – царское правительство в свою очередь опубликовало Манифест, объявлявший гражданские свободы. Консерваторы расценили его как закон, подрывающий основы государственного строя, либералы, напротив, считали своей победой.

В декабре, чтобы либерализовать законодательство о забастовках, в которых страна провела фактически весь год, были введены «Временные правила о стачках». Они фактически отменяли уголовное наказание за участие в забастовках, допускали проведение стачек с экономическими требованиями, но запрещали стачки в государственных учреждениях, на железных дорогах, предприятиях связи и др. Подстрекатели согласно этому закону подвергались заключению сроком от 2 до 8 месяцев, участники – от 4 месяцев до 1 года и 4 месяцев.

Эти правила были частью политики правительства, направленной на ослабление влияние революционных партий среди рабочих; ту же направленность имели «Временные правила о профессиональных обществах», вышедшие в марте 1906 года, согласно которым организация стачек запрещалась, но разрешалась профсоюзная деятельность.

Россия была одной из тех немногих стран, в которых государство стояло у истоков профсоюзного движения с тем, чтобы отстоять интересы рабочих перед промышленниками. Однако «Временные правила...» 1905 года не способствовали улучшению ситуации, уже через 5 дней после ряда антиправительственных митингов в Москве началась всеобщая политическая забастовка. Остановились все железные дороги Московского узла, заводы и фабрики, закрылись все типографии газет, кроме «Известий Московского Совета рабочих депутатов», в которой был опубликован манифест «Ко всем рабочим, солдатам и гражданам» с объявлением решительной и беспощадной войны «царизму».

Как совершенно верно отметил русский религиозный философ Николай Бердяев: «Народу кажется, что он свободен в революциях, это страшный самообман... В революции не бывает и не может быть свободы, революция всегда враждебна духу свободы...». К сожалению, русский народ, понял это слишком поздно.

Далее в рубрике