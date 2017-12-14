Бастовать по правилам
Бастовать по правилам

15 декабря 1905 года в России были опубликованы «Временные правила о стачках»

Забастовки в России законодательством были запрещены с 1886 года, однако в рабочей среде они периодически возникали. В первые дни января 1905 года забастовку объявили рабочие Путиловского завода, которая вызвала цепную реакцию, в январе бастовала вся столица.

Цепочка событий привела к трагедии 9 января, еще большему количеству стачек и забастовок и началу революции. Чтобы прекратить народные волнения, которые получили название «новой пугачевщины», правительство пошло на ряд шагов, первым из которых стало предписание о подготовке закона о выборном представительном органе – законосовещательной Думы.

Государственная Дума была учреждена в августе 1905 года. В этом же месяце университетам была дарована широкая автономия. Однако, студенчество и рабочие, увлеченные революционной пропагандой, не замечая важных изменений, продолжали бастовать. В октябре 1905 года забастовку объявила вся Россия – царское правительство в свою очередь опубликовало Манифест, объявлявший гражданские свободы. Консерваторы расценили его как закон, подрывающий основы государственного строя, либералы, напротив, считали своей победой.

В декабре, чтобы либерализовать законодательство о забастовках, в которых страна провела фактически весь год, были введены «Временные правила о стачках». Они фактически отменяли уголовное наказание за участие в забастовках, допускали проведение стачек с экономическими требованиями, но запрещали стачки в государственных учреждениях, на железных дорогах, предприятиях связи и др. Подстрекатели согласно этому закону подвергались заключению сроком от 2 до 8 месяцев, участники – от 4 месяцев до 1 года и 4 месяцев.

Эти правила были частью политики правительства, направленной на ослабление влияние революционных партий среди рабочих; ту же направленность имели «Временные правила о профессиональных обществах», вышедшие в марте 1906 года, согласно которым организация стачек запрещалась, но разрешалась профсоюзная деятельность.

Россия была одной из тех немногих стран, в которых государство стояло у истоков профсоюзного движения с тем, чтобы отстоять интересы рабочих перед промышленниками. Однако «Временные правила...» 1905 года не способствовали улучшению ситуации, уже через 5 дней после ряда антиправительственных митингов в Москве началась всеобщая политическая забастовка. Остановились все железные дороги Московского узла, заводы и фабрики, закрылись все типографии газет, кроме «Известий Московского Совета рабочих депутатов», в которой был опубликован манифест «Ко всем рабочим, солдатам и гражданам» с объявлением решительной и беспощадной войны «царизму».

Как совершенно верно отметил русский религиозный философ Николай Бердяев: «Народу кажется, что он свободен в революциях, это страшный самообман... В революции не бывает и не может быть свободы, революция всегда враждебна духу свободы...». К сожалению, русский народ, понял это слишком поздно. 

Теги:
Места: Россия
Деулинское перемирие Далее в рубрике Деулинское перемирие11 декабря 1618 года был подписан невыгодный, но необходимый договор Русского государства с Речью Посполитой

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО