Апрельская революция в Афганистане – очередной раунд Большой игры

До начала 1970-х годов Афганистан был государством, жизнь которого мало волновала международную общественность. Интерес к этой стране появился после совершенного в 1973 году государственного переворота, когда монархический режим сменила республиканская форма правления. Причем для двух центров биполярного мира, которыми являлись Советский Союз и США, отношения с Республикой Афганистан оставались добрососедскими, и эта центральноазиатская страна не являлась территорией соперничества СССР и США.

В этот период Советский Союз оказывал помощь в основном приграничным провинциям на севере страны, а США провинциям на юге. По признанию Грэма Фуллера, возглавлявшего резидентуру ЦРУ в Кабуле в 1975–1978 годах, «США практически не имели интересов в Афганистане». Очень точную картину взаимоотношений Афганистана с двумя странами представляет секретный доклад посла США в Афганистане Элиота, адресованный Госсекретарю США:

«Американо-афганские отношения в течение 1977 года были прекрасными… Наиболее важные для Афганистана двусторонние отношения с северным соседом продолжали оставаться ощутимыми и выгодными. Советы избегали любого вмешательства во внутренние дела Афганистана».

Радикальное изменение отношений в треугольнике произошло после апрельского переворота. И хотя в своей декабрьской речи 1978 года Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев назвал события апреля 1978 года «подлинно народной революцией», для советского правительства она стала неожиданностью. Таким же сюрпризом она оказалась для США, впрочем, очень скоро американцы назвали Апрельскую революцию «наступлением Советов».

Революция вывела на политическую арену не только коммунистов – Народную Партию Афганистана (НДПА), она дала силы и толчок к формированию организациям, к которым подходит общее определение – «исламская оппозиция». После прихода к власти НДПА обстановка изменилась не только в этой стране, но и во всем регионе, а также в отношениях между США и СССР. Афганистан на долгие годы стал горячей точкой и такой остается до сих пор.

О причинах Апрельской революции, можно ли обнаружить в ней советский след, и как к событиям 1978 года относится современное афганское общество, «Русской Планете» рассказал Омар Нессар, директор Центра изучения современного Афганистана.

«Русская Планета» (РП): На Ваш взгляд что стало причиной Апрельской революции?

Омар Нессар (ОН): Апрельская революция стала не только результатом внутренних проблем Афганистана и недовольством афганского общества, но и в целом той ситуации, которая складывалась в Центральной Азии и мире. Пока геополитическое соперничество между Востоком и Западом в регионе не достигало высокого уровня, Афганистан мог сохранять нейтральный статус. Когда уровень стал критическим, Афганистан не смог этому противостоять, надо было либо присоединиться к Востоку, либо к Западу.

Поэтому, так называемый «белый» переворот в 1973 году, в результате которого король Захир-Шах был смещен и к власти пришел его двоюродный брат Дауд-Хан, следует рассматривать в общем контексте. Я считаю, что Захир-Шах, почувствовав усиление геополитического противостояния между Западом и Востоком, просто оставил свой пост человеку, более подготовленному и готовому нести ответственность за жесткие решения. Однако и Дауд-Хан не смог балансировать между двумя силами – Западом и Востоком, в результате все это привело к смене режима, и приходу к власти в 1978 году НДПА.

Безусловно, и внутренне недовольство сыграло определенную роль в Апрельской революции. Во время правления Дауд-Хана недовольство росло, и часть населения поддержало революцию. Сначала революция была принята с неким оптимизмом, многие думали, что ситуация изменится к лучшему, и, действительно, в стране произошли большие изменения. Большие перемены произошли в межэтнической политике, то межэтническое равенство в Афганистане, которое мы наблюдаем сегодня, своими истоками уходит в Апрельскую революцию. Яркий пример: хазариты в афганском обществе сегодня занимают достаточно весомое положение, а до Апрельской революции они находились в дискриминационном положении. После революции их статус поднялся, и что стало неожиданностью, премьер-министром Афганистана был избран хазарит. Если говорить о положение женщины в афганском обществе, то именно Апрельской революции женщины обязаны своему равноправию с мужчинами. Хотя нельзя сказать, что ранее женщины находились в притесненном положении.

Реформы сделали образование доступными для представителей всех народов и всем слоям общества. Лидеры НДПА понимали, что залогом успешного развития страны является образованное общество, поэтому с самого начала стали самым серьезным образом бороться с неграмотностью.

РП: Т.е. НДПА удалось сделать то, что не удалось сделать правительству Дауда?

ОН: Во всяком случае, были предприняты серьезные меры в этом отношении. Другое дело, что ситуация, складывающаяся в ближайшие годы после Апрельской революции, не позволяла полностью реализовывать намеченные планы по установлению социальной справедливости, провести реформу образования и в целом модернизацию общества. Спустя некоторое время после революции лидеры НДПА начали совершать серьезные, на мой взгляд, ошибки. Это земельная реформа и притеснение религии. Афганское общество к таким реформам было не готово. Искусственная попытка снизить роль религии и традиционных афганских институтов в жизни общества привела к ответной реакции.

Опять же противостояние Запада и Востока сыграло большую роль. США стало поддерживать оппозицию и антисоветские силы, а ввод советских войск усугубил ситуацию, у многих стран исламского мира появился серьезный повод для включения в начавшуюся войну. Противостояние между Западом и Востоком стало очень серьезным, перешло на новый этап, Афганистан превратился в серьезное поле соперничества между Западом и Востоком.

РП: Как Вы считаете, СССР приложил руку к революции?

ОН: В науке этот вопрос остается дискуссионным, в западных и афганских источниках можно встретить утверждения, что Советский Союз сыграл определенную роль в Апрельской революции, но когда начинаешь глубоко изучать этот вопрос, то видишь, что авторы, утверждающие, что СССР причастен к революции, не предъявляют никаких доказательств. Единственным аргументом у них является то, что НДПА была просоветской партией.

Посол СССР в Афганистане Александр Пузанов впоследствии говорил, что он был не в курсе к готовящейся смене власти, ему о перевороте доложили лишь на следующий день. Генерал-майор Александр Ляховский назвал известие о перевороте для советской стороны «громом среди ясного неба».

Если отбросить все заявления политиков, и взяться за изучение фактов, то никаких доказательств того, что Советский Союз имел к этому отношение, нет. И я сам, изучая этот вопрос, пришел к выводу, что руководство Советского Союза было поставлен афганскими коммунистами перед фактом. И уже после свершившейся революции советское правительство было вынуждено ее поддержать, что соответствовало политике, проводимой СССР.

РП: Какую оценку Апрельская революция имеет в современном Афганистане?

ОН: Революция 1978 года имеет неоднозначные оценки, но можно отметить, что отношение к ней меняется. Лет десять назад отношение было совсем негативное. Сейчас можно сказать, что если оценка и не стала однозначно положительной, но доля позитива увеличилась. Люди уже могут проводить сравнение тех лет и сегодняшних, тогда было безопасней, или сейчас? Тогда в обществе была социальная справедливость, или сейчас? И положительную оценку тех событий дают скорее обычные, простые люди, нежели современная политическая элита страны.

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